Le troisième procès pour meurtre de Peter Khill dans la mort par balle de Jon Styres a commencé lundi à Hamilton

Lorsque Peter Khill s’est réveillé en entendant des coups à l’extérieur de sa maison vers 3 heures du matin le 4 février 2016, le procureur de la Couronne Sean Doherty a déclaré lundi : “Il est allé chercher son fusil de chasse, pas son téléphone pour appeler le 911.”

Le troisième procès de Peter Khill a débuté lundi à Hamilton. Il est accusé de meurtre dans la mort par balle en 2016 de Jon Styres, un homme de 29 ans des Six Nations de la rivière Grand. Khill a été déclaré non coupable de meurtre au deuxième degré à la suite d’un procès de 12 jours en juin 2018. Après un appel, la Cour suprême du Canada, en octobre dernier, a ordonné un nouveau procès. Ce deuxième procès a commencé mardi dernier, mais s’est terminé par une annulation du procès un jour plus tard après qu’un juré a été démis de ses fonctions pour conflit d’intérêts et qu’un autre est parti pour une urgence familiale.

Doherty a déclaré lundi à la Cour supérieure de l’Ontario que “Jonathan Styres a perdu la vie aux mains de Peter Khill à cause d’une camionnette – une vieille camionnette. La vieille camionnette de Peter Khill. Maintenant, il est vrai que M. Styres essayait de voler ce camion. Il a eu tort de faire cela, sans aucun doute. Mais c’est notre position, qui n’a fourni aucune justification pour que M. Khill tire et le tue.

La Couronne a présenté la preuve que Styres a utilisé un tournevis pour “perforer” le verrou côté passager sur le camion. L’ADN trouvé sur trois tournevis près de la porte du passager correspondait à Styres. Des photos prises de la scène du crime ont montré que la console centrale du camion était entrouverte et que 47,31 $ en dollars, toonies et petite monnaie étaient éparpillés autour de la porte ouverte côté passager.

Doherty a déclaré que Melinda Benko, la partenaire de Khill, s’est réveillée au son des coups et a réveillé Khill. Doherty a déclaré que Khill avait vu les lumières allumées à l’intérieur de son camion et était allé affronter Styres.

« Quelques instants plus tard, Styres était mort, allongé sur le dos dans la boue dans l’allée de Khill », a-t-il déclaré.

La police a été appelée après que Styres a été abattu, a appris le tribunal.

L’agent qui répond écoute l’appel du 911 après avoir tiré

Doherty a appelé le const. Jeffery Hahn, l’officier qui a répondu le soir de la fusillade, en tant que témoin.

Hahn a décrit la cour de Khill comme “très, très, très sombre”, avec seulement une petite quantité de lumière provenant du porche.

Les jurés du procès de Peter Khill ont vu cette photo de la maison où habitait Jon Styres. (Ministère du Procureur général)

Lors de l’appel au 911, Hahn arrive le premier sur les lieux.

« Police, où est l’arme ? » Hahn demande dans l’enregistrement.

Khill répond en disant que c’est dans le couloir arrière de sa maison.

« Police. Où est le gars ? » Hahn demande.

Khill montre à l’officier où Styres est allongé et dit: “Il n’a pas de pouls.”

Hahn demande à deux reprises à Khill de reculer.

Hahn dit au tribunal qu’il a commencé à pratiquer la RCR sur Styres et qu’il a localisé une très grande blessure sur la poitrine supérieure gauche de Styres.

Il a dit qu’il avait trouvé Styres allongé sur le dos et qu’il ne l’avait pas tourné ni déplacé, mais avait ouvert sa chemise pour voir la blessure et pratiquer la RCR.

Khill a demandé à Hahn s’il pouvait mettre ses chaussures, en disant: “Mes pieds sont putains de gelés.”

Hahn dit non.

Au tribunal, Hahn a déclaré qu’il voulait que Styres reste en vue et n’entre pas à l’intérieur, où se trouvait l’arme.

Hahn est entendu sur la bande disant: “Allez chercher cette ambulance, ambulance sur place”, à Khill ou à un autre officier répondant.

Hahn a déclaré qu’il avait pratiqué la RCR jusqu’à l’arrivée des ambulanciers paramédicaux et qu’il avait intubé Styres, mais qu’il était trop tard pour lui sauver la vie.

Jeffrey Manishen, l’avocat de Khill, a soumis l’aveu de fait de Khill – qu’il admet avoir tiré sur Styres, qu’il a tiré avec l’arme et que l’arme récupérée par la police est son arme, comme premier élément de preuve.

De nouvelles preuves présentées

Doherty a appelé l’ancien sergent de la police de Hamilton. Timothy O’Keefe, qui était détective à la division de l’identité médico-légale à l’époque, jusqu’à la barre des témoins.

Doherty a passé en revue les photos prises sur les lieux du crime par le Sgt. Tamara McGillivray quelques heures après la fusillade.

Les photos ont été présentées comme preuve et montraient l’allée de la maison de Khill sur l’autoroute 56, la camionnette de Khill et l’intérieur de la maison de Khill.

Le tribunal a examiné des photos montrant que Khill stockait des munitions pour son fusil de chasse Remington 870 dans sa table de chevet.

Khill a laissé son téléphone sur la même table lorsqu’il a attrapé des munitions pour son arme la nuit où il a tué Styres.

Le jury a vu un élément de preuve qui a été manqué lors du procès de Khill en 2016.

Lors de la préparation du procès, O’Keefe a trouvé une carte de visite pour Blair Blanchard et Stapleton, un courtier immobilier de Main Street West à Hamilton, avec « Highway 56 » écrit au dos.

O’Keefe a déclaré avoir trouvé la carte de visite dans la poche avant de la veste de Styres, bien que la signification de la carte en termes de preuve ne soit pas claire.

Un autre juré a été licencié lundi. Elle a dit au juge de la Cour supérieure de l’Ontario, Andrew Goodman, qu’elle manquerait une journée du procès en décembre pour l’opération à cœur ouvert de sa petite-fille, laissant le tribunal avec 12 jurés et deux remplaçants.

Le jury est composé de huit femmes et quatre hommes