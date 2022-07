Le troisième plus gros jackpot de loterie américain de tous les temps

Un acheteur chanceux de billets de loterie dans l’Illinois pourrait bientôt devenir milliardaire, après le tirage de la loterie Mega Millions de 1,337 milliard de dollars vendredi soir.

Selon les responsables de la loterie, les numéros gagnants – 13, 36, 45, 57 et 67 et une Mega Ball en or de 14 – correspondre à un seul billet vendu dans une station-service Speedway à Des Plaines, Illinois, à environ 17 miles au nord-ouest de Chicago. Le gagnant n’a pas encore réclamé le prix, a déclaré Harold Mays, directeur du département de la loterie de l’Illinois, lors d’une conférence de presse samedi.

“Nous ne savons pas s’ils savent ou non qu’ils ont gagné un prix”, a déclaré Mays. “Alors, j’encourage tout le monde à vérifier votre billet.”

Le jackpot est le troisième prix de loterie le plus élevé de l’histoire américaine, et son gagnant – qui a probablement payé environ 2 $ pour le billet – devrait soit gagner 780,5 millions de dollars sous forme de somme forfaitaire en espèces, soit recevoir des paiements sous forme de rente au cours des 30 prochaines années.

Si le gagnant choisit l’option de paiement forfaitaire la plus populaire, recommandée par l’investisseur “Shark Tank” Kevin O’Leary, il devra tenir compte d’une retenue d’impôt fédéral obligatoire de 24 %. Le gagnant devra probablement également payer de l’impôt sur le revenu de l’État : si le gagnant vit dans l’Illinois, les gains seront considérés comme un revenu imposable au taux de 4,95 % de l’État, et il peut devoir encore plus s’il vit dans un État avec un taux d’imposition sur le revenu plus élevé.

Cela signifie que le gagnant doit s’attendre à devoir un minimum de près de 226 millions de dollars d’impôts, ce qui ramène le montant net à environ 554,5 millions de dollars, ce qui reste une somme d’argent qui pourrait changer sa vie.

Dans un déclaration Samedi, Mega Millions a également noté que 26 billets ont remporté des prix de deuxième niveau d’une valeur de 2 millions de dollars ou 1 million de dollars chacun, et un total de 14 391 740 billets ont remporté une certaine somme d’argent sur neuf niveaux de prix différents vendredi soir.

Si vous êtes l’un des heureux gagnants – en particulier si vous êtes la personne mystérieuse qui a décroché le jackpot – les experts disent que vous devez immédiatement prendre des mesures pour protéger votre billet et votre vie privée.

“La confidentialité est la clé”, a déclaré vendredi à CNBC Emily Irwin, directrice principale des conseils chez Wells Fargo Wealth & Investment Management. “Cela vous protège, vous et votre famille, des escrocs ou d’autres personnes qui peuvent commencer à s’attaquer à vous.”

Vous devriez ensuite engager une équipe de professionnels pour vous aider, y compris un avocat expérimenté, un conseiller financier, un conseiller fiscal et un expert en assurance, comme l’a récemment noté CNBC.

