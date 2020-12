Juste au moment où nous pensions que 2020 ne pouvait pas être étranger, l’ascension du monolithe a commencé. Il y a quelques jours, des monolithes ont été aperçus dans l’Utah puis en Roumanie.

Ajoutant à la curiosité, c’est qu’un troisième monolithe a maintenant été repéré sur Pine Mountain à Atascadero, Californie, signalé Mashable.

Ce nouveau monolithe est similaire en apparence, taille et structure aux autres. Cependant, contrairement aux deux autres, ce monolithe n’est pas attaché au sol. On pense que la structure pourrait tomber si quelqu’un la poussait. Le poids approximatif du monolithe est de plusieurs centaines de livres. C’est une structure à trois côtés, en acier inoxydable réfléchissant et lisse comme le monolithe de l’Utah et de la Roumanie.

Comme les deux autres monolithes, celui-ci sort également de nulle part. Le randonneur Ray Johnson a déclaré que le monolithe n’était pas là mardi. Sur les photos, nous voyons la structure gigantesque au sommet de la montagne.

Auparavant, le premier monolithe est apparu dans un désert de l’Utah. Quelques jours plus tard, une structure similaire est apparue en Roumanie. Il a été trouvé sur la colline de Batca Doamnei dans la ville de Piatra Neamț.

Fait intéressant, les deux monolithes ont été supprimés plus tard.

Bien que l’on ne sache pas qui a enlevé la mystérieuse structure apparue en Roumanie, il y a une explication au monolithe de l’Utah.

Un photographe nommé Ross Bernards a partagé des photos affirmant que quatre hommes ont démoli le monolithe et l’ont récupéré dans le désert de l’Utah.

Ces monolithes rappellent aux fans de 2001: A Space Odyssey une structure similaire qui était présente dans le livre et le film. Toujours dans la fiction, le monolithe est apparu soudainement et sans aucune explication. Beaucoup pensent que c’est le travail d’un fan qui essaie de tromper les gens avec cette idée. Cependant, il y a des théoriciens du complot qui pensent que cela pourrait être l’œuvre d’un extraterrestre.