Le troisième membre du conseil d’administration de Genève D-304 démissionne – Shaw Local

GENÈVE – Tammie Meek, membre du conseil d’administration du district 304 de Genève, a démissionné la semaine dernière, son départ en faisant le troisième membre du conseil à démissionner cette année.

Meek, qui a été élue en 2001, a déclaré dans sa lettre de démission du 12 juillet que c’était parce qu’elle quittait le district pour le Michigan.

“Cela a été pour moi un plaisir et un honneur de travailler avec et de travailler pour représenter les intérêts de nos parties prenantes à travers Genève”, a déclaré Meek dans sa lettre.

“Le district possède les ressources les plus étonnantes parmi ses habitants – y compris les enseignants, les administrateurs, le personnel de soutien, les soins infirmiers, la technologie et les installations – qui travaillent sans relâche pour le bien des étudiants de Genève tout en bénéficiant d’une communauté environnante engagée”, a déclaré Meek dans sa lettre.

En février, l’ancien président du conseil Taylor Egan et la membre du conseil Alicia Saxton ont démissionné la même semaine.

Le conseil a nommé Molly Ansari et Paul Radlinski en mars pour remplacer Egan et Saxton.

Le président du conseil, Michael McCormick, a déclaré que le district chercherait de nouveaux candidats pour occuper le poste de Meek.

“Nous aurons un certain temps pour déposer les candidatures”, a déclaré McCormick. “Nous ne demandons pas aux personnes figurant sur la liste (précédente) de postuler à nouveau, juste pour nous faire savoir qui est toujours intéressé.”

McCormick faisait référence aux candidats aux postes d’Egan et de Saxton.

“Être membre d’un conseil scolaire n’est pas un travail facile à ce stade du monde”, a déclaré McCormick. “Je suis prudemment optimiste que nous aurons un bon pool parmi lequel choisir.”

Le remplaçant de Meek aura la possibilité de se présenter aux élections lors de l’élection consolidée du 4 avril, tout comme Ansari, Radlinski, McCormick et le membre du conseil d’administration Larry Cabeen.

Egan n’a pas fourni de lettre, ni donné de raison pour sa démission.

Mais Saxton avait imputé la mauvaise prise de décision à la direction du district pour l’annulation des cours de ce lundi en tant que jour d’urgence, afin que le district puisse répondre à la décision d’un juge de l’État sur le mandat du masque dans les écoles.

“Ce matin, nous avons reçu plus de 85 e-mails de parents indignés. Je ne reste plus assis et laisse ma voix être étouffée par peur de parler », a déclaré Saxton dans sa lettre.

« À mon avis, c’était une très mauvaise décision et illustre le manque de planification du district. Nous avons eu deux semaines en tant que district pour formuler un plan, et au lieu de planifier, les réunions du groupe de travail COVID ont été annulées et rien n’a été fait », indique la lettre de Saxton.

À la suite de la démission des membres du conseil d’administration, celle de Brenna Westerhoff, directrice du Geneva Middle School North, le 2 mars, puis celle de Laura Sprague le 8 avril.

Westerhoff était en congé payé de décembre au 30 juin 2022. Sprague était la porte-parole du district depuis près de cinq ans.

Le district a embauché Sandra Manisco comme directrice des communications le 24 mai pour remplacer Sprague.

En avril, la commission scolaire a nommé Dave Carli au poste de directeur du Geneva Middle School North, à compter du 1er juillet. Carli avait été le directeur sportif du Geneva High School.