Le troisième film ‘Spider-Man’ a enfin un titre

Tom Holland sortira en salles en décembre dans « Spider-Man: No Way Home », ont confirmé Sony et Marvel.

Le film sera le troisième volet de la franchise dirigée par les Pays-Bas qui comprend également « Spider-Man: Homecoming » et « Spider-Man: loin de chez soi ».

Le réalisateur Jon Watts, qui a réalisé les deux premiers, revient pour ce film.

Plus tôt cette semaine, les membres de la distribution Holland, Zendaya et Jacob Batalon ont présenté une série de faux titres (comme « Spider-Man: Home Slice » et « Spider-Man: Phone Home ») sur les réseaux sociaux, faisant entendre des spéculations sur le fait que le titre officiel serait bientôt être révélé.