Le troisième débat présidentiel républicain aura lieu le 8 novembre à Miami.

Le troisième débat présidentiel républicain aura lieu à Miami le 8 novembre, un jour après que plusieurs États ont organisé des élections hors année, et les candidats seront confrontés aux exigences les plus strictes jusqu’à présent pour y participer.

Les candidats participants doivent obtenir 4 % des voix dans plusieurs sondages et 70 000 donateurs uniques pour gagner une place sur scène, a déclaré vendredi le Comité national républicain. Les responsables du parti n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de renseignements concernant le modérateur du débat.

Les détails du rassemblement surviennent alors que le vaste champ du GOP se prépare pour un deuxième débat primaire sans son favori actuel. L’ancien président Donald Trump, qui a également sauté le premier débat le mois dernier, prévoit de rencontrer des travailleurs syndiqués actuels et anciens du Michigan au lieu de participer au débat du 27 septembre à la bibliothèque présidentielle Ronald Reagan à Simi Valley, en Californie.

Les exigences du troisième débat seront plus difficiles à remplir que celles du second. Pour le deuxième débat, les candidats ont besoin d’au moins 3 % dans deux sondages nationaux ou 3 % dans un sondage national ainsi que dans deux sondages de quatre des États à vote anticipé : Iowa, New Hampshire, Nevada et Caroline du Sud, selon le RNC. . Les candidats à la Maison Blanche doivent également compter au moins 50 000 donateurs uniques.

Le GOP n’a pas confirmé les participants qualifiés pour le débat de mercredi, mais plusieurs campagnes ont déclaré avoir satisfait aux critères, notamment l’ancien gouverneur de Floride Ron DeSantis, l’ancien gouverneur de Caroline du Sud Nikki Haley, le sénateur Tim Scott, l’ancien gouverneur du New Jersey. Chris Christie, l’entrepreneur en biotechnologie Vivek Ramaswamy et l’ancien vice-président Mike Pence.

Le gouverneur du Dakota du Nord, Doug Burgum, et l’ancien gouverneur de l’Arkansas, Asa Hutchinson, ont participé au premier débat, mais leur participation au second est incertaine.

Les candidats sont disposés sur scène en fonction de leur ordre dans les sondages qui répondent aux normes fixées par le RNC, les candidats les plus performants étant plus proches du centre de la scène.

Scott, qui était deuxième en partant du bord droit de la scène lors du premier débat du GOP le mois dernier, a proposé au RNC de modifier la façon dont il classe les candidats pour le débat de la semaine prochaine. Dans une lettre adressée à la présidente Ronna McDaniel, la campagne de Scott a fait valoir que, puisque le caucus de l’Iowa est en tête du scrutin républicain l’année prochaine, « les résultats des sondages de l’Iowa devraient être la principale considération pour le placement sur le podium lors du débat de septembre ».

« Le comité de débat a adopté une approche très réfléchie à l’égard de l’ensemble du processus et nous continuons d’accueillir favorablement les commentaires de tous les candidats, partenaires et parties prenantes », ont déclaré les responsables du RNC à propos de la proposition de Scott. « Nous sommes impatients d’organiser une autre étape de débat juste et transparente à Simi Valley. »