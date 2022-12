Le troisième but de l’Argentine en finale de la Coupe du monde aurait dû être refusé, selon le règlement

Lorsque Lionel Messi a marqué à la 108e minute de la finale de la Coupe du monde entre l’Argentine et la France, il avait mis son pays 3-2 en prolongation et apparemment sur la bonne voie pour le triomphe du tournoi.

Alors que l’Argentine a finalement dû attendre un peu plus longtemps pour goûter au succès, après une séance de tirs au but tendue après que Kylian Mbappe a marqué son but du triplé plus tard dans le match, Messi a finalement mis la main sur le trophée de la Coupe du monde à l’âge de 35 ans.

Cependant, l’analyse d’après-match a révélé que le deuxième but de Messi, marqué à la 108e minute, n’aurait pas dû tenir. Selon les Lois du Football, l’arbitre Szymon Marciniak aurait dû souffler pour un coup franc.

Bien que rien de fâcheux ne se soit produit en ce qui concerne un hors-jeu ou une faute des joueurs argentins sur le terrain, ce sont en fait les remplaçants qui ont enfreint les lois du jeu.

Alors que Hugo Lloris sauva Lautaro Martinez et que le ballon rebondit sur le chemin de Messi, les remplaçants argentins étaient déjà sur le terrain, se préparant à célébrer malgré le fait que le ballon n’avait pas franchi la ligne.

Ceci, cependant, n’est pas autorisé et aurait dû se traduire par un coup franc accordé en faveur de la France.

En effet, la loi trois, alinéa 9 des Lois du Football stipule : « Si, après qu’un but a été marqué, l’arbitre s’aperçoit avant la reprise du jeu qu’une personne supplémentaire se trouvait sur le terrain au moment où le but a été marqué : l’arbitre doit annuler le but si la personne supplémentaire était : un joueur, un remplaçant, un joueur remplacé, un joueur expulsé ou un officiel de l’équipe qui a marqué le but ; le jeu doit reprendre par un coup franc direct de l’endroit où se trouvait la personne supplémentaire.”

Si Szymon Marciniak et son équipe VAR avaient attrapé la “personne supplémentaire” sur le terrain, le match serait resté 2-2 avant les dix dernières minutes de prolongation.

Bien que controversé, l’arbitre polonais aurait été tout à fait dans son droit de refuser le but, donnant encore plus de drame à un match de football déjà extraordinaire.

Au lieu de cela, lui et les autres officiels ont raté les remplaçants sur le terrain avant que le ballon n’ait franchi la ligne, donnant l’avantage à l’Argentine. Un contrôle VAR a été effectué, mais c’était pour vérifier si Lautaro Martinez était hors-jeu ou non.

L’équipe sud-américaine a ensuite remporté 4-2 aux tirs au but, Nahuel Molina plaçant le penalty gagnant devant Hugo Lloris dans le but français.