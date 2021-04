Le troisième astronaute à bord de l’emblématique mission Apollo 11 sur la Lune

L’astronaute américain Michael Collins, surtout connu pour être resté dans le module de commande d’Apollo 11 le 20 juillet 1969, est décédé le mercredi 28 avril. Il est décédé d’un cancer à l’âge de 90 ans. »Troisième astronaute de la mission emblématique. Ses deux autres partenaires de la mission Apollo 11 étaient Neil Armstrong et Buzz Aldrin. Une partie de la déclaration de famille de Collins consultée par l’agence de presse Reuters se lit comme suit: «Veuillez vous joindre à nous pour vous souvenir avec tendresse et joie de son esprit vif, de son sens calme du but et de sa sage perspective, acquise à la fois en regardant la Terre depuis l’espace et en regardant les eaux calmes depuis le pont de son bateau de pêche. . «

La National Aeronautics and Space Administration (NASA) a également pleuré la perte de l’astronaute emblématique. L’organisation sur son compte Twitter officiel a partagé une compilation de ses souvenirs.

Voici un aperçu rapide de quelques faits sur la vie mouvementée du regretté astronaute américain Collins:

Collins est né le 31 octobre 1930 à Rome. Fait intéressant, Armstrong et Aldrin sont également nés la même année.

Apollo 11 était son deuxième et dernier vol spatial.

Il a été choisi par la NASA pour son programme d’astronautes en 1963.

Il a fréquenté l’Académie militaire de West Point à New York et a obtenu son diplôme en 1952.

Collins a commencé sa carrière en tant que pilote d’essai dans l’armée de l’air.

Il devient directeur du National Air and Space Museum et démissionne en 1978.

L’astronaute américain a écrit pas mal de livres sur l’espace.

Son premier voyage dans l’espace a eu lieu en juillet 1966. Il était pilote sur la mission Gemini X. Cette mission aurait préparé la mission Apollo de la NASA.

La mission Gemini a réussi un amarrage avec un véhicule cible séparé dans l’espace.

Pendant la mission Apollo, Collins passait plus de 21 heures seul dans le module lunaire.

Il avait l’habitude de perdre le contact avec le contrôle de la mission chaque fois que le vaisseau spatial encerclait le côté obscur de la lune.

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici