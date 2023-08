Le troisième accident de ferry aux Philippines en plus d’une semaine fait 1 mort et près de 100 secourus

MANILLE, Philippines (AP) – Une personne est morte et près de 100 ont dû être secourues après qu’un ferry dans le centre des Philippines a heurté des débris flottants en mer et a pris l’eau samedi, a annoncé la police.

L’accident du King Sto. Le Nino 7, qui transportait 98 personnes, était le troisième à frapper le pays en un peu plus d’une semaine, a indiqué la police.

Toutes les personnes à bord ont été secourues, à l’exception d’une passagère qui a subi une crise cardiaque et est décédée lors de la ruée vers la sécurité alors que l’eau jaillissait dans le navire à coque en bois par temps ensoleillé au large de la ville insulaire de Corcuera dans la province de Romblon, ont déclaré des responsables.

Les accidents de mer sont fréquents aux Philippines en raison des fréquentes tempêtes, des bateaux mal entretenus, du surpeuplement et de la faible application des règles de sécurité.

Après quelques passagers sur le King Sto. Nino 7 a réussi à appeler à l’aide, le personnel des garde-côtes et des ferry-boats à proximité se sont approchés pour secourir les 93 passagers et cinq membres d’équipage, qui ont été amenés dans un village voisin, a déclaré le chef de la police de Corcuera, le capitaine Rosie Galus, à l’Associated Press par téléphone.

La police et les garde-côtes ont d’abord présenté des rapports différents sur le nombre de personnes à bord du ferry, mais se sont ensuite rencontrés pour comparer leurs décomptes, a indiqué la police. Au moins trois des passagers ont été blessés, ont indiqué les garde-côtes.

On ne sait pas ce qui a heurté le ferry, mais le capitaine a soupçonné qu’il s’agissait peut-être d’un morceau de bois flottant qui a percé un trou dans la coque en bois, a déclaré Galus, qui s’est entretenu avec le capitaine.

Dans un accident similaire jeudi, un ferry en bois a heurté des débris flottants en mer et a emporté de l’eau au large de l’île de Polillo dans la province de Quezon, dans le nord-est du pays. Les 60 passagers et sept membres d’équipage ont été secourus par d’autres ferry-boats et les garde-côtes, ont indiqué des responsables.

La semaine dernière, 27 personnes sont mortes lorsqu’un ferry surpeuplé s’est renversé à Laguna de Bay quelques minutes après avoir quitté la ville de Binangonan, au sud-est de la capitale, Manille. Des vents violents avaient fouetté le bateau, semant la panique parmi de nombreux passagers, qui se sont déplacés d’un côté du bateau en bois et l’ont fait chavirer après la rupture de ses stabilisateurs en bambou, ont indiqué les garde-côtes et la police.

Plus de 40 autres passagers et membres d’équipage de l’Aya Express ont été secourus, ont indiqué les garde-côtes.

Des accusations criminelles ont été portées contre le skipper de l’Aya Express, ses deux hommes d’équipage, le propriétaire et un officier des garde-côtes qui ont laissé naviguer le ferry surchargé.

Le capitaine, qui a été arrêté, a reconnu qu’il savait que le ferry était en surcapacité, mais a déclaré aux autorités qu’il ne pouvait pas convaincre les passagers excédentaires de débarquer, ont déclaré des responsables des garde-côtes.

En décembre 1987, le ferry Dona Paz a coulé dans les eaux philippines après être entré en collision avec un pétrolier, tuant plus de 4 300 personnes dans la pire catastrophe maritime au monde en temps de paix.

The Associated Press