Le troc augmente en Argentine alors que l’inflation continue de monter en flèche

À une époque où de nombreuses personnes dans le monde tentent de faire face à la hausse rapide des prix, ces derniers chiffres ont consolidé la position de l’Argentine parmi les pays ayant les taux d’inflation les plus élevés au monde.

BUENOS AIRES, Argentine – L’Argentine a enregistré un taux d’inflation mensuel de 7,4 % en juillet, le chiffre le plus élevé en deux décennies pour un pays où les citoyens sont habitués à augmenter les prix.

Chaque après-midi, les femmes installent leurs couvertures et disposent soigneusement toutes sortes de biens, y compris des vêtements, des jouets et des ustensiles de cuisine usagés dans l’espoir de les échanger contre de la nourriture pour nourrir leur famille.

Soledad Bustos, 31 ans, s’installe chaque après-midi à la foire de la Villa Fiorito tandis qu’un de ses enfants est à l’école et qu’un autre est sous la garde de sa sœur.

Bustos propose des jeans, des bottes en cuir, des baskets et des chemises qu’elle a soit sortis de son propre placard, soit achetés via Facebook. En échange, elle demande du lait en poudre, devenu inaccessible.

Bustos est au chômage et dit qu’elle reçoit environ 36 000 pesos (255 $) par mois de l’État, ce qui n’est pas suffisant pour nourrir sa famille.

« Je ne peux pas survivre avec l’aide sociale. En plus de la nourriture, je dois aussi acheter les choses pour l’école des enfants et les médicaments. Je n’ai pas d’autre choix que de venir ici pour pouvoir en obtenir un peu plus », a déclaré Bustos.