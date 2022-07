Le tristement célèbre procès britannique “Wagatha Christie” arrive à son terme

Les “WAG” du football Rebekah Vardy et Coleen Rooney avaient été enfermées dans une féroce bataille juridique

Rebekah Vardy, l’épouse de l’attaquant de Leicester City Jamie Vardy, a perdu son procès en diffamation “Wagatha Christie” contre l’ancien ami Coleen Rooney, qui est le partenaire de la légende du football à la retraite Wayne Rooney.

La dispute a commencé il y a plus de trois ans et fascine depuis longtemps la presse et le public britanniques avec divers projets télévisés concernant l’affaire actuellement en cours.

Coleen Rooney a mené une opération de ” piqûre ” sur Instagram pour découvrir qui avait divulgué le contenu d’histoires de son compte privé à des journalistes travaillant pour le tabloïd britannique The Sun.

Sa révélation du coupable en disant “C’était… le récit de Rebekah Vardy” est devenu légendaire au Royaume-Uni, mais l’embarras de Vardy l’a amenée à poursuivre une affaire de diffamation de plusieurs millions de livres dans le but de restaurer sa réputation tout en niant fermement avoir transmis des informations au Sun.

Lors de la résolution de l’affaire qui a débuté en mai devant une haute cour britannique, le juge Steyn a statué que la plainte en diffamation avait échoué, ce qui signifie que les efforts de Vardy n’avaient servi à rien.

Le juge Steyn a conclu que “parties importantes” des éléments de preuve fournis par Vardy n’étaient pas crédibles et qu’il était “manifestement incompatible avec les preuves documentaires contemporaines, évasives ou invraisemblables” à de nombreuses reprises.

Vardy et son ancien agent Caroline Watt ont également été accusés d’avoir délibérément détruit des preuves potentiellement accablantes, comme lorsque des messages WhatsApp sur le téléphone portable de Watt ont été perdus après que l’article a été déposé sur un bateau en mer du Nord peu de temps après qu’une demande a été faite pour rechercher son contenu. .

Des copies des mêmes messages auraient été perdues du téléphone de Vardy alors qu’elle était en train de les sauvegarder, et le juge a également commenté cela.

“Il est probable que Mme Vardy ait délibérément supprimé son chat WhatsApp avec Mme Watt, et que Mme Watt ait délibérément laissé tomber son téléphone dans la mer”, conclut-elle.

Pour la défense de Vardy, son avocat Hugh Tomlinson a protesté que son client aurait dû être “très intelligent ou très cynique” d’avoir supprimé manuellement les messages WhatsApp avec un “complot extraordinairement compliqué” lieu pour disposer de toutes les preuves.

De plus, cependant, le juge a également conclu qu’il était probable que Vardy “savait, tolérait et était activement engagé” dans le processus de Watts de divulguer des histoires concernant Rooney au soleil.

Vardy a subi d’autres atteintes à sa réputation avant même le verdict du procès de sept jours.

Cela est venu après un contre-interrogatoire douloureux et des récits de sa vente d’histoires de baisers et de récits aux tabloïds sur le chanteur australien Peter Andre, ainsi que d’essayer d’en vendre une autre à la presse sur la honte de l’alcool au volant de l’ex-star de Chelsea Danny Drinkwater.

Elle a été ridiculisée concernant la perte de preuves cruciales au tribunal, où des messages WhatApp extrêmement personnels qu’elle a envoyés ont également été lus, et a tenté de rejeter la faute sur Watt pour les fuites des histoires de Rooney.

L’équipe juridique de Rooney a admis qu’elle ne se vantait pas d’avoir une “ preuve irréfutable ” qui prouvait que Vardy était responsable des fuites, mais ils ont fait valoir que leur accusation était vraie en raison de preuves circonstancielles tout en insistant également sur le fait que Rooney portant l’accusation contre Vardy était dans l’intérêt public.

En raison de la suppression effective des jurys dans les procès en diffamation en anglais et en gallois, il n’y a pas eu de verdict instantané en mai à la fin des audiences de l’affaire.

Mais maintenant, les deux femmes peuvent mettre la saga derrière elles, Vardy sortant de la débâcle avec sa réputation encore plus ternie.

L’équipe juridique de Vardy a déclaré au tribunal que la vie de leur client avait été transformée en enfer en raison des accusations publiques de Rooney, ce qui en faisait une cible ouverte aux moqueries, aux abus sur les réseaux sociaux et aux chants négatifs lorsque son mari Jamie jouait au football, ce qui ne cesserait d’avancer.