La Ville de Banff renouvelle son appel aux propriétaires pour qu’ils remplacent leurs arbres fruitiers par quelque chose de moins attrayant pour la faune après qu’un grizzly – connu localement sous le nom de The Boss – ait dû être chassé des cours des résidents, la grande falaise de grizzly chargeant les résidents du processus.

L’énorme grizzli adulte a été aperçu en train de se régaler de pommes sauvages dans les jardins le week-end dernier, revenant dans la région trois jours de suite. Un ours noir a également été aperçu dans la ville en train de manger des baies de sorbier dans l’enceinte d’un hôtel.

Le Boss, connu officiellement sous le nom d’ours 122, pèse plus de 650 livres et est le grizzli le plus dominant dans et autour du parc national Banff. Il a mangé un ours noir. Il a même une fois évité d’être heurté par un train.

REGARDER | Le célèbre grizzly The Boss traverse son habitat naturel :

Le photographe Jason Leo Bantle voyageait entre Banff et Lake Louise lorsqu’il est tombé sur de nouvelles traces sur une route – elles appartenaient à Bear 122, autrement connu sous le nom de The Boss.

« Vous pouvez imaginer l’odeur d’une tarte aux pommes posée sur le rebord de la fenêtre de quelqu’un. Ces arbres ressemblent à ceux d’un grizzli », a déclaré Michael Hay, directeur de l’environnement à la Ville de Banff.

Les arbres fruitiers, notamment le pommetier, le cerisier de Virginie et le sorbier, poussent tous à Banff et peuvent attirer la faune.

« Les arbres fruitiers constituent un attrait majeur. Notre rôle est de travailler avec les résidents pour les persuader de faire ce qu’il faut en termes de gestion des arbres fruitiers pour essayer d’empêcher les ours de venir en ville », a déclaré Hay.

À l’heure actuelle, il est légal de planter et de conserver des arbres fruitiers comme des pommetiers dans la ville, mais des modifications récentes apportées à un règlement autorisent la ville à enlever un arbre sans la permission du propriétaire, s’il attire les ours et devient un risque pour le public.

« Le règlement adopté en août a vraiment énoncé cela en termes clairs. La ville peut intervenir et faire abattre cet arbre », a déclaré Hay, ajoutant qu’elle n’a pas encore eu à utiliser le règlement.

La ville gère également un programme d’enlèvement et de remplacement gratuit des arbres fruitiers, dont elle fait la promotion auprès des résidents.

Après avoir décroché le jackpot alimentaire en se régalant d’un pommier sauvage, les ours peuvent revenir pendant des semaines, des mois, voire des années, devenant ainsi plus audacieux et plus dangereux. (Vanessa Blanch/CBC)

Cette demande est devenue beaucoup plus urgente maintenant que l’avenir de l’un des résidents les plus vénérés de Banff est menacé en raison d’un contact aussi étroit avec les humains et les sources de nourriture.

Le personnel de Parcs Canada affirme que l’ours 122 a été aperçu pour la première fois le 23 septembre dans un jardin en train de manger des pommettes tombées au sol.

L’ours a été éloigné de la zone, mais est revenu peu de temps après. Parcs Canada affirme que le personnel a immédiatement enlevé le pommier sauvage, avec le consentement et le soutien du propriétaire.

Le Boss est revenu au cours des deux jours suivants et a dû être à nouveau éloigné. Après avoir décroché le jackpot alimentaire, comme un pommier sauvage, les ours peuvent revenir pendant des semaines, des mois, voire des années, devenant ainsi plus audacieux et plus dangereux.

Pour certains ours, cela peut se terminer en tragédie.

L’ours 148 a dû être déplacé après des affrontements avec des humains à Banff en 2017 et a été tué par un chasseur de trophées en Colombie-Britannique peu de temps après avoir été déplacé.

Parks espère éviter un sort similaire à The Boss.

Dans une déclaration envoyée par courrier électronique à CBC News, Parcs Canada affirme que si l’ours 122 persiste dans la région, Parcs Canada pourrait lancer un programme de conditionnement aversif pour réinstiller la peur des humains et l’aversion à passer du temps dans la ville.

« Le conditionnement aversif consiste à mettre un collier et à suivre l’ours 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et à utiliser des techniques de bizutage comprenant des bruits forts et des projectiles tels que des boules de craie et des balles en caoutchouc pour l’effrayer des zones problématiques », indique le communiqué.

« Les résidents sont fortement encouragés à participer au programme de remplacement des arbres fruitiers de la ville de Banff, qui offre un programme incitatif pour enlever les arbres fruitiers à Banff et les remplacer par des arbres indigènes non fruitiers, sans frais pour les propriétaires ou les entreprises.