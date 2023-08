Les informations selon lesquelles un général russe disparu des yeux du public depuis le soulèvement du groupe Wagner aurait été limogé pourraient être une opération de désinformation russe.

Le sort du général russe Sergei Surovikin, surnommé « Général Armageddon » alors qu’il était à la tête de l’armée de l’air, a fait l’objet d’intenses spéculations depuis que l’officier a disparu de la vue du public ces derniers mois. semaine indiquant que Surovikin a été limogé par le Kremlin.

Mais Rebekah Koffler, analyste du renseignement militaire stratégique, ancien haut responsable de la Defense Intelligence Agency et auteur du « Poutine’s Playbook », a déclaré à Fox News Digital que de tels rapports pourraient faire partie d’une opération de désinformation du Kremlin.

« Ce qui m’a frappé dans l’histoire de Surovikin, c’est qu’elle provenait d’une source russe, puis, en quelques minutes, elle s’est répandue comme une traînée de poudre dans les principaux médias russes. N’oubliez pas que la plupart, sinon la totalité, des médias russes sont contrôlés par l’État », a déclaré Koffler. .

Selon un rapport de Reuters publié mercredi, la nouvelle du licenciement de Surovikin a été rapportée pour la première fois par l’agence de presse officielle russe RIA, qui a cité une « source anonyme mais bien informée ». La source, selon l’information, a déclaré à RIA que Sourovikin « a désormais été démis de ses fonctions, tandis que le colonel-général Viktor Afzalov, chef de l’état-major principal de l’armée de l’air, assume temporairement les fonctions de commandant en chef de l’air ». forcer. »

Le journal russe RBC a rapporté plus tard la même chose, citant deux sources anonymes qui connaissaient la situation, bien que le Kremlin n’ait pas encore annoncé publiquement le limogeage de Surovikin.

Ces informations ont été largement diffusées par les médias aux États-Unis, ce qui, selon Koffler, pourrait être intentionnel.

« Cette histoire présente les caractéristiques d’un procédé russe appelé « confrontation informationnelle », qui vise à confondre l’adversaire, à détourner son attention et à épuiser ses ressources, en particulier nos ressources de renseignement qui autrement seraient concentrées sur la véritable cible russe qui compte – aujourd’hui. « C’est le champ de bataille en Ukraine et le processus décisionnel, les plans et les intentions de Poutine », a déclaré Koffler.

Une telle stratégie ne serait pas la première fois que le Kremlin utiliserait une telle tactique, a déclaré Koffler, soulignant son expérience antérieure avec des histoires similaires alors qu’elle était membre de la communauté du renseignement.

« Des hauts responsables de la Maison Blanche et du Pentagone lisaient quelque chose dans la presse et nous posaient constamment des questions idiotes », a déclaré Koffler. « Alors, au lieu de nous concentrer réellement sur la cible réelle, comme la doctrine militaire russe, les plans de guerre, les systèmes d’armes, nous poursuivrions une oie sauvage. »

Koffler a fait valoir que les Russes sont conscients de la pression que subissent les politiciens américains en raison des informations qui circulent dans les médias, ce dont le Kremlin cherche à tirer parti lorsqu’il diffuse des informations.

« Nos dirigeants doivent expliquer les choses au Congrès, qui est également très sensible à ce qui est rapporté dans les médias. Les Russes exploitent cela en lançant ce qu’ils appellent un ‘canard’ (utka), un ‘spray dans le flux d’information' », a déclaré Koffler. dit. « C’est l’équivalent approximatif d’un ‘red hareng’ en anglais. »

Mais Robert Peters, chercheur au Centre de défense nationale de la Heritage Foundation, a déclaré à Fox News Digital que le moment du tir n’était probablement pas une coïncidence.

Évoquant la possible mort récente d’Evgueni Prigozhin, chef de la société militaire privée du groupe Wagner, dans un accident d’avion cette semaine, que de nombreux observateurs considèrent comme un acte intentionnel du Kremlin, Peters a affirmé que le Kremlin envoie « un message… à au peuple russe, et en réalité à tous ses hauts commandants militaires, qu’il reste le tsar de tous les Russes, et que si quelqu’un essaie de s’en prendre à lui et qu’il n’y parvient pas, alors justice viendra pour lui. »

Certains responsables américains pensaient en juin que Surovikin aurait pu soutenir Prigojine, a indiqué l’article de Reuters, même si les renseignements ne permettaient pas de savoir si le général en chef avait aidé de quelque manière que ce soit la récente rébellion avortée de Wagner.

La dernière apparition publique de Surovikin a eu lieu le 24 juin, dernier jour de la mutinerie de Wagner, apparaissant dans une vidéo visant à encourager Prigojine à stopper l’avancée de ses combattants sur Moscou. Son absence soudaine et son éventuel renvoi pourraient porter un coup dur à l’effort de guerre du président russe Vladimir Poutine en Ukraine, estiment certains experts militaires occidentaux, soulignant la réputation de compétence du général qui remonte aux opérations militaires russes en Syrie.

Autrefois récipiendaire de la plus haute distinction militaire russe, Surovikin a longtemps été considéré comme l’un des meilleurs officiers russes par les experts militaires russes et occidentaux. Surovikin était autrefois le commandant de l’effort de guerre global de la Russie en Ukraine, mais il aurait pu tomber en disgrâce auprès du Kremlin lors de la révolte de Wagner, selon l’article de Reuters.

Peters a fait valoir que Surovikin était peut-être tombé en disgrâce auprès de Poutine bien avant l’échec de la mutinerie, soulignant le fait que le général en chef avait été démis de ses fonctions de commandant en Ukraine trois mois seulement après le début de son mandat.

« Surovikin est à l’écart depuis janvier 2023 environ après avoir échoué à faire des mouvements significatifs dans la guerre contre l’Ukraine », a déclaré Peters. « Il n’a occupé le commandement que pendant environ trois mois. »

Peters a également fait valoir que le général russe n’a peut-être pas été aussi efficace que le pensent certains observateurs internationaux, arguant que Poutine n’a jusqu’à présent pas réussi à trouver un officier efficace pour diriger l’effort de guerre en Ukraine.

« La Russie a essayé de construire un discours selon lequel elle possède la deuxième meilleure armée au monde, qu’elle a modernisé ses forces, qu’elle est excellente sur le champ de bataille et qu’elle est prête pour une guerre de grande puissance », a déclaré Peters. « La guerre en Ukraine a montré que c’était un mensonge. »

Peters a noté que peu importe qui a été en charge de l’effort en Ukraine, ces officiers n’ont réalisé « aucune sorte de poussée militaire soutenue qui puisse passer derrière les lignes ennemies ou obtenir de véritables succès sur le champ de bataille ».

« C’est un échec du commandement », a déclaré Peters. « La Russie n’a pas encore trouvé de commandant capable de réaliser de réels progrès. »

Si l’on ajoute à cela l’échec de la mutinerie, Peters a fait valoir que le tir de Surovikin était plus probablement un message direct de Poutine.

« Je pense qu’il est difficile de dire que c’est une coïncidence », a déclaré Peters. « C’est ‘Ne me dérangez pas. N’essayez pas de provoquer une mutinerie contre moi et mon régime. Je reste aux commandes.’ Je pense que le message est clair : c’est ce que font les dictateurs. »

Mais Koffler a prévenu que cette histoire pourrait encore se révéler être un « canard » planté par le Kremlin, ce qui pourrait détourner les renseignements américains de la guerre en Ukraine.

« C’est ce que pourrait être l’histoire de Surovikin », a déclaré Koffler. « Nous le poursuivons tous maintenant, au lieu d’évaluer l’état d’avancement de la guerre entre la Russie et l’Ukraine, ce que pense Poutine, ce que pense Zelensky et quelles sont les perspectives de paix. »

Cependant, Koffler estime qu’il est possible que le plus haut général russe réapparaisse à l’avenir grâce à la confiance qu’il avait précédemment acquise auprès de Poutine.

« On ne sait pas exactement où se trouve le général Surovikin pour le moment », a déclaré Koffler.

« Il est plausible que Poutine réaffectera Surovikin à un nouveau rôle. Surovikin jouit de la confiance de Poutine depuis plusieurs années. Poutine a personnellement honoré Surovikin de deux prix majeurs – le Héros de l’Étoile d’or de Russie en décembre 2017 pour sa performance en Syrie. et l’Ordre de Saint-Georges III en décembre 2022 pour sa performance dans « l’opération militaire spéciale » en Ukraine », a-t-elle ajouté. « Je n’exclus pas la possibilité que Surovikin réapparaisse dans les semaines à venir dans le cadre d’une nouvelle mission, peut-être en Ukraine, car Poutine ajoute maintenant un autre vecteur d’attaque dans le nord-est de l’Ukraine pour affaiblir les défenses des forces ukrainiennes. »