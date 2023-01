Le triste prince Harry a subi de nombreux traumatismes – la famille royale est aussi dysfonctionnelle que n’importe quelle autre

SI le prince Harry a réussi une chose, c’est de rassurer le reste d’entre nous – si jamais nous doutions – que la famille royale est aussi dysfonctionnelle que n’importe quelle autre.

Nous savons tous que vous ne pouvez pas choisir votre famille, alors les histoires de disputes, de bagarres, de « prise » et de « déchirure » seront un réconfort fou pour ceux d’entre nous qui ont vécu des affrontements similaires.

Harry a clairement enduré beaucoup de traumatismes et cette interview est un mélange frappant de séance de thérapie publique et de quête personnelle. Crédit : Getty

Au moment où il a parlé de vouloir que son père et son frère reviennent, j’ai ressenti sa douleur Crédit : Instagram

J’ai pas mal d’empathie pour Harry, il faut le dire.

Il a clairement enduré beaucoup de traumatismes et cette interview – tout comme son livre et son documentaire Netflix – est un mélange saisissant de séance de thérapie publique et de quête personnelle d’un homme dont la dernière ligne de défense est l’attaque.

Après avoir passé des années à se sentir isolé et à la périphérie, il fait une dernière tentative pour raconter sa version de l’histoire.

Tout le monde ne sera pas d’accord avec ses moyens, ni même certaines des déclarations qu’il affirme comme des «faits», mais au moment où il a parlé de vouloir que son père et son frère reviennent, j’ai ressenti sa douleur.

En tant que mère et fille, je ne considère pas les actions de Harry comme impardonnables et je pense qu’une réconciliation ne peut être refusée à cet homme troublé et solitaire.

Même les cœurs les plus froids et les plus sombres voudraient voir cette terrible faille guérir.