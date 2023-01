Le triste bilan défensif des Spurs est presque sans précédent pour une équipe de Conte

Une exigence minimale que vous attendez – et que vous obtenez presque toujours – d’une équipe d’Antonio Conte est la stabilité défensive.

Ses équipes couronnées de succès à la Juventus, à Chelsea et à l’Inter Milan ont été construites sur une structure solide, une ligne de fond souvent incassable et un objectif principal de limiter les chances de l’adversaire.

Cela a continué lorsque Conte a pris en charge les Spurs la saison dernière. Après quelques problèmes de démarrage initiaux, les Spurs ont remporté 10 de leurs 14 derniers matches pour se qualifier pour la Ligue des champions. Et bien qu’ils aient battu cinq fois Everton, Newcastle United et Norwich City et quatre fois Leeds et Aston Villa au cours de cette course, leur succès a été, dans le plus pur style Conte, soutenu par une défense solide. Les Spurs ont concédé huit buts lors de ces 14 matchs.

Le début de saison a été assez solide, avec sept encaissements lors de leurs sept premiers matches de championnat.

Depuis? Treize matchs de Premier League, trois clean sheets, 24 buts encaissés.

La calamité défensive est un thème récurrent. Dans 12 de leurs 20 matches de championnat cette saison, les Spurs ont marqué au moins deux buts. En fait, cela s’est produit lors de tous leurs 10 derniers matches de championnat sauf un.

Ils ont concédé plus que n’importe laquelle des 12 meilleures équipes de la ligue. Ils ont même concédé plus que West Ham United et Everton, qui siègent dans la zone de relégation.

Leur bilan est si mauvais qu’il est presque sans précédent dans la carrière managériale de Conte.

Hormis un bref passage de 13 matchs à la tête de l’Atalanta en 2009-10, les équipes de Conte n’ont, sans faute, concédé qu’un but par match à chaque saison depuis qu’il s’est vraiment fait connaître en tant que manager lorsqu’il dirigeait Bari. au titre de Serie B en 2009.

Cette équipe de Bari a marqué 35 buts lors de sa campagne de 42 matchs victorieux. Après Atalanta est venu Sienna – encore une fois, 35 concédés en 42. En trois ans à la Juventus, sa ligne arrière en granit – la légendaire défense de la BBC de Barzagli, Bonucci et Chiellini – a concédé 20, 24 et 23 fois au cours des saisons de Conte. Un record incroyable.

Depuis son retour à la direction du club avec Chelsea en 2016, le plus grand nombre de buts qu’une équipe de Conte a concédés dans toute une campagne (deux avec Chelsea, deux avec l’Inter) est de 38. Donc, jamais pire qu’un but à chaque match.



Conte a supervisé une défense serrée à Chelsea (Photo : Michael Regan/Getty Images)

Cette saison, les Spurs concèdent une moyenne de 1,55 buts par match, ce qui est légèrement pire que les 1,53 par match que son équipe Atalanta a enregistrés en concédant 20 en 13 matchs. C’est à des kilomètres de ce à quoi Conte est habitué.

C’est un record qui les empêchera de faire quoi que ce soit d’important cette saison à moins qu’il ne puisse remédier aux défauts désormais très familiers qui ont de nouveau été exposés à l’Etihad.

Encaisser des buts en douceur ? Vérifier. Mal réagir face à l’adversité ? Vérifier. Marquage lâche ? Ouais. Encore une erreur d’Hugo Lloris ? Oui.

Et c’est là que le pointage du doigt devient plus trouble. Ce n’est pas la faute de Conte si Lloris, un gardien de but clairement sur le déclin, n’arrête pas de laisser tomber des clangers, ou que la forme d’Eric Dier est tombée d’une falaise après avoir obtenu tardivement une convocation en Angleterre à l’automne, ou que Clément Lenglet a choisi d’amortir une belle passe décisive. pour Riyad Mahrez ici, ou que Cristian Romero n’a pas été la moitié du joueur qu’il était plus tôt dans l’année, ou que ses arrières latéraux sont bien en deçà du niveau requis pour une équipe typique de Conte.

Oui, il y a ça. Mais il y a aussi le fait que Conte obtenait une mélodie défensive de ces joueurs la saison dernière. Et ils semblaient assez solides au début de cette saison. Ensuite, le calendrier est devenu exténuant (13 matchs en 43 jours sans milieu de semaine libre), la petite équipe a subi des blessures et les Spurs ont été faciles à affronter depuis. Compte tenu de ce calendrier, de ces blessures et de la Coupe du monde, il y a des circonstances atténuantes ici, mais vous diriez aussi qu’il y a peu de joueurs dans cette équipe qui se sont considérablement améliorés au cours du dernier semestre. Certains ont régressé.

La forme individuelle est une chose, la tactique en est une autre, mais Conte a versé de l’eau froide cette semaine sur la suggestion qu’il pourrait différer de sa célèbre formule et de sa formation 3-4-3.

Il a joué quatre à l’arrière auparavant, y compris pendant des périodes à la Juventus et à Chelsea, mais depuis le passage du titre au 3-4-3 au début de la saison 2016-17 à Stamford Bridge – un changement tactique qui a changé la ligue, pas juste l’équipe – il a été assez exclusivement marié à elle autre que l’étrange match de 3-5-2.

“Pour jouer à quatre en défense, il faut avoir des défenseurs avec des caractéristiques spécifiques”, a-t-il déclaré en milieu de semaine. “A Chelsea, j’ai commencé avec un 4-2-3-1 puis j’ai changé parce que les caractéristiques des joueurs n’étaient pas si bonnes pour jouer en défense à quatre. Quand je suis arrivé à Tottenham la saison dernière, j’ai trouvé que c’était la meilleure solution pour exploiter les caractéristiques des joueurs. À l’avenir, nous pourrons probablement essayer de changer, mais si nous (faisons cela et) perdons, je suis justifié. D’ACCORD?”

La seule fois où il en a enrôlé quatre à l’arrière dès le début d’un match des Spurs, c’est lorsqu’il a joué 4-4-2 à Chelsea lors de la demi-finale retour de la Coupe Carabao la saison dernière. À quoi cela pourrait-il ressembler aujourd’hui ? Peut-être un 4-3-3 de : Lloris ; Emerson Royal/Matt Doherty, Romero, Dier/Lenglet, Ivan Perisic/Ryan Sessegnon ; Rodrigo Bentancur, Yves Bissouma, Pierre-Emile Hojbjerg ; Dejan Kulusevski, Harry Kane, Richarlison/Son Heung-min.

Qui bénéficierait du changement ? Bissouma pour un. Vous vous attendez également à plus de contrôle au milieu de terrain, mais l’arrière gauche n’est pas un choix évident et retirer un défenseur lorsque son équipe expédie des buts semble être un mouvement improbable, surtout lorsque marquer à l’autre bout n’est pas le question en ce moment.

“Encaisser quatre buts n’est pas bon”, a-t-il déclaré après la défaite de City, affirmant que c’était la première fois de sa carrière qu’il se souvenait que son équipe avait encaissé quatre buts en une mi-temps.

« Ce type de jeu, avec plus d’expérience, on ne perd jamais. Vous pouvez acheter de l’expérience, mais nous devons essayer d’acheter de l’expérience étape par étape. Pour cette saison, quand je vous dis que nous venons de lancer le processus pour essayer de devenir compétitif, cela signifie que nous travaillons également sur cet aspect.

“Une équipe avec plus d’expérience n’encaisse jamais quatre buts. Quand on en concède quatre, le premier responsable est l’entraîneur, puis les joueurs.

« Peut-être devons-nous travailler pour être plus compacts défensivement. Mais un but encaissé dépend de toute l’équipe.

Plus d’expérience (ou en réalité une meilleure qualité) comme le suggère Conte lui-même, n’arrive pas de sitôt. Les douleurs de croissance vont continuer.

Mais si les Spurs veulent inverser la tendance négative de leur saison, quelque chose doit changer – car l’alternative semble être plus ou moins la même.

(Photo du haut : Tom Flathers/Manchester City FC via Getty Images)