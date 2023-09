Le triste bilan de Derby se profile parmi les trois derniers de la Premier League

Il y a deux étapes cruciales que chaque équipe promue doit atteindre le plus rapidement possible : gagner un match de Premier League et accumuler suffisamment de points pour s’assurer que Derby County conserve son record peu enviable du total le plus bas jamais atteint.

Rester en Premier League et éviter la relégation en Championnat EFL est l’objectif ultime, mais en ce moment Burnley, Sheffield United et Luton Town doivent se demander quand ils atteindront le camp de base d’une première victoire.

Derby a récolté 11 points en 2007-08, remportant un seul de ses 38 matches, 1-0 à domicile contre Newcastle United en septembre. Ainsi, même cette terrible équipe du Derby avait gagné un match ; Plus l’attente se prolonge pour les clubs promus la saison dernière, plus ils craindront de s’emparer de ce record. Onze points, ce n’est pas seulement le total le plus bas enregistré en Premier League, c’est aussi le pire retour dans l’une des quatre divisions professionnelles d’Angleterre depuis que les clubs ont commencé à gagner trois points pour une victoire il y a plus de 40 ans.

Après six semaines de la saison 2023-24, les trois équipes promues occupent les trois places de relégation avec un point chacune. Sheffield United de Paul Heckingbottom est ancré au pied du tableau à la différence de buts après sa défaite 8-0 à domicile contre Newcastle dimanche dernier. Les Blades détiennent déjà conjointement le record du moins de buts marqués au cours d’une saison de Premier League, avec leurs 20 en 2020-21 correspondant au total de Derby lors de leur saison d’horreur.

Les joueurs de Sheffield United sont abattus après leur défaite 8-0 à domicile contre Newcastle United. James Gill – Danehouse/Getty Images

Survivre en Premier League devient statistiquement de plus en plus difficile. Au cours de quatre des six dernières saisons, deux des trois équipes promues ont été reléguées en Championnat après seulement un an. Avant cette séquence, cela ne s’était produit qu’une fois sur sept campagnes.

Mais une table rase des trois équipes promues redescendant ensemble est rare, la saison 1997-98 (Barnsley, Bolton, Charlton) étant la seule fois où cela s’est produit depuis le début de la Premier League en 1992-93. Burnley, Sheffield United et Luton affichent déjà des signes inquiétants, mais l’histoire va enfin se répéter.

Ils marquent tous en moyenne moins d’un but par match, mais encaissent à un ratio de plus de deux buts par match. Le martèlement de Sheffield United contre Newcastle signifie qu’ils encaissent à un taux de 2,83 buts par match. Ces chiffres indiquent une relégation.

Avec les trois joueurs absents ce week-end, il y a peu de raisons de croire que les tendances négatives vont s’arrêter, même si le choc reprogrammé de mardi prochain entre Luton et Burnley à Kenilworth Road est un match que les deux équipes savent qu’elles doivent simplement gagner. .

Une fois la première victoire remportée, la confiance grandira, mais si on attend trop longtemps, le mal sera peut-être déjà fait.

Swindon Town détient le record de la plus longue attente pour une première victoire, s’imposant à la 16e tentative fin novembre lors de la campagne 1993-94. Norwich City a eu besoin de 14 matchs pour remporter sa première victoire en 2004-05. Sans surprise, les deux équipes ont été reléguées.

Dans le Ligue d’argent de football Deloitte 2023, compilé avec les données de la saison 2021-22, 11 des 20 meilleurs clubs provenaient de la Premier League. C’est l’une des principales raisons pour lesquelles les équipes promues ont de plus en plus de mal à rester en place.

Lorsque Luton a battu Coventry City lors de la finale des éliminatoires du championnat fin mai, ils ont remporté « le match le plus riche du football » en raison des récompenses financières provenant de la Premier League ; avec les prix en argent et les revenus de diffusion, Luton s’est garanti 250 millions de livres sterling au cours des quatre prochaines années.

Les trois clubs promus gagneront énormément rien qu’en étant en Premier League cette saison. Par exemple, Southampton a reçu 163 millions de livres sterling de la cagnotte de la Premier League la saison dernière, bien qu’il ait terminé en bas du tableau. Si l’une des équipes promues est reléguée et ne parvient pas à remonter, elle recevra quand même en moyenne 33 millions de livres sterling par an pour les trois prochaines saisons sous forme de paiements dits de parachute, destinés à alléger le fardeau financier lié à l’abandon de l’équipe. la ligue la plus lucrative du football mondial.

Malgré les richesses qui leur arrivaient, aucune des équipes promues ne s’est lancée dans une frénésie de dépenses estivales pour tenter de réduire l’écart avec leurs rivaux de Premier League.

Total de points Prem le plus bas Équipe Saison Points Derby 2007-08 11 Sunderland 2005-06 15 Huddersfield 2018-19 16 Aston Villa 2015-16 17 Sunderland 2002-03 19

Burnley a dépensé 96 millions de livres sterling pour 10 nouveaux joueurs, dont 12 millions de livres sterling pour Manchester City et le gardien anglais des moins de 21 ans James Trafford, leur plus grosse dépense. United, quant à lui, a investi 55,7 millions de livres sterling, la signature de 18,6 millions de livres sterling de l’attaquant d’Aston Villa Cameron Archer étant son plus gros contrat. Mais Luton, qui a été promu du football hors championnat pas plus tard qu’en 2014, n’a dépensé que 19,7 millions de livres sterling en six frais de transfert, plus les signatures gratuites de Ross Barkley et Tim Krul. Leur plus grosse signature était le défenseur des Wolves Ryan Giles pour seulement 5 millions de livres sterling.

Il s’agit d’une budgétisation raisonnable, chaque club souhaitant clairement éviter des dépenses excessives qui les obligeraient à gérer une masse salariale insoutenable dans le championnat. Mais c’est aussi une dure réalité : lorsque l’on affronte des équipes composées d’effectifs complexes et coûteux, adopter une approche prudente n’aidera pas une équipe promue à survivre.

Ils sont pris dans une situation de « catch-22 » : ils dépensent gros et risquent le sort de Portsmouth, Bradford City et Derby pour se retrouver languissant dans les ligues inférieures tout en tentant de dénouer le chaos financier ; ou jouer la sécurité et risquer la relégation et espérer être dans une position plus forte pour rebondir.

Burnley, Sheffield United et Luton ont choisi cette dernière solution, convaincus qu’ils peuvent inverser la tendance tout en restant à la hauteur. Mais pour y parvenir, ils doivent commencer à gagner, et vite.