Le triple sauteur Praveen Chitravel et le lanceur de javelot Rohit Yadav se retirent des championnats d’Asie en raison d’une blessure

Dans un coup porté aux perspectives de médailles de l’Inde, le triple sauteur Praveen Chitravel et le lanceur de javelot Rohit Yadav se sont retirés des Championnats d’Asie d’athlétisme à partir de mercredi à Bangkok en raison d’une blessure.

Le sauteur en longueur leader mondial de la saison, Jeswin Aldrin, a également été exclu de l’équipe originale de 54 membres. Sa participation à la pièce maîtresse continentale a été rendue douteuse après son retrait de la Lausanne Diamond League le 30 juin en raison d’un manque de forme physique.

Yadav et Chitravel n’ont pas accompagné l’équipe qui a quitté le pays samedi soir depuis Delhi et Bengaluru.

« Oui, non seulement Jeswin, Praveen Chitravel et Rohit Yadav se sont retirés des championnats », a déclaré dimanche un entraîneur de l’équipe à PTI.

On apprend que le retrait de Yadav était dû à un problème de coude, tandis que la blessure de Chitravel n’est pas connue.

Yadav, 22 ans, avait remporté à la fois la Coupe de la Fédération et les Championnats nationaux inter-États avec des lancers de 83,40 m et 83,28 m respectivement. Il est le quatrième meilleur lanceur parmi les Asiatiques cette saison.

Depuis, le meilleur asiatique Neeraj Chopra ne participe pas aux championnats d’Asie, Yadav et son compatriote DP Manu – classé deuxième parmi les Asiatiques – étaient en lice pour une médaille dans la pièce maîtresse continentale. Manu reste ainsi le seul lanceur de javelot indien dans la mêlée.

Chitravel, quant à lui, est le leader de la saison parmi les Asiatiques avec son effort de 17,37 m lors d’une épreuve à Cuba. Il avait également remporté l’or aux championnats nationaux inter-États le mois dernier avec un effort de 17,07 m.

Pendant ce temps, on apprend également que les quarts de mille Muhammed Anas et Anjali Devi n’ont pas non plus accompagné l’équipe à destination de Bangkok, bien que la raison ne soit pas connue.

