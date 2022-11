Le triple du nombre habituel d’enfants se présentent aux urgences de l’Ontario avec des maladies respiratoires. Voici pourquoi

Les maladies respiratoires sévissent chez les enfants, entraînant des visites à l’hôpital et des admissions à des taux beaucoup plus élevés que la normale pour cette période de l’année, selon de nouvelles données provenant d’hôpitaux de l’Ontario.

Des poussées similaires sont signalées dans des hôpitaux partout au Canada. Bien qu’aucune autre province ne publie autant de données sur les maladies respiratoires, les experts affirment que les chiffres de l’Ontario aident à donner une image plus claire de l’étendue du problème à l’échelle nationale.

Le nombre d’enfants âgés de 5 à 17 ans qui se sont présentés aux urgences des hôpitaux avec des problèmes respiratoires au cours de la semaine dernière était plus du triple de la moyenne saisonnière, selon l’Acute Care Enhanced Surveillance (ACES) de l’Ontario. base de données .

Pour les enfants jusqu’à quatre ans, les visites quotidiennes aux urgences pour des maladies respiratoires au cours de la même période représentaient plus du double du nombre habituel, a montré mercredi l’ACES.

En combinant les deux groupes d’âge, cela signifie que quelque 2 160 enfants se sont rendus chaque jour aux urgences pour des maladies respiratoires dans la province au cours de la semaine dernière, une période de l’année où ce chiffre est historiquement en moyenne d’environ 800.

La tendance se produit à des taux comparables dans toutes les régions de l’Ontario et, dans certains cas, exerce une telle pression sur les hôpitaux qu’ils ont dû annuler des chirurgies ou rediriger des patients.

Les experts médicaux établissent un lien entre la recrudescence des maladies chez les enfants et le retrait des mesures préventives de santé publique telles que le port du masque qui étaient en place depuis le début de la pandémie de COVID-19.

“L’immunité n’est plus tout à fait là où elle était”

Sans mandats de distanciation et de masque, les enfants sont exposés à plus de germes. Et en raison des mesures de santé publique, ces germes sont ceux auxquels le système immunitaire des enfants a été peu exposé récemment, comme le rhinovirus, l’entérovirus et virus respiratoire syncytial (VRS) .

Cela signifie que les virus qui donnent généralement un rhume aux enfants sont plutôt conduire une vague d’automne des visites aux urgences et des hospitalisations.

« Une partie de la complexité actuelle est qu’il y a beaucoup plus de maladies qui se propagent en raison des changements apportés à nos mandats de santé publique », a déclaré le Dr Charmaine van Schaik, pédiatre et chef de cabinet au Southlake Regional Health Centre à Newmarket, en Ontario.

“Dans le même temps, nous avons traversé deux années d’environnements relativement protégés pour les jeunes enfants, de sorte que leur immunité n’est pas tout à fait là où elle était.”

Autre facteur contributif cité par certains médecins : la disponibilité inférieure à la normale de l’acétaminophène et de l’ibuprofène pour enfants. La pénuries intermittentes de Tylenol et d’Advil pour enfants signifient qu’un plus grand nombre de parents sont incapables de contrôler la fièvre de leurs enfants à la maison, ce qui en incite davantage à se rendre aux urgences.

Le port du masque et d’autres mesures de santé publique contre le COVID-19 ont contribué à protéger les enfants contre les maladies respiratoires au cours des deux dernières saisons de rhume et de grippe. Maintenant, les enfants sont exposés à des virus avec lesquels leur système immunitaire a peu d’expérience. (Ryan Remiorz/La Presse Canadienne)

Les admissions mettent les hôpitaux sous pression

Le Dr David Carr, médecin urgentiste qui travaille dans les urgences du centre-ville de Toronto et des banlieues de Vaughan, en Ontario. et Richmond Hill, en Ontario, dit qu’il voit et admet un nombre disproportionné d’enfants.

“C’est quelque chose auquel je ne suis pas habitué”, a déclaré Carr.

“Les patients pédiatriques nécessitent rarement une admission, du moins par rapport à nos patients adultes”, a-t-il déclaré. “Habituellement, vous voyez un enfant, il a une otite ou un mal de gorge, il rentre chez lui.”

La base de données ACES confirme que les hôpitaux de l’Ontario admettent un nombre inhabituellement élevé d’enfants pour des maladies respiratoires : 2,5 fois la moyenne pré-pandémique pour cette période de l’année.

Le Dr Joe Wiley, chef de la pédiatrie à Oak Valley Health à Markham, en Ontario, décrit le nombre d’enfants hospitalisés pour des maladies respiratoires comme sans précédent.

“Ce sont des volumes beaucoup plus élevés et beaucoup plus tôt dans la saison typique de la toux et du rhume que je n’ai jamais connu”, a déclaré Wiley dans une interview à l’hôpital Markham Stouffville.

Le Dr Joe Wiley est chef de la pédiatrie à Oak Valley Health, qui comprend l’hôpital Markham Stouffville à Markham, en Ontario. (Doyen Gariepy/CBC)

“Nous constatons certainement une augmentation du nombre d’admissions”, a déclaré Wiley. “Nous sommes sous pression ici et en parlant à des collègues d’autres hôpitaux, je sais qu’ils subissent des pressions similaires.”

L’augmentation du nombre d’enfants malades affecte les opérations hospitalières partout en Ontario.

Hôpital pour enfants McMaster à Hamilton se prépare à transférer des adolescents dans des hôpitaux pour adultes et à réduire les interventions chirurgicales programmées en raison de “défis extrêmes” dans son service des urgences, ses soins intensifs et ses services d’hospitalisation, selon une note de service de la direction de l’hôpital vendredi dernier.

Le Réseau universitaire de santé à Toronto a alerté le personnel jeudi dernier que le service des urgences du Toronto General Hospital était à pleine capacité et a exhorté les médecins à diriger les patients vers d’autres salles d’urgence et cliniques spécialisées.

CHEO, l’hôpital pour enfants d’Ottawa a commencé à annuler certaines chirurgies programmées et a redéployé du personnel la semaine dernière au milieu de ce que son directeur général a décrit comme “une augmentation sans précédent de la demande” dans sa salle d’urgence.

Les urgences déjà étirées

La vague de maladies chez les enfants cet automne survient à un moment où les hôpitaux sont aux prises depuis des mois avec des problèmes de personnel. Pendant ce temps, de nombreux membres du système s’attendent à voir une augmentation des cas de grippe et de COVID-19 dans les semaines à venir, car le temps plus froid maintient les gens à l’intérieur, ce qui facilite la propagation des maladies infectieuses.

REGARDER | Les maladies respiratoires chez les enfants sont en augmentation : De nouvelles données révèlent l’ampleur de la poussée des urgences dans les hôpitaux pour enfants Les hôpitaux pour enfants de certaines régions du Canada font toujours face à une augmentation sans précédent des visites et des admissions aux urgences, en raison d’un énorme pic de maladies respiratoires chez les enfants. En Ontario, les enfants de 5 à 17 ans se rendent aux urgences avec des problèmes respiratoires à plus du triple de la moyenne saisonnière.

Les services d’urgence sont sous pression depuis des mois, avec un nombre élevé de patients admis bloqués aux urgences parce qu’il n’y a pas de lits disponibles pour eux dans les services hospitaliers, a déclaré Anthony Dale, directeur général de l’Association des hôpitaux de l’Ontario.

Cela se traduit par temps d’attente plus longs que la normale aux urgences pour les personnes dont les cas sont moins urgents et pénurie d’ambulances car les ambulanciers paramédicaux passent des heures à attendre pour décharger leurs patients.

“Il s’agit toujours d’une situation très, très difficile et toujours difficile dans les hôpitaux de l’Ontario”, a déclaré Dale lors d’une entrevue.

Dans les autres provinces :