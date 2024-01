Le triple-double de Richmond ne suffit pas contre Creighton

NEWARK – Ce fut le meilleur match de basket-ball du Big East de la saison, le plus mémorable des 17 ans d’histoire du Prudential Center et un moment historique pour la star de Seton Hall, Kadary Richmond.

Au final, deux appels controversés et l’épuisement ont empêché les Pirates de prolonger leur incroyable élan par une victoire supplémentaire.

Malgré un triple-double de Richmond, le Hall tombe à 18ème– a classé Creighton 97-94 en triple prolongation samedi devant une foule bruyante et à guichets fermés de 10 500 personnes. Richmond a terminé avec 21 points, 11 rebonds et 11 passes décisives – le premier triple-double du programme depuis 2000 et seulement le deuxième de son histoire.

Seton Hall (13-6 au total, 6-2 Big East) est arrivé après avoir remporté cinq matchs consécutifs et huit des neuf derniers. Creighton (14-5, 5-3) a battu les Pirates lors de sept des neuf dernières rencontres, même si c’était très différent des deux éruptions de l’hiver dernier. Il s’agissait du deuxième match en triple prolongation dans l’histoire de Hall ; l’autre était une victoire de 71-69 contre Columbia en 1983.

“Il faut donner du crédit aux deux équipes, mec”, a déclaré l’entraîneur de Hall Shaheen Holloway. “Je suis très aigre en ce moment, mais c’était un sacré match de basket. Les deux équipes se sont battues jusqu’au bout, on ne peut pas demander beaucoup plus. Il y a des gars des deux côtés qui jouent plus de 50 minutes, n’est-ce pas ? ” C’est dommage que quelqu’un ait dû perdre. Comme je l’ai dit, je suis aigre, mais c’était un match de basket formidable. “

Au final, les Pirates n’ont pas pu terminer le travail malgré une avance de cinq points lors de la troisième prolongation. L’absence de l’ailier senior Dre Davis (21 points à 10 tirs sur 12, 9 rebonds), victime d’une faute à la fin de la double prolongation, a définitivement fait mal en clôture.

“Je pense que ce que nous retenons de cela, c’est que, comme je l’ai dit à nos gars, personne n’a perdu ce match pour nous”, a déclaré Holloway. “Ce ne sont que de petites choses au fil du temps que nous devons absolument nettoyer. Et puis, quand Dre a commis une faute, nous jouions en quelque sorte avec une formation avec laquelle nous n’avons pas l’habitude de jouer, et je demande aux étudiants de première année (Isaiah Coleman ) pour y aller pour combattre et faire des choses.”

Holloway n’est pas du genre à édulcorer, donc son prochain commentaire est digne de mention.

“J’aime la façon dont nous avons joué”, a-t-il déclaré. “Nous avons perdu et je suis très déçu. Tous ceux qui me connaissent savent que je suis un compétiteur, mais nous sortons d’ici la tête haute.”

CINQ À RETENIR

1. Déballer les controverses

La plus grosse controverse est survenue à la fin de la deuxième prolongation. Alors que le Hall était en baisse d’un point, Richmond a volé la passe intérieure sous le seau de Creighton et l’a passé à son coéquipier en zone arrière, Al-Amir Dawes, pour le lay-up de feu vert avec 12 secondes à jouer. Mais un coup de sifflet retentit et le panier fut retiré. L’appel était que Richmond avait été victime d’une faute avant de passer, mais les rediffusions ont montré qu’il n’avait pratiquement pas été touché – un jour où les officiels ont pour la plupart avalé le coup de sifflet.

“Je pensais que c’était fini”, a déclaré Dawes, qui a terminé avec 21 points, le tout après la mi-temps. « J’étais assez excité, ce que je n’aurais pas dû être. J’aurais dû être enfermé.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pensait de l’appel, Dawes a répondu : « Je n’ai pas vraiment vu s’il y avait eu une faute ou non. J’ai juste vu le ballon venir vers moi et je l’ai posé et j’ai pensé que nous aurions pu l’avoir tout de suite.

Compte tenu d’un un contre un, Richmond a réussi le premier lancer franc et a raté le deuxième alors qu’il dansait autour du bord et sortait, égalisant les choses. Creighton a raté son tir suivant, forçant la troisième séance supplémentaire.

C’était le deuxième coup de sifflet sévère contre les Pirates. Après que Richmond ait raté son propre échec pour donner au Hall une avance de 67-65 à la fin du temps réglementaire, Creighton a tenté de revenir dans les limites avec 12 secondes à jouer et n’a pas pu le faire – Baylor Scheierman a dû demander du temps. Mais les rediffusions vérifiées par rapport au chronomètre ont montré qu’il avait droit à 5,7 secondes avant le temps mort ; il aurait dû être sifflé pour un appel de cinq secondes.

Après le temps mort, Steven Ashworth de Creighton a frappé un coureur déséquilibré à trois secondes de la fin pour forcer la prolongation. Il a été frappé par l’ailier de Seton Hall, Dre Davis, lors du suivi et aurait dû bénéficier d’un lancer franc, mais il n’y a eu aucun appel. Ce genre d’arbitrage « laissez-les jouer », qui a imprégné une grande partie du match, a rendu l’appel grossier qui a annulé le lay-up de Dawes encore plus choquant.

“Je ne vais pas m’asseoir ici et faire des commentaires sur les arbitres, les gars, donc si vous voulez me poser des questions à ce sujet, je vous le fais savoir maintenant, je ne fais pas de commentaires sur les arbitres”, a déclaré Holloway. “Ils ont appelé comme ils l’ont appelé, c’est comme ça que c’est.”

Ils ont reçu un appel controversé. Avant le temps mort de Scheierman à la fin du temps réglementaire, un autre joueur de Creighton s’est éloigné de sa place. Holloway voulait qu’un voyage soit appelé et les présentateurs de télévision ont fait écho à cela, mais contrairement à l’opinion populaire, l’inbounder n’a pas besoin d’être planté là comme une statue. Il ne peut pas décoller ni courir, mais il est autorisé à se déplacer dans une courte sphère.

2. L’effort historique de Richmond

Si Richmond souffrait de maux de dos suite à la lourde chute qu’il a subie lors du match de St. John’s, cela ne s’est pas manifesté. Bien qu’il n’ait pas réussi à faire tomber son tir (il n’a tiré que 8 sur 32 sur le terrain, grâce au protecteur de jante de Creighton, Ryan Kalkbrenner), son effort physique était impressionnant et hors du commun.

Il s’agissait du premier triple-double réalisé par un joueur de Hall depuis Eddie Griffin en 2000, contre le modeste État de Norfolk.

“C’est quelque chose qui ne me surprend pas beaucoup”, a déclaré Davis. “C’est un joueur de ce calibre.”

Richmond a saisi cinq rebonds offensifs, ce qui est presque du jamais vu pour un garde. Et il a enregistré 51 minutes, deuxième de l’équipe derrière l’Ironman Dawes (52).

“C’est ce genre de joueur”, a déclaré Holloway. “C’est un bon joueur et je vous l’ai dit toute l’année. Je pense qu’il commence à le montrer. J’aurais aimé que nous gagnions le match, ce serait plus important pour lui, non ? Mais nous ne l’avons pas fait. Nous ne nous penchons pas sur les choses individuelles, nous nous penchons sur les choses d’équipe ici.

Le statut de Richmond en tant que favori du Big East Player of the Year reste assuré. Il n’a pas été invité à l’interview d’après-match malgré la demande des rédacteurs de l’équipe, mais Holloway a déclaré qu’il allait physiquement bien.

“Tout le monde est fatigué, tout le monde est en colère”, a déclaré Holloway. “C’est un guerrier.”

3. Les centres réussissent le test

Le Kalkbrenner de 7 pieds 1 pouce est l’un des meilleurs facteurs du pays et a donné des coups au Hall dans le passé. Le centre des Pirates Jaden Bediako a joué aussi bien qu’on pouvait s’y attendre, affichant 15 points, 10 rebonds et 5 blocs tout en tirant 7 sur 10 depuis le terrain en 45 minutes.

“Il travaille très fort quelle que soit la situation”, a déclaré Dawes. “C’est ce que moi et les gars aimons chez lui. Il donne tout quoi qu’il arrive, il laisse tomber. Super fier de ce qu’il a fait.”

Le remplaçant de Bediako, Elijah Hutchins-Everett, a marqué 6 points et 3 rebonds en 10 minutes. Il a marqué un tir à 3 points qui a donné un élan crucial en seconde période.

Les Pirates étaient si physiques que Kalkbrenner a même commis trois fautes – une extrême rareté pour lui – mais il a quand même réussi 28 points sur 12 tirs sur 23, 9 rebonds et 7 blocs en 54 minutes.

4. Section étudiante contre les arbitres

Il s’agissait de la deuxième salle à guichets fermés de la saison et il y a eu des points, de la fin du temps réglementaire jusqu’aux prolongations, lorsque le bâtiment était plus bruyant qu’il ne l’a jamais été pour un match de Seton Hall (la victoire en finale de la saison 2019 contre Villanova reste la porte-étendard du jeu complet dans ce département).

Mais ici aussi, les fonctionnaires se sont montrés modestes.

À la mi-temps, la sécurité du Prudential Center a averti les dirigeants de la section étudiante que l’équipe des officiels exigeait qu’ils modèrent le ton. C’était un avertissement bizarre car rien d’inhabituel ne s’était produit. Nous parlons de chahut banal. C’est du basket universitaire. Quelqu’un a besoin de faire pousser de la peau.

“J’apprécie les fans”, a déclaré Davis. “Il y avait des moments où je ne pouvais même pas entendre. J’espère que cela se répercutera sur le prochain match.”

Il y a eu deux moments marquants avant le match, un moment de silence pour marquer le 24ème anniversaire de l’incendie de Boland Hall et la présentation d’un bal commémoratif à Richmond en l’honneur de ses 1 000ème point collégial.

5. Digne d’un classement

Malgré la défaite, les Pirates ont fait assez pour apparaître lundi dans le sondage Top 25 de l’Associated Press. Comment pouvez-vous regarder cette équipe le mois dernier – et en particulier contre Creighton – et dire qu’elle n’a pas sa place ? Cela n’arrivera probablement pas car les défaites du week-end ont tendance à peser lourdement sur le scrutin, mais suffisamment d’équipes classées ont perdu cette semaine pour que cela soit réalisable.

“À chaque match, nous avons l’impression d’avoir quelque chose à prouver au monde”, a déclaré Davis. “Nous avons le sentiment d’être l’une des meilleures équipes du Big East, l’une des meilleures équipes du pays.

Le plus important est la façon dont les joueurs réagissent à ce coup de poing. Les Pirates couronnent un match à domicile de trois matchs avec la visite de Providence (12-6, 3-4) mercredi. Ils ont battu les Friars 61-57 sur la route le 3 janvier. Il est difficile de balayer un bon adversaire de la ligue, même s’ils sont en désavantage numérique (l’attaquant remarquable Bryce Hopkins s’est déchiré un LCA lors du match précédent). Cela devrait être un autre test de qualité.

“Il ne faut pas trop mépriser (la défaite de Creighton)”, a déclaré Dawes. “Nous avons un autre match fou à venir. Nous avons un jour de congé demain, faisons beaucoup d’introspection et ensuite nous devons nous préparer pour le match de Providence. Nous pouvons trop nous y accrocher.”

Davis a proposé une vision différente.

“C’est une bonne expérience”, a-t-il déclaré. “Beaucoup d’équipes n’ont pas vraiment l’occasion de profiter de ces 15 minutes supplémentaires. Cela nous apprend à jouer dans ces situations de fin de match. Cela nous aidera plus tard.”

Jerry Carino couvre la scène sportive du New Jersey depuis 1996 et le basket-ball universitaire depuis 2003. Il fait partie du Top 25 des électeurs de l’Associated Press. Contactez-le au [email protected].