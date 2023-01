Le triple-double de Jayson Tatum mène les Celtics devant les Mavs, Nuggets Rout Clippers

Les Boston Celtics sont sortis de leur funk jeudi alors que le triple-double de 29 points de Jayson Tatum les a propulsés vers une victoire 124-95 sur Luka Doncic et les Dallas Mavericks.

Les Celtics ont le meilleur record de la NBA, mais avaient perdu deux matchs de suite à Dallas et savaient que les choses devaient changer.

“C’était difficile l’autre jour”, a déclaré Tatum dans une interview d’après-match sur le terrain de la défaite des Celtics contre le modeste Thunder à Oklahoma City mardi.

“Nous avons perdu deux matchs de suite mais nous avions la responsabilité de répondre, de mieux jouer. Ces deux derniers matchs n’ont pas défini notre saison.

“Nous sommes l’une des meilleures équipes et nous devions simplement sortir et jouer comme ça et recommencer à jouer comme nous savons le faire.”

Tatum a réussi seulement huit des 22 tirs du terrain, mais il a ajouté 14 rebonds et 10 passes décisives lors de son deuxième triple-double en carrière.

Jaylen Brown a marqué 19 points pour les Celtics, mettant fin à la séquence de sept victoires consécutives des Mavericks.

Tatum a déclaré que la stratégie défensive des Celtics sur Doncic était «d’essayer simplement de lui rendre la tâche difficile.

“C’est évidemment un sacré joueur qui peut obtenir n’importe quel tir qu’il veut.”

Doncic, qui avait récolté en moyenne 46,2 points, 12,7 rebonds et 10 passes décisives au cours des cinq matchs précédents, a marqué 23 points et a raté tout le quatrième quart après que les Celtics aient pris une avance de 24 points dans la dernière période.

La star slovène, qui semblait gênée par une cheville gauche douloureuse, a effectué sept de ses 23 tentatives sur le terrain et a raté ses six tentatives à trois points.

Malgré la défaite, les Mavs sont restés à la quatrième place à l’Ouest.

Les Denver Nuggets sont restés au sommet de l’Ouest avec une victoire écrasante de 122-91 sur les Clippers de Los Angeles.

Jamal Murray a marqué 18 points pour mener sept joueurs des Nuggets à deux chiffres. Denver a mené de fil en fil et a gagné 43 points au début du quatrième quart – au cours duquel les partants des deux équipes se sont absentés.

Murray a déclaré que la constance était la clé de la grande victoire des Nuggets, malgré l’absence d’un gros match du centre vedette Nikola Jokic – qui a marqué 12 points.

“Nous avons gardé la même énergie défensive tout au long du match et évidemment, nous l’avons fait rouler”, a déclaré Murray lors d’une interview sur le terrain.

“Je pense que la meilleure chose à propos de nous, c’est que nous avons bien fait en première mi-temps, mais nous avons continué tout au long du match.”

Le duo vedette des Clippers composé de Kawhi Leonard et Paul George a cumulé neuf points alors qu’aucun partant de Los Angeles n’a marqué à deux chiffres.

Grizzlies en haut de la magie

Les Memphis Grizzlies ont maintenu la pression sur les Nuggets en tête du classement avec une victoire 123-115 sur le Magic à Orlando.

Ja Morant a marqué 32 points et Jaren Jackson a ajouté 31 points et a donné un ton défensif fort aux Grizzlies, qui ont mené par pas moins de 25 points au milieu du troisième quart.

Une poussée tardive du Magic n’a pas suffi, malgré les 30 points du choix numéro un d’Orlando, Paolo Banchero.

L’entraîneur de Memphis, Taylor Jenkins, a déclaré que ses joueurs étaient “un peu décontractés” avec trop de revirements tardifs.

Il a dit qu’ils étaient troublés par la presse sur tout le terrain d’Orlando, mais a ajouté: “Quand nous nous sommes organisés, nous avons proposé de grands jeux.”

À Houston, le Finlandais Lauri Markkanen a marqué un sommet en carrière de 49 points pour mener les Utah Jazz à une victoire de 131-114 sur les Rockets, Utah en cassant un dérapage de cinq matchs.

