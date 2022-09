Le triplé de Son Heung-min aide les Spurs à battre Leicester City

Le manager de Tottenham Hotspur, Antonio Conte, a obtenu la réponse dont il n’aurait pu rêver que lorsque Son Heung-min a réagi au fait d’être obligé de commencer sur le banc avec un superbe triplé pour sceller une victoire 6-2 sur Leicester City samedi.

Après avoir disputé huit matchs dans toutes les compétitions sans but, Conte a laissé l’attaquant sud-coréen Son hors de la formation de départ pour le choc de Premier League samedi.

Arrivant vers l’heure de jeu pour remplacer la signature estivale de Richarlison, Son a marqué trois fois en 14 minutes alors que Tottenham se déplaçait en tête du tableau.

A LIRE AUSSI : Mumbai City FC-Bengaluru FC Eye Maiden Durand Cup Titre en finale ; Sunil Chhetri cherche à compléter l’ensemble

Son était le meilleur buteur de la Premier League la saison dernière avec 23 buts, mais il a manqué de sa netteté habituelle cette saison et Conte a maintenu sa décision de le laisser en dehors des partants.

“Je suis vraiment heureux pour Sonny aujourd’hui, vous savez ce que je pense du joueur”, a déclaré Conte à Sky Sports.

“Je lui ai dit que si tu allais marquer trois buts en 30 minutes, nous pourrions peut-être répéter cette expérience, mais je plaisantais. J’ai de la chance, j’ai un très bon groupe de joueurs qui sont vraiment de bonnes personnes. Nous devons commencer à penser différemment si nous voulons passer à l’étape suivante.

Expliquant sa décision plus en détail, Conte a ajouté: “J’étais un joueur. Chaque joueur veut jouer à chaque match mais vous perdez de l’énergie physique et de l’énergie mentale.

https://www.youtube.com/watch?v=Y6SHBQNI8g4

«Parfois, vous ne comprenez pas cela et pensez que vous pouvez jouer, mais la performance diminue. La rotation est bonne pour l’équipe et pour le bien-être des joueurs. Si vous donnez de l’énergie et que vous jouez comme Son a joué, tout le monde est content.

Avec Son de retour en forme, Harry Kane inscrivant son sixième but de la saison en Premier League, Richarlison ayant déjà un impact, Dejan Kulusevski continuant d’impressionner et Lucas Moura n’étant toujours pas revenu de blessure, Conte dispose désormais d’un formidable éventail d’options offensives.

Il pense qu’une telle compétition pour les places est le seul moyen pour Tottenham de maintenir un défi pour le titre.

« À certains moments, je dois prendre des décisions importantes. Je veux amener cette équipe à penser avec un niveau supérieur, pas à rester au milieu », a déclaré Conte aux journalistes.

« Ne pas penser que je resterai à Tottenham parce que je jouerai tous les matchs. Si vous pensez ainsi, vous ne gagnerez rien d’important. Nous venons de commencer ce chemin avec le club.

« Sonny ne sera jamais un problème. C’est un joueur incroyable, l’un des deux meilleurs joueurs de mon équipe avec Harry.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici