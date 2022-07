Le triple de la 8e manche de Jared Quandt propulse les crevettes pistolet de la vallée de l’Illinois devant les abeilles – Shaw Local

À Burlington, dans l’Iowa, l’Illinois Valley Pistol Shrimp en visite a brisé un match nul avec un sommet de trois points en huitième manche pour prendre le contrôle d’une victoire de 8-5 dans la Prospect League vendredi soir.

Le triple de deux points de Jared Quandt et le simple RBI de Zach Lane conduisant Quandt à la maison les 90 derniers pieds se sont avérés être la différence dans un match de balle qui a été noué, 5-5, en sept manches.

Lane a terminé 4 en 4 avec le RBI, Jack Johnston et Bobby Cavin ont chacun eu deux coups sûrs et un RBI, Ivan Witt a fait trois coups sûrs et Harry Mauterer a ramené à la maison une paire de points sur deux mouches sacrifiées.

Ty Weatherly (5 2/3 IP, 3 ER, 8 K) a commencé et a obtenu une non-décision. Harrison Bodendorf (3 1/3 IP, 1 ER, 2 K) a remporté la victoire en relève.

La victoire est la deuxième consécutive et la cinquième des six derniers matchs pour Illinois Valley (30-16 au total), qui a battu Clinton, 8-7, jeudi avec Cole Luckey conduisant en deux points et Evan Evola en rentrant chez lui un autre.

Les Pistol Shrimp sont à domicile contre les Quincy Gems samedi soir et programmés dimanche.