Le triplé de Jaideep Singh permet à Delhi de remporter la première victoire du groupe 1

Le triplé de Jaideep Singh a offert aux hôtes de Delhi leur première victoire dans le groupe 1 du 76e championnat national de football masculin senior du trophée Hero Santosh. Le Karnataka et le Gujarat ont également remporté leurs matchs dans ce groupe dimanche.

L’attitude de Delhi, qui a joué un match nul et vierge avec Tripura lors de leur premier match, a semblé nette dimanche. Dans un match unilatéral disputé au stade Dr. Ambedkar, Delhi a battu le Ladakh 7-0.

Lors des autres matches de la journée disputés au stade Jawaharlal Nehru, le Karnataka a battu l’Uttarakhand par 3-1 après un combat acharné, tandis que le Gujarat a battu Tripura 6-0.

L’attaquant Jaideep Singh, héros de la victoire de Delhi, a marqué quatre buts. Raviraj (18e minute), Ajay Rawat (35e et 90+4 minutes) et Gaurav Chadha (40e minute) ont été les autres buteurs de Delhi. L’équipe gagnante menait 3-0 à la mi-temps.

Comparé à leur dernier match, le match de Delhi était complètement différent dimanche. Notamment, les joueurs de première ligne ont mené les hôtes à la victoire par une énorme marge malgré près d’une demi-douzaine d’occasions manquées.

Jaideep, qui était le joueur du match, a inscrit ses trois buts aux 47e, 88e et 90+1 minutes. Les deux buts de l’attaquant vétéran Ajay Singh Rawat (35e et 90+4e minutes) étaient également louables.

Avec la victoire de dimanche, Delhi est passé à la deuxième position du groupe 1. Ils ont quatre points en deux matches avec une victoire et un nul. Le Karnataka les devance en tête du Groupe 1 avec six points. Le Karnataka a remporté dimanche son deuxième match consécutif. En revanche, le Gujarat est à la troisième place avec trois points en deux matches avec une victoire et une défaite. L’Uttarakhand, le Tripura et le Ladakh comptent chacun un point sur un match nul en deux matches.

Plus tôt, le Karnataka avait battu l’Uttarakhand 3-1 après un combat acharné lors du premier match de la journée joué au stade Jawaharlal Nehru.

Jacob John Kattukaren a marqué le premier but du match à la 21e minute pour donner l’avantage au Karnataka. Mais à la 44e minute, Ajay Bisht a égalisé pour Uttarakhand (1-1). Mais pendant le temps d’arrêt, Shajan Franklin a marqué un but à la 45e + 3e minute pour donner l’avantage au Karnataka 2-1.

En seconde période, Uttarakhand a joué au football offensif tout au long du match, mais juste avant la fin du match, le remplaçant Ankit P. a marqué un but à la 90e + 3e minute pour donner au Karnataka une victoire 3-1.

Lors du troisième match de la journée, le Gujarat a battu Tripura 6-0 avec Jay Kanani marquant quatre buts dont un triplé aux 20e, 67e, 90+2e et 90+5e minutes. Le capitaine Moinuddin et Dharmesh Parmar étaient les autres buteurs pour eux.

