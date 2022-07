Le triplé de Geoff Hurst aide l’Angleterre à battre l’Allemagne de l’Ouest 4-2 pour remporter la Coupe du Monde de la FIFA

Le 30 juillet 1966, le football est rentré à la maison. À l’époque, l’expression n’était pas inventée, mais Bobby Moore et ses hommes ont mené l’Angleterre à la victoire lors de la finale de la Coupe du Monde de la FIFA 1966 à Wembley, remportant leur première et unique Coupe du Monde. Le triplé de Geoff Hurst a aidé l’Angleterre alors que les hôtes battaient l’Allemagne de l’Ouest 4-2 en prolongation.

C’était le seul trophée international remporté par l’Angleterre en atteignant la finale. Le triplé de Hurst a fait de lui le seul joueur à ce jour à avoir marqué trois buts lors d’une finale de Coupe du monde. Malgré la polémique à l’époque concernant le troisième but marqué par l’Angleterre qui comprenait des décisions d’arbitrage discutables, l’Angleterre a remporté la finale et le trophée Jules Rimet (Coupe du monde) 4-2.

L’Angleterre a battu le Portugal 2-1 lors de la première demi-finale pour atteindre sa toute première finale dans un tournoi international. L’Allemagne de l’Ouest, qui a remporté la Coupe du monde de 1954, a également battu l’Union soviétique 2-1 pour se qualifier pour sa deuxième participation à la finale de la Coupe du monde.

Avec 96 924 personnes présentes à Wembley, l’Angleterre et l’Allemagne de l’Ouest ont livré 90 minutes passionnantes. L’Allemagne de l’Ouest a rapidement pris les devants grâce à une mauvaise défense de l’Angleterre alors que Helmut Haller a trouvé le fond du filet alors que le défenseur Jack Charlton et le gardien Gordon Banks n’ont pas réussi à couvrir l’ailier allemand qui a marqué à la 12e minute du match.

Six minutes plus tard, l’Angleterre a obtenu un coup franc et un centre rapide de Moore a trouvé un Geoff Hurst volant pour diriger le ballon et égaliser 1-1. À la 77e minute de l’affrontement, l’Angleterre a réussi à capitaliser sur un corner alors que le tir de Hurst a trouvé Martin Peters, qui à son tour a frappé le ballon pour porter le score à 2-1 contre l’Angleterre.

Alors que les hôtes étaient ravis de l’avance, un défi maladroit de Jack Charlton à la 89e minute a vu l’Allemagne de l’Ouest se voir accorder un coup franc. Emmerich a frappé le mur anglais avec le tir et après un peu de brouillage, Wolfgang Weber a trouvé le fond du filet grâce à une déviation pour porter le score à 2-2 et passer à la prolongation.

Dans les premières minutes de la prolongation, l’Angleterre a porté l’attaque en Allemagne de l’Ouest en appuyant et a réussi quelques tirs cadrés, avant que Hurst n’écrase le ballon pour frapper le dessous de la barre transversale, qui a rebondi et a été dégagé. L’arbitre Gottfried Dienst a consulté le juge de ligne Tofiq Bahramov avant de prendre la décision et a donné la décision en faveur des hôtes, qui l’ont porté à 3-2.

La décision jusqu’à ce jour est très controversée car les personnes qui ont vu le coup à la télévision pensaient qu’il n’avait pas franchi la ligne.

Dans une tentative désespérée de trouver un autre égaliseur dans les dernières minutes de la prolongation, les défenseurs allemands sont allés à l’avant pour attaquer avec le reste des joueurs, cependant, Moore a remporté le ballon, a trouvé Hurst qui était en mouvement grâce à un bon moment. centre et afin de perdre du temps, Hurst a frappé le ballon aussi loin qu’il le pouvait, mais a miraculeusement trouvé le fond du filet, portant le score à 4-2 et complétant son triplé.

Ce fut un jour dont l’Angleterre se souviendra avec émotion lorsque la reine Elizabeth II a remis au capitaine Bobby Moore le trophée de la Coupe du monde.

