Le triplé celtique pourrait propulser Ange Postecoglou en Premier League

Le manager du Celtic Ange Postecoglou est resté discret sur son avenir au club au milieu de l’intérêt signalé de l’équipe de Premier League Tottenham Hotspur.

Le Evening Standard a rapporté que le joueur de 57 ans est devenu le principal candidat au poste de direction vacant chez Spurs et a déjà impressionné le président du club Daniel Levy et le nouveau directeur du football Scott Munn.

Les pourparlers avec les Spurs doivent commencer

Le rapport affirme que des discussions sérieuses avec l’équipe du nord de Londres ont été retardées jusqu’à la finale de la Coupe d’Écosse dimanche, où ils ont battu l’équipe de championnat Inverness Caledonian Thistle 3-1 pour sceller leur huitième triplé national.

Les Spurs veulent intensifier leur intérêt pour Postecoglou et le voir comme un successeur à long terme d’Antonio Conte qui a été licencié plus tôt cette saison. L’ancien entraîneur-chef de l’Australie a remporté deux titres de champion consécutifs au Celtic depuis qu’il a repris le rôle de Neil Lennon en 2021.

L’ancien manager d’après-match, Martin O’Neill, a déclaré à Postecoglou que tout le monde aimerait qu’il reste au club.

Postecoglou répond aux rumeurs

Interrogé sur son avenir par BBC Scotland, il a déclaré: «Je comprends tout cela (les questions), mais je vais être un peu égoïste ici, pas seulement pour moi, mais pour ma famille et les gens qui m’entourent, nous avons tous travaillé vraiment difficile de profiter de ce moment.

« Aussi décevant que cela puisse être pour les gens, c’est ce que je vais faire. Nous avons travaillé trop dur en tant que joueurs et managers. Si je recommence à parler de choses en ce moment qui ne sont pas vraiment importantes pour moi et les gens autour de moi, alors j’apprécie juste ça et je le ferai aussi longtemps que possible avant que les gens ne m’entraînent pour parler d’autres choses.

Les Spurs avaient récemment eu des entretiens avec Julian Nagelsmann alors qu’ils s’intéressaient également au manager de Feyenoord, Arne Slot. Le club est également sur le marché pour le poste vacant de directeur sportif après l’interdiction de Fabio Paratici en raison d’irrégularités financières lors de son rôle à la Juventus.

Il sera intéressant de voir si les Spurs vont de l’avant avec Postecoglou en tant que nouveau manager dans le cadre d’un contrat à long terme. Le manager du Celtic n’a aucune expérience en Premier League et travailler avec Levy a toujours été un défi pour tout manager du nord de Londres.

Crédit photo : IMAGO / Action Plus