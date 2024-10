Le triple camouflet du prince Harry contre la monarchie dévoilé

La triple attaque du prince Harry vient d’être critiquée et a conduit de nombreux experts à affirmer que le vent semble s’inverser, s’éloignant de la réserve actuelle de la famille royale.

Les rédactrices en chef de Royal, Kate Mansey et Roya Nikkhah, ont fait ces commentaires sur le podcast The Royals with Roya and Kate.

Tout a commencé quand ils ont remarqué à quelle vitesse le vent se tournait contre le duc, compte tenu de son « triple camouflet ».

Au cours de leur conversation, Mme Mansey a été la première à souligner : « Le vent semble tourner, vous savez. Évidemment, l’ancien directeur de Spotify a déclaré qu’il s’agissait d’escrocs. Nous avons eu cet épisode de South Park, dans lequel… vous savez, pire encore que d’être critiqués, ils ont été ridiculisés.

« Vous savez, ils étaient prince et princesse du Canada lors de leur tournée mondiale sur la protection de la vie privée, et je pense que, vous savez, que… il y avait des rapports selon lesquels ils allaient poursuivre South Park en justice pour cela… », a-t-elle également ajouté.

Suite à cela, le troisième camouflet qui a été évoqué était le prix Pat Tillman et la tentative du prince Harry de l’accepter, compte tenu de son travail pour les Jeux Invictus.

Il est pertinent de mentionner que même la mère du vétérinaire dont ce prix porte le nom a estimé qu’il y avait plutôt des « récipiendaires bien plus appropriés ».