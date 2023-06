Le triplé assuré, quelle suite pour Ange Postecoglou ?

Lors de la préparation de la finale de la Coupe d’Écosse de samedi, l’entraîneur du Celtic Ange Postecoglou était réticent à discuter de son avenir – ou de toute autre chose qui pourrait le distraire, lui et son équipe, de la tâche à accomplir.

« Pensez-vous que la personne qui gagne le Masters ou Wimbledon pense à toutes ces autres choses ? Ou pense-t-elle à gagner ? Postecoglou a rétorqué, de manière typique, quand il a flotté qu’il pouvait à la fois se concentrer sur la finale et penser à son prochain changement de carrière

« Je parle ici de sport d’élite. Peut-être que vous ne comprenez pas ou ne conceptualisez pas cela. »

Maintenant cependant, avec une victoire 3-1 sur Inverness dans le sac – assurant aux Hoops leur huitième triplé et le cinquième morceau d’argenterie sous Postecoglou – on se demande combien de temps il pourra fermer les oreilles au rythme de plus en plus cacophonique des tambours environnants. son avenir.

Des sources ont déclaré à ESPN que les poids lourds de la Premier League, Tottenham Hotspur, avaient fait de Postecoglou leur candidat préféré pour leur poste de direction vacant après avoir été snobés par le patron de Feyenoord, Arne Slot. Des rumeurs du début de l’année l’avaient lié à Chelsea, Leeds United et Leicester City, tandis que reportages de France ont désigné le joueur de 57 ans comme un remplaçant potentiel du patron sortant Igor Tudor à Marseille – mais c’est le travail des Spurs qui revient sans cesse.

Le Celtic devrait faire une offre de contrat améliorée au manager de Melburnian, qui est actuellement sur un contrat glissant de 12 mois et pourrait quitter le club sans avoir besoin d’aucune compensation mais, si l’élan est une chose authentique dans ces domaines, il semble de plus en plus que Postecoglou emmènera ses talents au sud de la frontière.

La réponse des médias et des supporters de Tottenham a inévitablement été mitigée, avec des perspectives largement colorées par la loyauté, la nationalité, la connaissance du football de Postecoglou ou les compétences de navigation sur Wikipédia.

Après l’avoir vu revitaliser rapidement le club et le ramener au sommet écossais, les fans du Celtic traversent apparemment les étapes du chagrin alors que leur entraîneur se dirige vers la sortie, pris à divers niveaux de déni, de colère, de négociation, de dépression ou d’acceptation alors que les rumeurs se terminent. Le futur tourbillon de Postecoglou. Ironiquement, ils font tout cela alors que de vastes pans de la base de fans des Spurs répètent presque les mêmes conversations que leurs homologues celtiques lorsque la nouvelle initiale a éclaté que Postecoglou avait été choisi comme remplaçant de Neil Lennon en 2021, juste avec une touche de Premier League.

Postecoglou n’a jamais travaillé en Angleterre, dans l’une des cinq grandes ligues européennes, ni gagné en dehors du duopole écossais sont les thèmes communs, tout comme la plainte selon laquelle, à 57 ans, l’Australien ne représente pas le genre de « jeune » entraîneur. cela pourrait potentiellement surmonter un manque d’expérience perçu sur la grande scène. Étant donné le rythme auquel la Premier League a tendance à recracher les managers et à les recracher, ce sont peut-être des préoccupations valables.

Ce que Postecoglou a fait, cependant, c’est réussir systématiquement dans presque tous les clubs qui l’ont employé; avec de l’argenterie coulant dans les armoires et une empreinte laissée dans le cœur et l’esprit des supporters qui ont regardé. Sa candidature aux Spurs ne repose pas sur une sorte de flash dans la casserole à Parkhead, mais sur plus de trois décennies de succès méthodique et continu dans un héritage de compétition de plus en plus élevé. Il est révélateur que ces réactions sceptiques des fans de Tottenham soient une image miroir de celles qui se sont produites lorsque le Celtic est venu frapper; on a l’impression qu’à chaque arrêt que Postecoglou fait, il arrive avec des sceptiques, seulement pour qu’ils fassent partie de sa chorale au moment où il passe au prochain défi.

La triple victoire de la Coupe d’Écosse samedi a cimenté la place d’Ange Postecoglou dans l’histoire du Celtic. Maintenant, avec les Spurs qui attendent dans les coulisses, le joueur de 57 ans est confronté à une décision difficile. Alan Harvey/Groupe SNS via Getty Images

« Challenge » est bien sûr le mot clé, car Postecoglou a rarement choisi la voie facile dans sa carrière. Il a remporté ses premiers titres de manager avec son bien-aimé South Melbourne à une époque de bouleversements massifs dans le football australien : la Ligue nationale de football (NSL) était en train de s’effondrer en raison de l’incompétence et de la négligence administratives. Après avoir finalement reçu l’opportunité d’entraîner dans la compétition qui a succédé à la NSL – la A-League Men – il a transformé Brisbane Roar en l’une des meilleures équipes que l’Australie ait jamais vues, guidant une équipe surnommée plus tard « Roar-celona » vers un record de 36 -jeu invaincu et deux titres dans une compétition à plafond salarial conçue pour garantir que ce genre de domination ne se produise pas. Une première Coupe d’Asie a ensuite été remportée en tant que patron des Socceroos avant que les titres de champion ne soient remportés d’abord avec Yokohama F Marinos au Japon, puis avec le Celtic en Écosse.

Non seulement la trajectoire est claire, mais il est également difficile de voir exactement où Postecoglou aurait pu sauter une étape ou deux pour arriver à sa situation actuelle à un plus jeune âge. De plus, il y a une tendance évidente à voir avec cette progression : bien que chaque étape dans l’échelle apporte plus de défis, des enjeux plus élevés et des ligues plus grandes, le succès a été une constante. Et bien que son passeport ait inévitablement jeté des barrières sur son chemin, c’est simplement quelque chose qui a contribué à motiver son ascension et son sens de la compétitivité.

Choix de l’éditeur 2 Connexe

Au contraire, la réaction négative du fan des Spurs à l’annonce de son emploi potentiel peut l’inciter davantage à accepter le poste : il n’y a rien dans le football que Postecoglou apprécie plus que de prouver l’efficacité de ses idéaux face au scepticisme. En même temps, c’est ce même esprit de défi qui pourrait donner une lueur d’espoir aux fans du Celtic. Ceux de son pays natal qui ont grandi en regardant, jouant, rapportant et travaillant avec Postecoglou parlent de l’importance de la Ligue des champions pour lui et, avec les Spurs manquant le football européen, comment une opportunité de mettre en œuvre les leçons tirées de l’incursion de cette saison sur le continent avec Celtic ferait appel.

Certes, c’est loin d’être une garantie qu’il réussirait aux Spurs. Depuis le départ de Mauricio Pochettino, c’est un club qui a mâché et recraché deux des entraîneurs les plus diplômés de tous les temps à Jose Mourinho et Antonio Conte. Le fait que deux entraîneurs d’un tel pedigree (pris en sandwich, pour ainsi dire, entre le nouveau champion de la ligue saoudienne Nuno Espirito Santo) n’aient pas réussi à apporter un quelconque succès notable au Tottenham Hotspur Stadium suggère que ce n’est pas l’absence d’un CV étincelant qui pèserait. une ère potentielle de Postecoglou dans le nord de Londres.

Et peut-être renforcer son appel avec une administration Spurs qui est traitée avec un dédain croissant par sa base de fans, alors que Mourinho et Conte ne pouvaient apparemment pas quitter Londres assez rapidement à la fin de leur mandat, Postecoglou arriverait parfaitement conscient non seulement de la l’ampleur de l’opportunité qui lui est offerte – entraîner dans la plus grande ligue de la planète, pour un club avec le neuvième plus gros chiffre d’affaires du football, avec des installations, des joueurs et des ressources de classe mondiale – mais aussi son importance. Autant qu’il est entraîneur, Postecoglou est en quelque sorte un apôtre du football, quelqu’un qui comprend que le jeu et les clubs qui le pratiquent ne sont pas seulement des entités qui siègent au-dessus de leurs communautés, mais représentent plutôt une partie d’elles. Que pour beaucoup, leur club est tout aussi proche, sinon plus proche, que leur propre famille.

En tant que migrant grec nouvellement arrivé, dont la famille a lutté avec l’anglais, South Melbourne Hellas, comme on l’appelait alors, a fourni un lieu de connexion et de communauté pendant son enfance et au début de l’âge adulte, et pour l’entendre parler de ces moments, il est presque impossible de penser il n’a pas été attiré par des environnements similaires depuis. En tant qu’étranger au Celtic, il n’a jamais essayé de prétendre qu’il pouvait bien comprendre le lien générationnel et l’amour pour le club que ses fans avaient, mais il l’a traité avec révérence, le rendant encore plus cher aux fidèles du Hoops.

Et la famille est importante pour Postecoglou. Pour prédire son avenir, il faut se rappeler qu’il a des enfants dont il doit s’inquiéter, des enfants qui ont déjà dû étudier dans deux pays différents et qui auront besoin de stabilité dans les années à venir. En effet, tout fan des Spurs qui souhaite avoir un bon aperçu de l’état d’esprit de Postecoglou devrait lire un morceau d’hommage qu’il a écrit il y a cinq ans à son défunt père Jim, qu’il décrit comme « le plus grand homme que je connaisse » et dont le mantra « Κάτω η μπάλα » – qui se traduit à peu près par » Gardez le ballon vers le bas » – a inspiré sa vision du football bien plus que n’importe quoi d’autre de » Barcelone ou Liverpool ou Pep Guardiola ou Johan Cruyff. » C’est une pièce qui explique non seulement ce qui le motive, mais pourquoi toute transition vers la Premier League ne le ferait pas s’éloigner de sa vision agressive et pressante du 4-3-3 qui met l’accent sur la possession dominante et le mouvement constant vers l’avant.

Postecoglou n’a peut-être pas été le premier choix des Spurs ou peut-être même leur deuxième. Il n’est probablement pas le 1000e choix de leurs fans. Il s’en fiche probablement. Mais s’il atterrit à Londres, il le fera avec une longue histoire de succès qui, malgré le manque de reconnaissance du nom, montre qu’il est un entraîneur qui a mérité l’opportunité de se tester sur la scène mondiale. Et il le fera à sa façon.