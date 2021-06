Le triomphe épique de l’USMNT en Ligue des Nations contre le Mexique a fourni de nombreuses leçons

L’équipe nationale masculine des États-Unis s’est qualifiée dimanche pour la finale de la Ligue des nations de la CONCACAF contre le Mexique en tant qu’équipe à fort potentiel mais peu expérimentée. Pourtant, dans un concours captivant qui a duré près de trois heures, cette jeune équipe américaine a grandi sous les yeux collectifs de l’assistance, s’imposant 3-2 après prolongation pour remporter l’édition inaugurale du trophée.

Ce fut un match dans lequel les États-Unis ont navigué dans une myriade de rebondissements, se ralliant deux fois, convertissant un penalty sous pression par Christian Pulisic en prolongation, puis survivant à un penalty contre eux avec le gardien remplaçant Ethan Horvath sauvant brillamment d’Andres Guardado.

Il y avait aussi le venin habituel qui accompagne cette rivalité. Pulisic et ses coéquipiers ont été inondés de débris (et Giovanni Reyna a été touché par un objet) après sa conversion sur penalty. Il y a eu de gros défis, plus que quelques échauffourées – dont une main autour du cou du milieu de terrain Weston McKennie – et même un fan entrant sur le terrain.

Et à la fin, les États-Unis l’ont emporté sur El Tri dans un match de compétition pour la première fois en huit ans. Et tandis que le jeu avait une importance supplémentaire avec un trophée en jeu, le prix réel semblait presque secondaire aux événements qui se sont déroulés tout au long de la soirée.

« Pour ce groupe, c’est vraiment important », a déclaré le manager américain Gregg Berhalter à propos de la victoire. « Nous sommes une équipe jeune et nous devons apprendre à gagner. Ces matchs sont très difficiles, et pour nous, il s’agissait d’avoir un plan de match exécutant le plan de match, mais il s’agit aussi de combattre dans l’esprit. »

L’USMNT a remporté la finale inaugurale de la Ligue des Nations contre ses rivaux mexicains dans un match rempli de drame. Omar Vega/Getty Images

L’avenir déterminera à quel point cette victoire galvanisera l’équipe américaine. Les qualifications pour la Coupe du monde commencent dans à peine trois mois, et la qualification reste de loin le prix le plus important pour cette équipe. Dans une certaine mesure, le programme masculin américain souffre encore de son échec à se qualifier pour la Coupe du monde 2018. Mais cette victoire signifie beaucoup pour les joueurs car elle donne un énorme coup de pouce à la confiance que son potentiel se traduit en résultats dans les grands moments. Cela donne également à Berhalter le genre de victoire signature qui augmente la confiance en ses méthodes.

Au minimum, c’est un jeu dont ces joueurs américains se souviendront pour le reste de leur vie, surtout compte tenu des sautes d’élan. Et nul plus que Horvath, qui a eu du mal à jouer avec le Club de Bruges cette saison, et a été désigné comme remplaçant de Steffen. Pourtant, lorsque Steffen a été contraint de quitter le terrain en raison d’une blessure au genou à la 69e minute, Horvath est intervenu et a effectué une série de jeux révolutionnaires pour le plus grand plaisir des plus de 20 amis et membres de la famille présents.

« Le simple fait de penser à quel point il est difficile pour les gardiens d’entrer dans le match, à ce stade du match, puis d’avoir l’impact qu’il a eu était remarquable », a déclaré Berhalter. Il a ajouté: « Cela a été une saison difficile pour lui et venir et avoir une performance comme celle-là dans sa ville natale était, vous savez, ce sont des choses sur lesquelles les livres d’histoires écrivent. »

Le point de discussion à l’approche du coup d’envoi était la décision de Berhalter d’opter pour une ligne de fond à trois, probablement dans le but de libérer Sergino Dest de ses responsabilités défensives et de se lancer davantage dans l’attaque.

Mais avant même que les États-Unis ne puissent s’installer dans un quelconque rythme, un désastre a frappé lorsqu’une passe trop décontractée du défenseur Mark McKenzie a été repoussée par Jesus Corona, lui permettant d’avancer vers le but et de tirer son tir devant Steffen. Le jeu n’avait que 63 secondes.

Les États-Unis ont eu du mal à s’installer pendant les minutes qui ont suivi, incapables de connecter des passes et semblant suspects en défense, en particulier avec Tim Ream souvent isolé pour défendre Uriel Antuna en tête-à-tête.

Mais une séquence critique autour de la 27e minute a mis en évidence que même si les États-Unis ont travaillé parfois à la fois individuellement et en équipe, cela a montré des réservoirs de détermination presque sans fin et a révélé une capacité à apprendre à la volée. Un instant, Hector Moreno a hoché la tête à la maison de la croix d’Hector Herrera, seulement pour que VAR vienne à la rescousse de l’équipe américaine et interdise le décompte. Puis, en un éclair, ils étaient à niveau, alors que Reyna nettoyait un rebond après que la tête de McKennie ait frappé le poteau. Entre les deux, Reyna était partout, entrant dans l’attaque mais contribuant également à la défensive. McKennie a commencé à s’imposer sur tout le terrain, et John Brooks a réalisé une immense performance pour aider à stabiliser la défense américaine.

Il y avait quand même des signes avant-coureurs. Pulisic a été inefficace pendant la majeure partie de la nuit. La ligne arrière était bancale. Dest, considéré comme un élément clé dans la destruction de la défense du Mexique par les États-Unis, avait l’air complètement hors de propos et ne savait pas trop ce qu’il était censé faire et où il devait être.

La seconde mi-temps a vu les États-Unis jouer avec plus de sang-froid et à un niveau plus égal, même si ce n’était pas complètement à plein régime. McKennie a forcé un trio d’arrêts du gardien mexicain Guillermo Ochoa, alors qu’il se secouait constamment sur coups de pied arrêtés.

Et pourtant, c’est un remplacement du sélectionneur mexicain Gerardo « Tata » Martino – l’introduction de l’attaquant Diego Lainez – qui a failli renverser la vapeur. L’équipe mexicaine avait attaqué Ream sans relâche pendant tout le match, et la fragilité et les jambes fraîches de Lainez lui ont donné un avantage décisif. Cela a payé à la 79e minute lorsque Lainez a coupé à l’intérieur et a décoché un tir qui a battu Horvath.

À ce stade, il semblait que tout ce que le Mexique avait à faire était de voir le match se terminer, mais McKennie ne serait pas refusé, prenant finalement le dessus sur Ochoa avec sa tête du coin de Reyna se glissant juste dans le but.

Les poids lourds régionaux ont continué à débarquer des foins, et Horvath devait être à son meilleur pour nier Lozano à la 90e minute. Et si les 90 premières minutes ont livré un drame, les prolongations ont dépassé la ligne rouge. Pulisic a remporté un penalty à la 109e minute après avoir été abattu par le défenseur mexicain Carlos Salcedo, qui a nécessité un examen VAR de cinq minutes, et a également vu Martino recevoir un carton rouge pour avoir placé ses mains sur l’arbitre. Brooks ne supportait pas de regarder, tourné vers son propre but. Il a raté de voir Pulisic convertir un penalty de sang-froid, et il a célébré en enlevant sa chemise et en faisant taire la foule, à quel point les joueurs américains ont été bombardés de débris. Reyna a semblé prendre un projectile à la tête, bien que Berhalter ait déclaré qu’il pensait que l’attaquant « va s’en sortir ».

Bien sûr, il y avait une autre dose de drame. McKenzie a été jugé pour avoir géré le tir de Luis Romo dans la surface, nécessitant un autre long examen VAR. Guardado s’est avancé pour tirer le coup de pied, et même si son tir manquait de placement, il avait beaucoup de puissance, forçant un arrêt spectaculaire de Horvath, qui a admis que lui et ses collègues gardiens Steffen et David Ochoa ont passé 30 à 40 minutes avec l’entraîneur des gardiens David Hyde à étudier. les tendances de l’opposition.

« C’est à nous de faire nos devoirs », a déclaré Horvath.

Les États-Unis ont ensuite intelligemment épuisé le temps, alors même que davantage de projectiles pleuvaient sur eux. Au coup de sifflet final, les joueurs se sont effondrés au sol et ont bientôt fait la fête avec les supporters américains derrière le but d’Horvath.

Pour les États-Unis, le tournoi a été un succès retentissant. Oui, l’équipe a montré son inexpérience dans la gestion des grandes occasions. Mais cela a également révélé une capacité d’adaptation et une force mentale, même face à des incidents comme celui de la seconde mi-temps lorsque Hector Herrera a attrapé McKennie.

« Je ne sais pas ce que c’est, mais ils semblent aimer me saisir le cou », a déclaré McKennie. « C’est une rivalité qui existe depuis des générations et c’est une rivalité qui continuera. Nous venons de prendre le dessus cette fois, et j’espère que cela restera ainsi. »

La jeune génération grandit.