Le triomphe du Bhoutan n’est que le début de l’équipe indienne de football féminin U-20

La foule clairsemée au stade Mostafa Kamal vendredi après-midi était calme pendant la première demi-heure. Alors que l’Inde et le Bhoutan s’affrontaient principalement dans une bataille au milieu de terrain lors de l’ouverture du championnat féminin SAFF U-20, le niveau d’intérêt diminuait – comme en témoignent les réactions des personnes dans les tribunes.

Mais les choses ont changé assez radicalement par la suite. Alors que les filles indiennes ont commencé à attaquer la citadelle rivale avec quelques mouvements délicieux et ont marqué quatre buts avant la mi-temps et huit autres dans les 45 minutes suivantes pour une victoire 12-0, la foule locale s’est davantage impliquée et a même commencé à encourager les quartiers de Maymol Rocky.

Eh bien, les spectateurs ont sûrement eu beaucoup à applaudir – 12 buts dans un match, trois triplés, tous trois venant des bottes de trois remplaçants : Anita Kumari, Neha et Lynda Kom. Nitu a marqué un but, tandis qu’Apurna a marqué les deux premiers.

« C’était une super journée. Dans le premier match d’un tournoi, on est toujours un peu nerveux. Nous pourrions surmonter cela aujourd’hui”, a déclaré Neha à l’AIFF après le match.

Neha, originaire d’Haryana, a marqué son premier but et son triplé pour le pays. Le fil en direct de l’équipe sur l’aile gauche, Neha était ravi et a déclaré: «C’est toujours un honneur de marquer pour le pays, et ces buts étant mes premiers pour l’équipe nationale, m’ont rendu vraiment heureux. C’était un bon match, mais nous devons faire mieux lors du prochain.

“J’ai fait de gros efforts à l’entraînement et aujourd’hui, quand j’en ai marqué trois, je savais à quel point mes parents seraient fiers. J’ai raté quelques occasions, mais il est temps de travailler dans ces domaines et de marquer des buts contre le Bangladesh aussi”, a ajouté le joueur de 16 ans.

Anita Kumari, dont la mère est ouvrière, vient de Ranchi, Jharkhand. Elle a travaillé dur pour mériter la sélection de l’équipe nationale et a joué dans le championnat féminin SAFF U-19 l’année dernière à Jamshedpur. Elle a marqué une fois contre le Népal dans ce tournoi, mais son tour du chapeau contre le Bhoutan vendredi était spécial.

« Je n’arrivais pas à croire que je pouvais marquer un tour du chapeau le premier jour même. C’est tout le travail d’équipe qui nous a aidés à gérer une telle victoire. Après avoir joué contre les États-Unis, le Brésil et le Maroc lors de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, notre confiance était plus élevée, c’est pourquoi nous avons mieux performé.

“Mais ce n’est pas la fin de l’histoire. Nous devons rester constants lors de nos deux prochains matchs et gagner la finale”, a déclaré Anita.

L’attaquante Lynda Kom, qui a également marqué trois buts contre le Bhoutan, a déclaré qu’elle était confiante de marquer des buts si on lui en donnait l’occasion. Lynda est entrée en jeu à la 59e minute et a trouvé le filet en deux minutes, suivie de deux autres à la 63e et à la 75e.

“Je savais depuis le début que je marquerais des buts si j’avais la chance de jouer aujourd’hui. J’ai cru en moi, et je l’ai fait. Je suis très heureux de contribuer à la cause de mon équipe; ce n’est rien sans eux. Nous avons joué un bon match”, a déclaré Lynda, également connue sous le nom de Biju parmi ses coéquipières.

L’entraîneur Maymol Rocky semblait extrêmement satisfait du résultat. «Nous étions préparés et il s’agissait de jouer un bon football. On s’attendait à ce qu’on gagne, mais pas avec cette marge, peut-être. Les filles ont tout mis en œuvre avec leur jeu et ont très bien joué. Oui, je suis vraiment content des performances individuelles.

“N’importe quel entraîneur sera ravi de voir ses filles marquer des tours du chapeau dans un match, et trois filles qui le font me font me sentir bien. Mais encore une fois, tout est une question de travail d’équipe”, a conclu Maymol.

