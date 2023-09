Le triomphe des ETF de Grayscale : comment les décisions de justice ont catalysé un rallye du marché de la cryptographie

Grayscale ETF News déclenche un rallye des prix de la cryptographie : une plongée en profondeur

Le marché des cryptomonnaies, connu pour sa volatilité et ses mouvements rapides de prix, a récemment connu une forte hausse, principalement due aux nouvelles concernant Grayscale Investments. La décision du tribunal américain de se ranger du côté de Grayscale contre la Securities and Exchange Commission (SEC) dans sa demande d’ETF Bitcoin a joué un rôle central dans cette hausse des prix.

L’essor impressionnant du Bitcoin

Suite à la décision favorable du tribunal en faveur de Grayscale, Bitcoin, la première crypto-monnaie au monde, a mené un rallye notable. L’actif numérique a bondi à près de 27 900 dollars après l’annonce, soit un bond significatif par rapport à son plus bas niveau de deux mois, qui oscillait autour de 26 000 dollars. Ce rallye est particulièrement remarquable si l’on considère les performances du Bitcoin tout au long de 2023. Après avoir atteint un sommet de 31 809 $ le 13 juillet, la crypto-monnaie a eu du mal à retrouver son niveau de 30 000 $ depuis le 24 juillet. Cependant, malgré ces fluctuations, Bitcoin a réussi un rebond impressionnant de 68,6 %. cette année.

L’élan positif d’Ethereum

Ethereum, la deuxième plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière, n’a pas été en reste dans ce rallye. L’actif numérique a connu une hausse de prix, remontant à 1 740 $ le jour de l’annonce par rapport à son plus bas matin de 1 640 $. Il s’agit du prix le plus bas d’Ethereum depuis juin. La crypto-monnaie avait déjà atteint un sommet de 2 139 $ le 16 avril, après sa mise à niveau sur le marché de Shanghai vers un réseau de preuve de participation le 13 avril. Depuis le début de l’année, Ethereum a grimpé de 45 %.

Implications plus larges et sentiments du marché

Bien que les nouvelles en niveaux de gris aient indéniablement joué un rôle important dans la récente hausse des prix, d’autres facteurs ont également influencé le marché de la cryptographie. Par exemple, les crypto-monnaies ont connu un ralentissement à la mi-août, à la suite d’informations selon lesquelles SpaceX aurait liquidé ses avoirs en Bitcoin.

En outre, la récente proposition du Département du Trésor concernant de nouvelles règles fiscales sur les crypto-monnaies ajoute une autre couche de complexité à l’avenir du marché. À partir de 2026, les échanges cryptographiques devraient soumettre à l’IRS des rapports annuels sur 1099 formulaires, détaillant le produit brut des transactions. D’ici 2027, ces entreprises devront également déclarer la base de coût de leurs actifs numériques.

Conclusion

L’actualité des ETF Grayscale a sans aucun doute donné un nouvel élan au marché des crypto-monnaies, entraînant des mouvements de prix importants pour les principaux actifs numériques comme Bitcoin et Ethereum. Alors que le paysage cryptographique continue d’évoluer, influencé par les décisions réglementaires, les progrès technologiques et l’opinion du marché, les investisseurs et les passionnés doivent rester informés et agiles. Le récent rallye témoigne de la réactivité du marché aux nouvelles et du potentiel de gains rapides dans un environnement en constante évolution.

L’article Triomphe de l’ETF en niveaux de gris : comment les décisions de justice ont catalysé un rallye du marché de la cryptographie est apparu pour la première fois sur BTC Wires.