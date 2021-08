Le triomphe de l’USMNT en Gold Cup sur le Mexique résonnera bien au-delà de la levée du trophée

LAS VEGAS — Avant le début de la Gold Cup de la CONCACAF, le manager des États-Unis Gregg Berhalter a clairement indiqué que l’objectif de son équipe était de remporter le tournoi. C’était le genre de déclaration qui était facile à rejeter, un peu de discours d’entraîneur pour un groupe de jeunes joueurs dans lequel gagner le tout semblait hors de leur portée collective.

Berhalter s’est avéré être un prophète, menant son équipe à une victoire palpitante et méritée en prolongation 1-0 contre son rival mexicain lors de la finale de dimanche, le défenseur Miles Robinson faisant un signe de tête au vainqueur du match à la 117e minute.

Lorsque le coup de sifflet final a retenti, accompagné d’un rugissement de ces fans américains présents – et oui, il y en avait quelques-uns – cela a clôturé un été de football presque parfait pour l’USMNT. Combiné avec le triomphe dans la Ligue des Nations de la CONCACAF, les États-Unis ont remporté deux trophées aux dépens du Mexique, faisant basculer ce qui devenait une rivalité unilatérale en une rivalité plus équivoque. Et cela s’est avéré être le cadeau d’anniversaire parfait pour Berhalter.

« Quand j’y repense, je suis le plus fier pour l’équipe, pour les gars », a-t-il déclaré. « Nous avons été ensemble pendant un mois, et nous venons de les voir grandir, nous avons vu l’équipe grandir, les individus grandir et s’améliorer. Nous avons vu la chimie de l’équipe grandir.

– Calendrier et calendrier des matchs de la Gold Cup de la CONCACAF

« Avant la finale d’aujourd’hui, j’avais le sentiment en moi que je le voulais tellement pour eux, qu’ils puissent y goûter, puis qu’ils puissent gagner un trophée ensemble. Tellement fier du groupe, vraiment fier de leur résilience . Et vous savez, quand vous regardez le match d’aujourd’hui, nous ne nous sommes pas arrêtés. C’était implacable de notre part. Et c’était la marque d’une bonne équipe. «

Pour les États-Unis, c’est une victoire dont la valeur résonnera au-delà du simple fait d’avoir son nom gravé sur le trophée. Berhalter a réussi à ensanglanter un tout nouveau groupe de joueurs. Avec les qualifications pour la Coupe du monde qui débutent en septembre – remplies de fenêtres triples qui testeront la profondeur – le timing ne pourrait pas être meilleur. Ce groupe n’a pas seulement goûté au football international – il a appris et s’est adapté à la volée et a remporté des matchs contre une grande variété d’adversaires, qu’il s’agisse des aspects physiques de la Jamaïque ou des attaques basées sur la possession du Qatar. et le Mexique.

Aujourd’hui, bon nombre de ces joueurs ont prouvé qu’ils pouvaient compter sur eux dans des environnements sous pression. La finale de dimanche à l’Allegiant Stadium s’est certainement qualifiée comme telle. Selon une estimation certes approximative, 90% de la foule de 61 514 personnes était bruyamment dans le camp mexicain. Oui, les qualifications pour la Coupe du monde seront caractérisées par des conditions météorologiques extrêmes et des conditions de terrain difficiles, mais les étapes franchies dans ce tournoi et lors de la finale de dimanche étaient vitales pour exceller dans ces circonstances, et elles sont de bon augure pour ce qui nous attend.

Robinson est un excellent exemple de la façon dont un joueur a bénéficié de cette compétition. Le défenseur d’Atlanta United a joué chaque minute du tournoi, et on a du mal à trouver un cas où il a fait une erreur. Il a joué avec le physique requis et était également vif avec le ballon. Et le but, de la prestation parfaite de Kellyn Acosta, a couronné un tournoi fantastique pour lui.

« Je pense que nous avons vraiment baissé la tête et obtenu des résultats tout au long du tournoi », a déclaré Robinson. « C’est juste une question de ce groupe étant si confiant avec le ballon, sans ballon et comment nous sommes vraiment restés ensemble comme une famille, et je suis vraiment excité pour ce groupe. »

Dimanche soir, une équipe des États-Unis en sous-effectif a bouleversé une équipe mexicaine principalement de première ligne 1-0 pour remporter la Gold Cup de la CONCACAF. Patrick T. Fallon/Getty Images

Est-ce qu’il lui suffira d’être dans le onze de départ au début des qualifications ? Un joueur comme John Brooks ne sera pas facile à déplacer sur le côté gauche de la défense américaine. Mais il semble y avoir une audition ouverte pour le poste aux côtés de Brooks, et la mobilité de Robinson pourrait faire de lui le remplaçant idéal pour Aaron Long, blessé. Au minimum, il y a une certitude que si un joueur comme Brooks n’est pas disponible – il a subi de graves blessures au cours de sa carrière – la baisse sera minime.

Acosta et James Sands ont également excellé. Acosta a enfin répondu à la question de savoir qui peut remplacer Tyler Adams lorsque le milieu de terrain titulaire n’est pas disponible. Le dimanche, il était partout, exhibant son éventail, tacles et passes. Sands n’était en aucun cas parfait lors de la finale de dimanche, luttant parfois contre le physique de l’attaquant mexicain Rogelio Funes Mori. Mais on pouvait sentir son adaptation au fur et à mesure que le jeu avançait, faisant mieux face aux duels.

Bien qu’en fin de compte, c’est aux joueurs de jouer le jour même, Berhalter mérite le mérite d’avoir engagé tous les joueurs de la liste et de les avoir utilisés au bon moment. Dimanche, ce sont des joueurs comme Eryk Williamson et George Bello, qui n’avaient pas beaucoup joué dans le tournoi et pourtant ont été appelés à jouer contre le Mexique. Williamson était parfois silencieux, mais a montré une volonté de piloter la défense mexicaine d’une manière que personne d’autre ne le ferait. Bello était un rocher sur le côté gauche de la défense américaine. Cristian Roldan a excellé dans un rôle de super sous-marin, offrant une expérience précieuse à un jeune groupe.

2 Liés

« Pour nous, il s’agit de presser sans relâche, ça va plus haut, et c’est le prochain homme parce que nous avons besoin de gars frais, nous avons besoin de gars en forme pour pouvoir jouer comme nous le voulons », a déclaré Berhalter.

À bien des égards, le match de dimanche était un retour aux performances passées des États-Unis contre El Tri. Le Mexique a dominé la possession et créé des opportunités claires, uniquement pour une combinaison de finitions capricieuses et de gardiens de but stellaires – dans ce cas de Matt Turner, qui a également bien montré dans le tournoi – pour garder El Tri hors du tableau de bord.

Pendant ce temps, à l’autre bout, les États-Unis semblaient opportunistes en attaque et ont réussi à créer quelques regards clairs sur le but. À la 27e minute, les États-Unis ont forcé un revirement qui a conduit Sebastian Lletget à mettre Paul Arriola en jeu, mais il n’a pu que frapper le poteau avec sa tentative.

Et comme cela a si souvent été le cas, plus le match durait, plus la conviction de l’équipe américaine qu’elle pouvait l’emporter augmentait. La pression pour gagner était toujours la plus forte sur le Mexique étant donné qu’il avait beaucoup plus de sa formation de premier choix disponible, et cette pression a commencé à se faire sentir. El Tri.

« Donc, à partir de la mi-temps, nous nous sommes sentis dans une très bonne position », a déclaré Turner. « Nous avions l’impression d’être là où nous voulions être. Je pense que nous avons peut-être laissé passer un peu trop d’occasions, plus que nous ne le souhaiterions. Mais en avance rapide, c’était 0-0, et nous posions des questions. »

Certes, il y a eu des moments déchirants de la part des deux équipes. Oberlin Pineda et Funes Mori ont raté quelques occasions glorieuses, mais les États-Unis aussi, y compris une tentative ultérieure d’Arriola à bout portant que le gardien mexicain Alfredo Talavera a déjoué avec un arrêt spectaculaire.

En fin de compte, ce sont les États-Unis qui se sont finalement convertis, et maintenant quelques jours de célébrations nous attendent. Mais le jeu n’attend personne ni équipe. Au moment de la conférence de presse d’après-match, les pensées de Berhalter envisageaient déjà septembre.

« Au cours de ces deux dernières années, nous avons évalué les gens sans arrêt », a déclaré Berhalter. « C’est de cela qu’il s’agissait : évaluer pour atteindre ces points où la qualification est tout en ce moment. C’est sur cela que nous nous concentrons en ce moment, en fait. C’est notre objectif. Ce tournoi appartient au passé. Et maintenant, nous passons à la qualification. Nous savons que cela va être épuisant. Mais nous pensons que le pool de joueurs a mûri et qu’il a été mis à l’épreuve. «

Et il croit que des jours encore meilleurs l’attendent.