Le triomphe de Lula da Silva se traduit par le chaos et l’exaltation dans les rues de Sao Paulo – mais unir le Brésil sera difficile | Nouvelles du monde

La diversité d’un public Lula est vraiment exceptionnelle ; c’est un creuset de la société brésilienne.

Les rassemblements et rassemblements de Lula sont généralement en partie politiques, mais principalement festifs, et cette journée extraordinaire n’a pas fait exception, bien qu’elle ait parfois semblé être de courte durée, car cette élection s’est déroulée sur le fil.

Les résultats des votes anticipés ont tendance à favoriser les candidats de droite comme le président sortant Jair Bolsonaroet il a pris de l’avance au fur et à mesure que les résultats commençaient à arriver.

Pour les partisans de gauche de Lula da Silva, il s’agissait de garder la foi et d’y croire.

Ce deuxième tour n’était pas différent.

Pour les dizaines de milliers de Lula partisans qui s’étaient rassemblés sur l’avenue Paulista de Sao Paulo, ils savaient qu’une victoire pour leur candidat changerait la direction politique de Brésil.

La tension était palpable.

Les gens étaient collés à leurs téléphones, actualisant le site Web officiel des résultats électoraux toutes les quelques secondes – les résultats étaient comme un goutte-à-goutte d’espoir.

Derrière au début, les votes de Lula ont commencé à augmenter, et chaque gain a été accueilli avec ravissement par la foule.

La foule éclate de joie après la victoire de Lula



C’était au coude à coude jusqu’à la fin, et puis c’était fini, Lula da Silva a été déclaré vainqueur.

Cue le chaos.

Les gens dans la foule pleuraient et s’embrassaient, alors que des feux d’artifice explosaient au-dessus de leurs têtes. En quelques minutes, plus de gens ont commencé à inonder les rues, se dirigeant vers la célébration.

Des voitures klaxonnent, leurs occupants crient « Lula, Lula, Lula !

Ce fut une véritable explosion de soulagement et de bonheur. La fête était désormais pleinement lancée.

Une jeune femme dans la foule était en larmes. Elle m’a expliqué que c’était un grand moment pour elle et sa famille de voir Lula redevenir président.

“Aujourd’hui je suis médecin, c’est à cause de Lula, aujourd’hui j’ai ça, c’est à cause de Lula, tout est à cause de lui”, a-t-elle déclaré.

“Ma famille était très pauvre, très pauvre, et aujourd’hui je vis à Sao Paulo et j’exerce le métier que j’aime.”

Tout au long de la journée, un grand nombre de policiers anti-émeute et de policiers à cheval s’étaient rassemblés dans les parcs autour de l’avenue principale.

Image:

L’avenue Paulista de Sao Paulo était bondée. Photo : AP



Il y a toujours eu une crainte avec un résultat électoral aussi serré – et tout le monde l’avait prédit – que si les deux partisans opposés se réunissaient, cela pourrait devenir violent.

Mais pour autant que nous puissions en juger, aucun des partisans du président Bolsonaro ne s’était présenté ici, ni n’était visible dans la foule.

La nouvelle s’est répandue que Lula allait apparaître.

Un membre de son entourage nous a donné des mises à jour régulières, disant qu’il rencontrait ses équipes de campagne et juridiques et qu’il recevait des appels de dirigeants mondiaux, dont le président américain Joe Biden.

Il était important pour Lula et son équipe que sa victoire soit pleinement approuvée par les autres nations, pour contrecarrer, espérons-le, la crainte que le président Bolsonaro n’accepte tout simplement pas le résultat.

Image:

Lula a salué la foule aux côtés de sa femme (en rouge)



Il était impossible de deviner combien de supporters se trouvaient dans cette foule qui l’attendait. Une mer de rouge remplissait cette partie du centre-ville à perte de vue.

Ils ont chanté les hymnes accrocheurs de la campagne de Lula… et ont attendu.

Il est finalement apparu sur une scène mobile et a embrassé sa femme Rosangela da Silva. Son apparition fut accueillie par un rugissement assourdissant.

C’était une nuit de fête pour Lula da Silva et son peuple, et ils l’ont fait, alors que d’énormes feux d’artifice illuminaient le ciel nocturne de Sao Paulo.

Il est difficile de décrire à quel point le Brésil est divisé, le résultat des élections raconte certainement une histoire sur les divisions profondes dans ce pays.

Et pour les partisans du président Bolsonaro et de Lula da Silva, il n’y a pas de terrain d’entente.

“S’ils ont voté pour Bolsonaro, ce sont des fascistes, ils sont homophobes, ils sont racistes, ce n’est pas possible de se remettre ensemble”, m’a dit un des partisans de Lula.

“Alors, nous devons déménager dans un autre Brésil, une nouvelle fois.”

Les deux parties croient fermement qu’elles sont les gardiennes de l’avenir du Brésil et beaucoup se détestent.

Lula a promis de réunifier son pays – ça va être dur, notamment parce que près de la moitié d’entre eux n’ont pas voté pour lui.