Le triomphe de l’haltérophile Achinta Sheuli – Une histoire de difficultés et le sacrifice d’un frère

Le petit village Deulpur de Howrah Panchla n’a pas dormi la nuit dernière. Les résidents étaient collés aux téléviseurs en prévision de leur propre événement d’Achinta Sheuli aux Jeux du Commonwealth 2022 à Birmingham – Haltérophilie masculine de 73 kg. Achinta avait inscrit le poids le plus élevé de sa catégorie et était un médaillé d’or sûr. Mais, telle est la nature instable du sport, tout peut arriver un jour donné. Cependant, le jeune haltérophile a été à la hauteur de son chiffre d’affaires et des attentes de Deulpur, remportant la médaille d’or avec un record du CWG pour donner à l’Inde sa troisième médaille d’or des Jeux jusqu’à présent. Cela s’est produit peu de temps après que Jeremy Lalaringa ait combattu la douleur pour donner à l’Inde sa deuxième médaille d’or en haltérophilie masculine de 67 kg.

Et comme c’est le cas pour la plupart des athlètes indiens, le triomphe du joueur de 20 ans sur la grande scène a été la récompense d’un long et ardu voyage. Le père de Sheuli était un chauffeur de camionnette décédé en 2014, et c’est son frère Aloke Sheuli, qui – une figure paternelle d’Achinta – a alimenté l’ambition de son jeune frère et a sacrifié la sienne pour devenir haltérophile.

Dès la petite enfance, Achinta et son frère aîné se sont intéressés à l’haltérophilie. Après la victoire d’Achinta, News18 a parlé à Aloke, et avec des larmes de joie, il a dit : « Mon frère et moi avons combattu un long chemin. Depuis 2010, nous avons été formés par Astana Das. Je voulais faire carrière dans l’haltérophilie et j’ai aussi emmené mon frère s’entraîner avec Astana Das. Je suis arrivé aux Nationals, mais en 2013, notre père est décédé. Le fardeau de la gestion de la famille reposait sur mes épaules, mais je n’ai pas arrêté la formation de mon frère et j’ai inspiré ‘Bhai’ faire plus. Maintenant, j’ai un petit travail dans les pompiers et nous avançons. Nous sommes très heureux [with Achinta’s success] et maintenant qu’il a progressé, je vais aussi essayer [weightlifting] encore”.

Achinta était un prodige depuis qu’il a commencé l’haltérophilie en 2011. Il était arrivé 4e aux championnats nationaux de la jeunesse et était passé à l’Institut des sports de l’armée en 2015. La même année, il a été intégré au camp national indien. En 2016 et 2017, il s’est de nouveau entraîné à l’ASI, après quoi il est dans le camp national depuis 2018. En 2015, il est devenu le médaillé d’argent du Championnat de la jeunesse du Commonwealth et a ajouté une autre médaille d’argent au Championnat asiatique de la jeunesse en 2018. Il a réclamé les deux aux championnats seniors et juniors du Commonwealth en 2019 et a ajouté une autre médaille d’argent en 2021 aux Championnats du monde juniors et une médaille d’or aux Championnats seniors du Commonwealth dans sa catégorie de poids, l’an dernier.

“Il a lutté et il s’est battu dur tout au long de sa vie”, a déclaré Purnima Seuli, la mère d’Achinta, aux larmes aux yeux, à News18. « Je ne pouvais rien lui donner. Son père est mort [early]mais il a réussi”, a-t-elle ajouté.

Les habitants disent aussi que les deux frères sont des combattants et c’est pourquoi hier soir aucun d’eux n’a dormi, et tous étaient collés aux postes de télévision. Au moment où il a gagné, tout le monde s’est joint aux célébrations et a organisé une procession pour célébrer le succès des jeunes haltérophiles. “Nous sommes si heureux de ne pas avoir dormi de toute la nuit”, a déclaré Sanjay Roy, un habitant de Deulpur.

Vraiment un moment de fierté pour nous tous en tant que jeunes #AchintaSheuli du Bengale occidental remporte la troisième médaille d’or au CWG, 2022. Sincères félicitations à lui. Votre succès servira d’inspiration à d’innombrables autres personnes dans le pays. Tout le meilleur pour vos projets futurs! – Mamata Banerjee (@MamataOfficial) 1 août 2022

Les souhaits de Mamata Banerjee, Abhishek Banerjee et d’autres dirigeants nationaux affluent pour Achinta.

