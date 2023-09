Le triomphe de la mode durable de PhygitalTwin à la Digital Fashion Week

PhygitalTwin, un marché durable basé au Royaume-Uni et axé sur la technologie, a déclenché une révolution de la mode lors de la Digital Fashion Week de Londres en donnant vie aux créations numériques de créateurs visionnaires. Organisé les 15 et 16 septembre 2023, à l’Epic Games London Innovation Lab, l’événement a présenté des collaborations avec des designers numériques comme BlancDeBlanc et Stephy Fung. La caractéristique marquante était l’approche durable révolutionnaire de PhygitalTwin, réduisant considérablement les coûts et offrant aux créateurs un accès abordable à leurs propres collections de mode.

Julia Blanc, une créatrice numérique ukrainienne, qui a rejoint virtuellement la Fashion Week, a exprimé sa gratitude envers PhygitalTwin qui a présenté sa collection capsule au podium de Londres, étant donné qu’elle ne pouvait pas y assister en personne en raison de la situation en Ukraine. La collection de BlancDeBlanc intitulée « Breeze of Birth » fera également ses débuts en direct lors de la Fashion Week de Paris le 29 septembre 2023, passant de la production de masse à la personnalisation de masse.

De même, la créatrice britannique Stephy Fung a exprimé sa joie de présenter sa collection inspirée de la tradition chinoise et a remercié PhygitalTwin pour avoir rendu cela possible.

Clare Tattersall, fondatrice de la Digital Fashion Week, a félicité PhygitalTwin en tant que startup technologique produisant localement de la mode de luxe, donnant vie aux créations numériques dans les usines voisines.

PhygitalTwin se targue d’être un marché zéro déchet, employant des stratégies telles que la production à la demande, les essais virtuels et utilisant des tissus neutres et un processus d’impression pigmentaire sans eau pour minimiser l’impact environnemental. La production s’effectue via un réseau de micro-usines et une chaîne d’approvisionnement entièrement numérique. Malgré ses progrès en matière de développement durable, elle est confrontée à la concurrence de solutions de mode numérique similaires proposées par des marques rivales comme Tribute et Faith Tribe.