Le triomphant Djokovic accueilli par des milliers de personnes à Belgrade (VIDEO)

La star serbe a remporté un septième titre à Wimbledon ce week-end

Novak Djokovic a été honoré d’un accueil en héros lorsque la star du tennis est revenue en Serbie, accueillie par des milliers de fans lors des célébrations à Belgrade pour marquer son dernier titre à Wimbledon.

Djokovic a remporté une quatrième couronne consécutive à Wimbledon – et une septième au total – avec une victoire en quatre sets sur le challenger australien Nick Kyrgios dimanche.

Le titre du Grand Chelem était un 21e au total pour Djokovic, le plaçant dans l’un des records de tous les temps de son rival générationnel Rafael Nadal.

Le succès de Wimbledon a été d’autant plus doux pour Djokovic qu’il a été empêché de défendre son titre de l’Open d’Australie lors du Grand Chelem d’ouverture de la saison à Melbourne lorsqu’il a été expulsé d’affilée en raison de son statut de vaccin Covid.

Le joueur de 35 ans a été contraint de regarder Nadal triompher Down Under, avant que l’Espagnol ne remporte un 14e titre de Roland-Garros en juin, battant Djokovic en cours de route.

Mais à Wimbledon, la gloire était à nouveau celle de Djokovic alors que le Serbe reprenait une forme sensationnelle et que Nadal était blessé.

Lundi à Belgrade, des milliers de fans de Djokovic se sont rassemblés devant l’hôtel de ville pour profiter des célébrations qui comprenaient un concert et un feu d’artifice.

Le retour triomphal de Novak Djokovic à Belgradepic.twitter.com/W4wOvnFi3o – Nous sommes le tennis (@WeAreTennis) 12 juillet 2022

Djokovic a émergé sur un balcon pour une réception ravie, défilant son trophée doré de Wimbledon et lançant de manière ludique des balles de tennis dans la foule.

Les fans ont brandi des pancartes proclamant Djokovic le GOAT – le plus grand de tous les temps – et ont scandé la star « Nolé ! » surnom à l’unisson.

Sve je spremno za doček @DjokerNole ispred Starog dvora! pic.twitter.com/IBouSsdikt — Sport Club (@sportklub) 11 juillet 2022

En tant que héros national, Djokovic a l’habitude d’être fêté dans son pays natal pour ses réalisations remarquables.

Tout au long de son expulsion australienne au début de cette année, Djokovic a reçu un fervent soutien en Serbie, y compris au niveau diplomatique de la part du président Aleksandar Vucic.

Wimbledon pourrait bien être le dernier Grand Chelem de l’année à présenter Djokovic, avec son statut non vacciné pour l’empêcher d’être autorisé à entrer en Amérique pour l’US Open fin août.

Au-delà de cela, l’Open d’Australie 2023 en janvier reste incertain, le pays imposant généralement une interdiction de trois ans sur les demandes de visa pour toute personne expulsée.

Cependant, le Daily Mail britannique a rapporté cette semaine que le nouveau gouvernement australien dirigé par le Premier ministre Anthony Albanese pourrait intervenir pour résoudre cette situation, ouvrant potentiellement la voie à Djokovic pour jouer.

S’adressant à la chaîne de télévision serbe RTS lundi, Djokovic a indiqué qu’il n’était pas optimiste quant à New York dans un peu plus de six semaines, mais pensait que les choses pourraient changer concernant Melbourne, où il est neuf fois champion.

“Dans l’état actuel des choses, je ne peux pas voyager en Australie et aux États-Unis, mais j’espère avoir des nouvelles positives”, dit Djokovic.

“Je crois que les choses vont changer pour l’Open d’Australie. Pour l’US Open, il n’y a pas beaucoup de temps, mais l’espoir meurt en dernier. J’aimerais jouer à l’US Open et à l’Open d’Australie, mais même si je ne le fais pas, ce n’est pas la fin du monde.

Djokovic a réitéré après sa victoire à Wimbledon qu’il n’était pas disposé à se faire vacciner contre Covid-19 juste pour être autorisé à participer à certains tournois.