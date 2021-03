Le X60 ordinaire a également un Exynos 1080 à la barre et partage l’écran, la caméra selfie et la vitesse de chargement avec le X60 Pro, mais il a une batterie légèrement plus grande (4300 mAh) sous le capot et un système de caméra différent à l’arrière, qui est une combinaison d’unités portrait 48MP primaire, 13MP ultra-large et 13MP. Vous pouvez suivre cette voie pour consulter les spécifications détaillées des X60, X60 Pro et X60 Pro +.

