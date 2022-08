Le trio Samsung Galaxy Tab S8 commence à recevoir une mise à jour basée sur Android 12L

Le premier appareil de Samsung à exécuter un logiciel basé sur Android 12L est le nouveau Galaxy Z Fold4. Bien sûr, la version d’Android centrée sur les tablettes arrive également sur les tablettes de Samsung, à commencer par la série Tab S8.

La mise à jour a commencé à être déployée en Europe, faites attention aux versions suivantes : X70xBXXU2AVH2 pour la Galaxy Tab S8, X80xBXXU2AVH5 pour la Tab S8+ et X90xBXXU2AVH2 pour l’onglet S8 Ultra. La mise à jour est disponible pour les versions Wi-Fi uniquement et 5G des ardoises. Il inclut le correctif de sécurité d’août 2022.







La série Samsung Galaxy Tab S8 est mise à jour vers Android 12L

Quoi de neuf? La fonction de barre des tâches vous permet de basculer rapidement entre les applications et de les lancer (y compris les paires d’applications en mode écran partagé), sans avoir à utiliser le mode DeX. En outre, un geste à deux doigts peut être utilisé pour basculer entre les modes plein écran et écran partagé. L’ouverture d’une application dans une fenêtre flottante est également une option.

La mise à jour permet aux ardoises Tab S8 d’extraire le texte des images (le chinois, le français, l’allemand, l’italien, le coréen, le portugais et l’espagnol sont pris en charge, en plus de l’anglais). Des actions intelligentes apparaîtront à côté du texte, par exemple vous pouvez composer un numéro à partir d’une photo d’une carte de visite. L’application Mes fichiers peut rechercher des informations dans des fichiers, y compris du texte dans des images.

Il y a quelques autres améliorations, par exemple le navigateur Internet Samsung vous permet de réorganiser vos sites favoris par glisser-déposer (les signets peuvent également être triés), vous pouvez définir une collection d’images comme fonds d’écran pour l’écran de verrouillage et modifier la collection plus tard, etc. .

