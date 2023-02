Le trio Samsung Galaxy S23 a amélioré le refroidissement avec des chambres à vapeur plus grandes

Si vous regardez la vidéo de démontage des Galaxy S22 et S22 Ultra, vous verrez que l’Ultra a apporté une nouvelle chambre à vapeur plus grande pour refroidir son chipset. Le petit S22 ? Il avait juste des tampons en graphite (vous pouvez également regarder cette vidéo pour le S22). Cette année, Samsung a agrandi les chambres à vapeur et en a même donné une au modeste Galaxy S23.

Découvrez cette animation publiée par Univers de glace cela montre la croissance de la série S22 de l’année dernière aux nouveaux modèles qui ont été annoncés hier. Vous pouvez voir à quel point les chambres des Galaxy S23+ et S23 Ultra sont devenues plus grandes.

Si vous préférez, vous pouvez plutôt jeter un œil à ces images statiques :











L’année dernière, le Galaxy S22 n’a pas pu maintenir des performances de pointe très longtemps, bien qu’il ait été bien réglé et dégradé avec élégance (plus de détails dans notre test). Cette année, le petit S23 devrait durer plus longtemps grâce à un refroidissement amélioré et, bien sûr, au chipset Snapdragon 8 Gen 2 pour Galaxy plus efficace fabriqué par TSMC.

Des gains de performances supplémentaires doivent être obtenus grâce à la RAM plus rapide – LPDDR5X, qui fonctionne à 8,5 Gbps, contre 6,4 Gbps de la variante non-X d’origine. Le stockage UFS 4.0 plus rapide aide également, mais sachez que le Galaxy S23 avec 128 Go de stockage utilise l’ancien UFS 3.1. Le modèle de 256 Go possède les nouvelles puces de stockage et est une mise à niveau gratuite pendant la période de précommande.

Consultez notre examen pratique de la série Galaxy S23 pour plus de détails.

