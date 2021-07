Le trio Nick Bradley fait une offre pour répéter la duchesse de Cambridge | Nouvelles de course

Nick Bradley tire un assaut à trois volets dans le but de répéter son succès de l’année dernière dans les Duchess of Cambridge Stakes à Newmarket vendredi.

Le manager du syndicat à succès a connu un doublé dans le concours du groupe deux il y a 12 mois, avec Dandalla, le favori de Karl Burke, devançant d’une tête le Fev Rover entraîné par Richard Fahey.

Le principal espoir cette saison semble être Oscula de George Boughey, un impressionnant vainqueur des Woodcote Stakes à Epsom le mois dernier avant de terminer troisième à Albany à Royal Ascot derrière Sandrine et Hello You – qui renouvellent toutes deux la rivalité.

Les couleurs de Nick Bradley Racing sont également portées par Shouldavbeenmore (Fahey) et Honey Sweet (Burke), qui ont terminé respectivement quatrième et septième des Listed Empress Stakes à Newmarket il y a quinze jours.

« Je pense qu’ils y vont tous avec une bonne chance », a déclaré Bradley.

« Sandrine est une pouliche intelligente, et le cheval d’Amo Racing (Hello You) est également assez intelligent. Mais je pense que nous avons trois chances en direct, et je n’écarterais aucune d’entre elles de la victoire.

« Mark Crehan, qui aurait pu tout choisir, montera sur Oscula.

« Honey Sweet a terminé septième dans les Empress Stakes à Newmarket, mais je pense que ce jour-là, elle était probablement dans la partie la plus basse de la piste. PJ McDonald la monte.

« Nous allons essayer de gagner, comme nous l’avons fait l’année dernière. »

Sandrine vise à faire trois sur trois, après avoir fait ses débuts gagnants à Kempton avant de décrocher l’or à Ascot.

Les conditions seront beaucoup moins éprouvantes sur le cours de juillet qu’elles ne l’étaient dans le Berkshire, et l’entraîneur Andrew Balding croise les doigts pour qu’elle puisse s’avérer aussi efficace.

Il a déclaré: « Je suis très heureux avec elle depuis Ascot.

« Les conditions au sol seront très différentes, et c’est un point d’interrogation. Mais elle semble en bonne forme, et je pensais qu’elle était très impressionnante dans l’Albany, alors croisons les doigts pour une bonne course. »