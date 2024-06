Le trio milanais de 188 millions d’euros constitue le onze de Serie A le plus précieux, mais la valeur de l’équipe baisse

Trois joueurs de l’AC Milan constituent le onze de Serie A le plus précieux, selon Transfermarkt, alors que la valeur globale de l’équipe a diminué au cours des derniers mois.

Le Marché de transfert les valeurs marchandes sont calculées en tenant compte de divers facteurs tels que la demande du marché pour un joueur, son potentiel, sa situation contractuelle, ses antécédents de blessures et d’autres variables qu’ils énumèrent.

Selon la source, Mike Maignan est le gardien le plus précieux de la ligue avec 38 millions d’euros, ce qui représente une baisse de 2 millions d’euros par rapport à sa valeur précédente mais encore suffisant pour lui permettre de conserver la première place.

Theo Hernandez est le meilleur arrière gauche avec 60 millions d’euros, ce que certains croiront être trop baspuis Rafael Leao complète le trio considéré comme l’ailier gauche le mieux valorisé avec 90 millions d’euros.

La valeur marchande combinée de l’équipe de Milan est de 526,5 millions d’euros, la deuxième plus élevée de Serie A, mais en baisse de 6,9 ​​millions d’euros par rapport à mars 2024. L’Inter est en tête avec plus de 100 millions d’euros de plus, mais Naples est assez loin derrière en troisième.