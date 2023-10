Le trio Major Mortis de l’Ahsoka Finale est révélé et expliqué

Dans Guerres des étoilesrien n’est jamais vraiment partisurtout si vous diffusez une émission contemporaine en streaming sur Dishé+ et ont besoin d’un autre rappel dans la saga plus large. Cette semaine Ahsoka final nous a donné un de ces rappels dans ses derniers instants, ouvrant la voie à un arc fascinant, enraciné dans Guerres des étoiles‘ mythologies de la Force les plus ésotériques.

« Les Jedi, la Sorcière et le Seigneur de Guerre », le dernier épisode de cette saison, au moins-de Ahsokase termine avec des héros et des méchants dispersés à travers les galaxies. Dans Guerres des étoilesDans la galaxie principale, Thrawn et les Grandes Mères arrivent sur Dathomir, prêts à mettre en œuvre leurs plans pour relancer l’Empire, tandis qu’Ezra retrouve Héra pour l’avertir, elle et la Nouvelle République, de la menace à venir. Pendant ce temps, de retour sur Peridea, Sabine et Ahsoka attendent leur heure, tandis que Shin Hati et Baylan Skoll se séparent. La première trouve du réconfort en se frayant un chemin pour diriger les pillards qui ont élu domicile à Peridea, tandis que c’est la seconde qui fait la découverte la plus cruciale de toutes. Poursuivant le pouvoir qui l’a appelé tout au long de la série, l’arc de la saison de Baylan se termine par une révélation majeure sur ce qu’il pourrait faire, avec un lien crucial avec les mythologies de la Force explorées dans La guerre des clones.

Qu’est-ce qui appelle Baylan ?

Capture d’écran: Lucasfilm

Il est largement absent du reste de l’épisode, mais les derniers instants de « Les Jedi, la Sorcière et le Seigneur de Guerre » voient Baylan traverser les plaines arides de Peridea, avant que la caméra ne se retourne et révèle qu’il se tient en fait dans la paume de une statue géante, parmi un ensemble de trois représentant un homme barbu plus âgé, un jeune chauve avec des marques sur le visage et les restes d’une figure féminine, partiellement détruite. Les personnages représentés sont immédiatement familiers, comme de nombreuses références de cette exposition au monde plus large. Guerres des étoiles canon sont, pour les fans de La guerre des clones et Star Wars : Rebelles: ils représenter le Pèrele Fils et la Fille, un trio de praticiens de la Force extrêmement puissants et apparemment immortels du royaume de Mortis.

Qui sont ceux de Mortis ?

Capture d’écran: Lucasfilm

Le père, le fils et la fille sont apparus pour la première fois dans un trio de Guerre des clones épisodes de la saison trois « Overlords », « Altar of Mortis » et « Ghosts of Mortis », résidant en secret sur la planète Mortis, un monde situé dans l’espace sauvage de Guerres des étoiles’ galaxie primaire – au-delà de la bordure extérieure, dans des zones inexplorées de l’espace aux confins de l’univers. Même au-delà de cela, Mortis lui-même semblait exister en dehors de l’espace-temps habituel, un domaine d’existence extraplanaire où la puissance de la Force était accrue et où le temps passait différemment que dans le reste de la galaxie.

Les Uns – la famille du Père, du Fils et de la Fille – n’étaient pas originaires de Mortis, mais y sont venus pour que le Père puisse mieux contrôler les éléments diamétralement opposés de la Force que ses enfants personnifiaient. La Fille représentait le côté lumineux de la Force, incarnant la totalité de ses traits, de la compassion au sacrifice de soi, tandis que le Fils représentait le côté obscur et toutes ses propres impulsions, de la force brute à la paranoïa. Le Père, alors, en cherchant à répartir les extrêmes les plus forts de ses enfants, incarnait un sentiment d’équilibre entre les deux binaires. Bien que cela ne soit pas entièrement explicite, il existe au moins certaines preuves que les Uns et les Mortis eux-mêmes jouent un rôle dans le point d’origine de la Force elle-même, l’équilibre du Père s’exerçant sur le flux plus large de la Force, Vivante et Cosmique, à travers le monde. plan physique.

Anakin, Ahsoka et Obi-Wan ont rencontré ceux de Mortis après avoir découvert un ancien signal de détresse Jedi actif – seulement pour apprendre qu’il s’agissait des machinations du Père, qui, au crépuscule de sa vie, essayait de vérifier si Anakin était réellement l’Élu prophétisé et pourrait le remplacer comme tuteur de ses enfants après sa mort. Ce qui s’est déroulé sur Mortis a plutôt été un désastre : le Fils, complotant pour se libérer de l’influence de son Père et répandre sa propre influence à travers la galaxie, a finalement conduit à la destruction apparente des Uns en tant qu’unité. La Fille a péri involontairement aux mains du Fils, se sacrifiant pour sauver le Père, et peu de temps après, le Père s’est suicidé pour permettre à Anakin de détruire le Fils par ailleurs immortel, ce qui a renvoyé le trio de Jedi dans le royaume physique quelques instants après leur mort. arrivée.

Mais la Force fonctionne de manière mystérieuse, et l’impact des Ones se faisait encore sentir au-delà de leur mort. Ces pouvoirs étaient apparemment liés à un autre domaine extraplanaire de la Force, le Monde Entre les Mondes, qui Ahsoka lui-même déjà visité cette saison– lorsque la porte d’accès au royaume de Lothal fut révélée à travers une fresque représentant les Êtres de Star Wars : Rebelles. Et l’un des trios en particulier a un lien encore plus explicite avec Ahsoka Tano, en particulier…

Quel est le lien entre Ahsoka et Mortis ?

Capture d’écran: Lucasfilm

Lors des événements de Guerre des clones‘Arc Mortis, Ahsoka se retrouve corrompue par l’influence du Fils pour tenter d’inciter Anakin à conclure une alliance avec lui. Le Fils a apparemment tué Ahsoka après qu’elle lui ait survécu, mais après avoir blessé mortellement sa sœur par inadvertance, la Fille a transféré sa propre essence vitale en déclin dans Ahsoka, la faisant revivre et la purifiant de l’influence corruptrice du Fils. Depuis ce moment, Ahsoka s’est retrouvée apparemment connectée à l’esprit de la Fille à travers Morai, un Convor blanc et vert (un oiseau ressemblant à un hibou) souvent représenté dans les œuvres d’art relatives aux représentations de la Fille.

Qu’il s’agisse simplement d’une connexion spirituelle à la Fille d’une manière ou d’une sorte de réincarnation de l’être n’a jamais été explicité auparavant, mais Morai a veillé sur Ahsoka de loin depuis des années, Ahsoka affirmant que le Convor lui a sauvé la vie – et l’a liée à des lieux d’une grande force dans la Force, comme le Monde entre les mondes et même ses connexions sur des planètes comme Lothal et le monde Sith Malachor. Et maintenant, le Convor a apparemment traversé entre les galaxies comme Ahsoka l’a fait, se faisant connaître de cette dernière sur Peridea après qu’elle et Sabine se soient retrouvées bloquées sur le monde à l’apogée de l’événement. Ahsoka final.

Qu’est-ce que cela signifie pour AhsokaC’est l’avenir ?

Capture d’écran: Lucasfilm

Eh bien, c’est difficile à dire clairement, à part qu’il y a une bizarrerie de Force vraiment ancienne sur Peridea – et Baylan Skoll veut y participer. L’existence de ces statues sur le monde implique qu’avant l’arrivée des Ones à Mortis, ils auraient pu habiter Peridea, ou du moins avoir eu une influence sur sa galaxie suffisamment importante pour être vénérée par ses cultures en tant qu’êtres divins dans le passé. Compte tenu du Les propres origines extragalactiques des Nightsistersil est peut-être même possible que leurs magies noires et leurs manipulations de la Force aient une origine dans les pouvoirs corrupteurs du Fils – bien que nous ne puissions pas affirmer de manière déclarative que la statue de la Fille est la seule qui ait été apparemment dégradée (littéralement, avec sa tête et en grande partie cassée et laissée invisible) semble suggérer qu’une partie de la raison pour laquelle le père envisageait d’emmener ses enfants dans un endroit où leurs pouvoirs pourraient être plus facilement contrôlés était qu’il y avait un déséquilibre au préalable, apparemment en faveur de l’enfant. Côté obscur.

Mais même si les Ones ont une histoire avec Peridea, il est difficile de dire s’ils sont réellement ceux qui appellent Baylan en ce moment – ​​quand nous le voyons dans AhsokaDans la finale, il navigue simplement à travers ces statues vers un objectif lointain, pas ces statues en particulier. Le lien potentiel des Uns avec les origines mêmes de la Force pourrait-il indiquer ce qui a appelé Baylan ? Y a-t-il encore quelque chose de l’esprit du Fils qui influence son désir de pouvoir, de la même manière que l’esprit de la Fille perdure grâce à la connexion entre Ahsoka et Morai ? Leur représentation pourrait-elle annoncer, tout comme elle l’a fait dans RebellesPeridea ayant une autre connexion avec le Monde Entre les Mondes, et une chance pour les amis et les ennemis de traverser les galaxies pour rentrer chez eux ?

Nous devrons probablement attendre un peu pour savoir si oui ou non AhsokaL’histoire de se poursuivra soit dans une deuxième saison, soit à travers d’autres Guerres des étoiles des pistes comme Le Mandalorien et finalement, le film « Mandoverse » de Dave Filoni est actuellement inconnu, mais il est clair que cela constituera une partie majeure de son histoire, même au-delà des machinations de Thrawn.

