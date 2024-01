Le trio Giorgi Mikadze construit un pont musical engageant reliant le jazz à l’Europe de l’Est

Cette image de couverture publiée par PeeWee ! montre “Face to Face” du trio Giorgi Mikadze. (PeeWee ! via AP) PA

Le nouvel album de jazz du Giorgi Mikadze Trio se termine par une petite conversation en studio avant que Mikadze ne dise enfin : « Commençons », comme si le groupe ne faisait que commencer.

Le titre de l’album implique la même chose, et « Face to Face : Georgian Songbook Vol. 1″ laissera les auditeurs en redemander. L’ensemble est distinctif, grâce aux performances et au matériel source, qui comprend des pièces de sept compositeurs du pays de Géorgie. La plupart de la musique a été écrite à l’origine pour des bandes sonores de films, d’animations et de théâtre.

Mikadze est originaire de Géorgie et a étudié aux États-Unis. « Face to Face » est son premier disque à la tête d’un trio de piano-jazz traditionnel. Il est rejoint par deux Français, le bassiste François Moutin et le batteur Raphaël Pannier, et ensemble ils construisent des ponts musicaux qui dépassent les frontières, présentant un ensemble vibrant et dynamique plein de personnalité dans des ambiances variées.

Les interprétations de « A Magic Egg » de Giya Kancheli et de « Same Garden » de Shota Milorava, deux compositions tirées de films d’animation des années 1970, sont particulièrement charmantes. « A Magic Egg » s’appuie de manière fantaisiste sur une simple figure récurrente, tandis que « Same Garden » évoque Broadway, avec les percussions propulsives de Pannier conduisant Mikadze dans des explorations d’improvisation exaltantes.

Pannier est une merveille de nuance et d’invention. Ses rythmes s’opposent à la mélodie de « Dolls Are Laughing » de Sulkhan Tsintsadze, donnant à la mélodie le rythme 6/8 et les influences latines. Sur « Wind Takes It Anywhere », une chanson pop de Rusudan Sebiskveradze, la batterie et le piano s’engagent dans une interaction divertissante, avec des percussions mélodiques trébuchant sur la mélodie chatoyante.

Le trio transforme une simple mélodie sur la ballade de Jansug Kakhidze « The Moon Over Mtatsminda », créant des tourbillons sonores et des vagues d’émotion. Tout aussi charmante est une interprétation plaintive de « To Nodar » de Nodar Gabunia, construite en utilisant pratiquement aucun rythme mais des accords épais.

Trois compositions de Mikadze s’accordent bien avec les couvertures. « Nana » se balance à travers les arrêts et les départs, et une pulsation insaisissable et une syncope tournante distinguent « Satchidao », la réinterprétation par Mikadze d’un air chanté lors des matchs de lutte.

“After the Tale” a des accents classiques, et après un solo de piano d’ouverture, le dialogue entre les instruments s’anime progressivement et se transforme en un merveilleux maelström.

Pour Mikadze et son trio, « Face to Face » est un formidable début.