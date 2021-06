Le trio français Mbappe-Griezmann-Benzema est décevant alors que les inquiétudes grandissent après le tirage au sort de la Hongrie

La France savait que ce ne serait pas facile. Gagner un Euro ou une Coupe du Monde, quelle que soit la force de votre équipe et votre grand favori, n’est jamais simple ou direct.

Les Français le savaient avant d’affronter la Hongrie samedi devant 55 000 fans et ils le savent encore plus après être sortis de la Puskas Arena avec seulement un match nul 1-1 lors de leur deuxième match de groupe de l’Euro 2020. Rien ne leur sera donné dans ce cas. tournoi. Ils devront aller le gagner. Ils ne peuvent pas se permettre de tenir quoi que ce soit pour acquis et samedi, ils ont reçu un bon avertissement des Hongrois, qui, bien qu’ils ne soient pas aussi talentueux que les Français, et sans Kylian Mbappe dans leurs rangs, ont joué avec beaucoup de conviction et cœur.

On attendait beaucoup des trois premiers français dans ce match. Contre l’Allemagne mardi soir, Karim Benzema, Antoine Griezmann et Mbappe faisaient partie d’une unité collective très solide qui était si bien organisée, bien défendue et paramétrée pour jouer au compteur. Samedi, c’était censé être leur match. Et le fait que ce n’était pas le cas est aussi leur échec.

Contre la Hongrie, avec 66% du ballon et contre un contre bas, il leur a été demandé de trouver des réponses différentes. Ils avaient besoin de trouver de la magie dans des espaces restreints, de bien s’enchaîner, de se combiner, d’être pointus. Bref, ils ne l’ont pas fait. Une seule fois, ils ont vraiment cliqué. C’était à la demi-heure, alors que le ballon parfait de Griezmann au-dessus du sommet trouvait Mbappe, qui le contrôlait merveilleusement avant de lancer le ballon vers Benzema, qui aurait dû marquer mais raté large. En dehors de cela, ils ont eu du mal à trouver un élan ou un rythme et peut-être plus inquiétant encore, ont eu du mal à se trouver.

« Je suis bouleversé. Il faisait super chaud, le terrain était sec et nous avons eu du mal à trouver un rythme. Nous ne pouvions pas nous entendre à cause du bruit dans le stade et nous n’y sommes plus habitués après avoir joué si longtemps dans le vide stades et silence », a expliqué Griezmann après le match à la télévision française. Trouver des excuses est une chose, mais dans l’ensemble, les trois premiers n’étaient tout simplement pas assez bons.

Le fait que Karim Benzema, Kylian Mbappe et Antoine Griezmann n’aient pas encore tiré pleinement parti sera un peu une préoccupation pour la France, favorite de l’Euro 2020. Alex Livesey – UEFA/UEFA via Getty Images

« Nous aurions dû marquer en première mi-temps, et nous concédons sur leur seule chance. Un point n’est pas ce à quoi nous nous attendions mais nous le prendrons et passerons à autre chose », a déclaré Didier Deschamps après coup. Il y a clairement encore beaucoup de travail à faire pour que ce fantastique front trois sur papier soit aussi fantastique dans la vraie vie sur le terrain. Ils ont certainement le talent, l’intelligence et se complètent si bien pour être le trio que tout le monde attend d’eux. Ils ne sont pas encore là, cependant, et cela pourrait être une grande inquiétude pour Deschamps. Il n’y a pas beaucoup de temps pour travailler sur les choses avant le match contre le Portugal mercredi, mais nous attendrons encore plus d’eux.

Deschamps n’était pas en colère après le match et a dit à ses joueurs de rester positifs aussi. Il n’y a aucune raison de paniquer. « Nous devons rester positifs. Le résultat d’aujourd’hui n’est pas suffisant mais nous savions que ce serait difficile. A domicile, leurs fans leur ont donné beaucoup de force et d’énergie. Ils défendent très bien, nous l’avons vu aussi jusqu’à la 83e minute contre Portugal », a-t-il déclaré après le match.

Groupe F GP W ré L DG STP France 2 1 1 0 +1 4 le Portugal 1 1 0 0 +3 3 Hongrie 2 0 1 1 -3 1 Allemagne 1 0 0 1 -1 0 Les deux premiers et les quatre meilleurs tiers se qualifient

Le sélectionneur de la France a eu raison de donner crédit à ses adversaires. Les Hongrois ont fait la fierté de leurs fans, de leur pays et de ces Championnats d’Europe samedi. Ils ont joué avec tellement de discipline, tellement de détermination, tellement d’énergie et d’envie qu’ils ont totalement mérité le match nul qu’ils ont obtenu, l’un des meilleurs résultats de leur histoire récente.

Et aucun joueur n’a mieux incarné ce merveilleux esprit que l’arrière droit Attila Fiola. Son but juste avant la pause était le premier encaissé par Les Bleus en 527 minutes ! A 31 ans, il est entré dans la légende de l’Euro. Depuis des générations maintenant, les Hongrois racontent l’histoire de Fiola, l’homme qui n’a jamais joué en dehors de son propre pays, qui n’était pas le plus talentueux mais n’a jamais abandonné. Un homme qui n’avait marqué qu’un seul but international contre les ménés d’Andorre au cours de toute sa carrière internationale avant d’affronter la France, mais qui a battu le quadruple vainqueur de la Ligue des champions Raphael Varane pour battre Hugo Lloris et donner à la Hongrie une avance de 1-0 sur les champions du monde.

Attila et les Huns l’ont fait contre la France. Maintenant, ils ont l’Allemagne en ligne de mire alors qu’ils recherchent une qualification improbable du «Groupe de la mort». Pour les Français, et leur trio de tête jusqu’ici un peu décevant, ce sera une rediffusion de la finale de l’Euro 2016 contre le Portugal avec des projets de revanche sur les cartes…