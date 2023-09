Le trio de Premier League apprend son sort lors du tirage au sort de la Ligue Europa

La phase de groupes de la Ligue Europa 2023/24 a pris forme vendredi matin après le tirage au sort officiel. Alors que le tirage au sort de la Ligue des champions de jeudi a fait la une des journaux pour des affrontements incroyables la veille, la compétition européenne de deuxième niveau impliquait également de grands clubs.

Trois clubs de l’EPL regardent de près la Ligue Europa

Le trio de Premier League Liverpool, West Ham et Brighton et Hove Albion ont tous appris leur sort lors du tirage au sort. Les Reds seront considérés comme les favoris du tournoi. Liverpool s’est qualifié pour la compétition de Ligue Europa cette saison après avoir terminé cinquième dans l’élite anglaise lors de la campagne 2022/23. Le club du Merseyside a été tiré au sort dans le groupe E aux côtés du LASK, de l’Union SG et de Toulouse.

West Ham participera aux Ligues Europa malgré une bataille de relégation pendant une grande partie de la saison dernière. Les Hammers ont atteint le tournoi grâce à leur triomphe en Ligue Europa Conférence en juin. Le manager David Moyes a reçu un tirage plus difficile que Liverpool. Ils feront face à des tests difficiles à l’extérieur contre l’Olympiacos et Fribourg, tandis que le TSC Backa Topola complète également le groupe A.

Néanmoins, Brighton a peut-être connu le tirage au sort le plus difficile du trio. Les Seagulls devront affronter l’Ajax, Marseille et l’AEK Athènes dans le groupe B de la Ligue Europa. Les fans de l’équipe passionnante de Premier League, cependant, auront des voyages incroyables à l’extérieur dans le tournoi. Il n’y a pas beaucoup de meilleurs endroits à visiter en Europe qu’Amsterdam, la Côte d’Azur et Athènes.

La phase de groupes de la Ligue Europa débute le jeudi 21 septembre. CBS Sports détient actuellement les droits de diffusion en anglais ici aux États-Unis. Chaque match de la Ligue Europa cette saison sera disponible sur Paramount+. TUDN se chargera de la couverture en espagnol des compétitions.

Tirage au sort complet de la Ligue Europa :

Groupe A:

Jambon de l’Ouest

Olympiacos

Fribourg

TSC Backa Topola

Groupe B :

Ajax

Marseille

Brighton

AEK Athènes

Groupe C :

Rangers

Real Bétis

Sparte Prague

Aris Limassol

Groupe D :

Atalante

CP sportif

Sturm Graz

Rakow Czestochowa

Groupe E :

Liverpool

LASK

Union SG

Toulouse

Groupe F :

Villarréal

Rennes

Maccabi Haïfa

Panathinaïkos

Groupe G :

AS Rome

Slavia Prague

Shérif Tiraspol

Servette

Groupe H :

Leverkusen

Qarabag

Molde

Hacken

