Le trio de la CONCACAF pourrait figurer dans la Copa America 2024

Le Canada, le Mexique et les États-Unis, tous membres de la CONCACAF, pourraient éventuellement participer à la Copa America 2024. Les trois équipes organisent la Coupe du monde 2026 et cherchent à trouver une compétition plus redoutable avant le tournoi.

En tant qu’hôtes, le trio s’est déjà évidemment qualifié pour la prochaine Coupe du monde. Ces équipes n’auraient pas besoin de passer par le long processus pour déterminer leur place dans la compétition. Cela signifierait qu’ils auraient également beaucoup de temps sur leurs horaires pour les matchs.

L’UEFA Nations League a bloqué les grands matches amicaux

Le gardien mexicain Guillermo Ochoa a affirmé que son équipe “ne peut pas simplement jouer des matches amicaux aux États-Unis”. Le trio susmentionné gagnerait à jouer contre les meilleures équipes du classement de la FIFA. Comme l’UEFA Nations League a empêché d’autres équipes du monde entier de programmer des matches amicaux contre des pays européens, la prochaine étape pourrait être de se diriger vers le sud.

La Copa America, le tournoi majeur d’Amérique du Sud, présente certaines des meilleures équipes du monde. L’Argentine, le Brésil, l’Uruguay, la Colombie et le Chili devraient tous participer à la compétition 2024. De nombreux experts disent que les États-Unis, le Canada et le Mexique devraient demander à participer au tournoi. Cela inclut Taylor Twellman d’ESPN.

Twellman revendique les nations de la CONCACAF en Copa America 2024

“Pour que la CONCACAF puisse concourir au plus haut niveau à la Coupe du monde, elle doit trouver une meilleure compétition”, a déclaré Twellman. “L’UEFA Nations League a tué le circuit amical des États-Unis, du Canada et du Mexique. J’adorerais les voir participer à la Copa America et l’ayant fait moi-même, c’est un endroit tellement plus difficile à jouer que la Gold Cup.

Comme l’a dit Twellman, l’implication du trio dans la Copa America n’est pas nécessairement ridicule à suggérer. Le tournoi présente régulièrement des équipes de l’extérieur de l’Amérique du Sud. En fait, la Copa America 2019 a réuni le Japon et le Qatar. Des suggestions ont même affirmé que jusqu’à six équipes du monde entier pourraient être invitées pour le tournoi de 2024. Ce serait évidemment plus qu’assez d’espace pour faire de la place au trio CONCACAF.

Toute implication éventuelle des trois nations nécessiterait l’approbation de la FIFA, de la CONCACAF et de la CONMEBOL. Le vice-président de la FIFA, Victory Montagliani, a récemment déclaré à FOX Sports que l’instance dirigeante du sport travaillait avec le trio pour trouver plus de concurrence.

“Nous travaillons avec nos trois pays hôtes pour aligner nos calendriers afin de leur donner suffisamment d’espace non seulement pour les matches amicaux mais aussi pour les compétitions appropriées”, a déclaré Montagliani. “Nous sommes toujours ouverts à l’organisation de grands événements dans la CONCACAF.”

Le Mexique a déjà participé à neuf reprises à la Copa America. Les États-Unis ont également fait trois apparitions. Le Canada, cependant, n’a jamais joué dans le tournoi sud-américain auparavant.

PHOTO : IMAGO / Icône Sportswire