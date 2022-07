Le trio champion du monde Deepika Pallikal, Joshna Chinappa et Saurav Ghosal vise l’or à Birmingham

Un mélange d’anciens et de jeunes est une façon parfaite de décrire l’équipe indienne pour les épreuves de squash aux Jeux du Commonwealth 2022 à Birmingham. D’un couple de vétérans de 35 ans qui ont tout vu à un prodige de 14 ans visant à décrocher une ou deux surprises, les 9 prétendants ont suffisamment de talent et d’expérience entre eux pour assurer un parcours riche.

Depuis l’introduction de l’événement dans le CWG, l’Inde a cependant trois médailles à remporter – deux en double féminin (or et argent) et une en double mixte (argent). Il est clair qu’il manque une médaille en simple. Mais l’ambiance dans le camp est celle de la confiance et de la positivité. Alors que l’épreuve en double continue d’être la plus grande chance pour l’Inde de décrocher plusieurs médailles, les joueurs sont convaincus que le malheur du simple pourrait très bien être brisé à Birmingham. Les résultats récents ont été prometteurs et ont suscité des attentes.

Les yeux seront tournés vers Anahat Singh, 14 ans, le plus jeune membre du contingent indien au 2022 CWG. L’adolescent a remporté le British Open (moins de 11 ans) et plusieurs titres U-15, dont l’US Open, l’Asian Juniors, l’Open d’Allemagne et l’Open néerlandais.

Voici un aperçu des médailles de l’équipe espoirs

Double Dames: Dipika Pallikal et Joshna Chinappa

Au CWG 2014 à Glasgow, Pallikal et Chinappa se sont combinées pour créer l’histoire en remportant la médaille d’or en double féminin. Ils ont presque défendu leur titre en 2018 lorsque les jeux se sont déroulés à Gold Cost, mais ont dû continuer à lutter avec une médaille d’argent. Depuis lors, Pallikal a fait un retour époustouflant après être devenue mère de jumeaux en faisant équipe avec Chinappa pour remporter le titre de championne du monde en double féminin à Glasgow plus tôt cette année. Et le duo devrait retrouver son titre CWG cette fois-ci.

Double mixte: Dipika Pallikal et Saurav Ghosal

L’histoire du retour de Pallikal a connu un autre chapitre en or lorsqu’elle a fait équipe avec le vétéran Saurav Ghosal aux championnats du monde à Glasgow pour décrocher le titre de double mixte en avril de cette année. Au CWG 2018, la paire a perdu en finale pour une médaille d’argent, mais avec Ghosal dans la dernière étape de sa carrière, il voudra en faire une campagne mémorable en prenant une longueur d’avance.

Simple messieurs: Saurav Ghosal

Saurav est en excellente forme depuis environ un an maintenant. En 2022, il a remporté la médaille d’or en double mixte aux championnats du monde et l’année dernière, il est devenu le premier Indien à remporter le titre en simple à l’Open de Malaisie – un événement PSA World Tour Bronze. Et il a gagné sans perdre un seul match. Alors qu’il a trois médailles en double dans les CWG, une médaille en simple est restée insaisissable. Avec la forme que le joueur de 35 ans a récemment, il peut sûrement mettre fin à l’attente dans cette édition.

Équipe de l’Inde

Simple messieurs: Saurav Ghosal, Abhay Singh et Ramit Tandon

Simples femmes: Joshna Chinappa, Sunayna Kuruvilla et Anahat Singh

Double messieurs: Ramit Tandon et Harinder Pal Singh Sandhu, Velavan Senthilkumar et Abhay Singh

Double mixte: Saurav Ghosal et Dipika Pallikal, Ramit Tandon et Joshna Chinappa.

Double dames: Joshna Chinappa et Dipika Pallikal

Horaire de squash

Le tirage au sort n’est pas encore sorti. Les épreuves en simple commencent cependant à partir du 29 juillet avec les matchs pour les médailles le 3 août. Les épreuves en double commencent à partir du 3 août avec des matchs pour les médailles prévus les 7 et 8 août.

