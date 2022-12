Le Trinity College de Dublin fait face aux demandes des insulaires de restituer des crânes vieux de 400 ans volés par des «hommes de science» | Nouvelles du monde

Lorsque les deux hommes se sont glissés dans le monastère en ruine de l’île pour voler des crânes humains sous le couvert de l’obscurité, ils savaient que ce qu’ils faisaient était mal, même selon les normes éthiques de 1890.

Les pillards “se sont couchés” au son des voyageurs qui s’approchent.

“Quand la côte était dégagée”, écrivit plus tard Alfred Haddon, “nous avons mis notre butin dans le sac”.

Mais ce n’étaient pas de vulgaires voleurs, ils se considéraient comme des hommes de science.

Haddon était un anthropologue britannique et membre du Royal College of Science. Son complice dans l’arrachage du crâne était l’étudiant en médecine irlandais Andrew Dixon.

Le couple a passé en contrebande les 13 crânes au large de l’île d’Inishbofin – une île battue par l’Atlantique au large de la côte ouest de l’Irlande – en disant aux marins que leur sac contenait du poitin, un alcool distillé irlandais.

Les hommes étaient affiliés à l’université la plus ancienne et la plus prestigieuse d’Irlande, le Trinity College de Dublin (TCD), et les restes se sont retrouvés dans les collections de l’université.

“Nous voulons qu’ils reposent en paix”

Cent trente-deux ans plus tard, les crânes sont toujours enfermés dans l’ancien musée d’anatomie de Trinity. Maintenant, les insulaires d’Inishbofin sont déterminés à les récupérer.

“Nous voulons juste qu’ils rentrent chez eux”, déclare Marie Coyne, historienne d’Inishbofin et membre actif de la campagne de l’île pour que les restes soient rapatriés.

“C’est là qu’ils ont été volés”, a-t-elle déclaré à Sky News, debout sur le site de St Colman.

“C’est un crime. Nous voulons que les restes de notre peuple soient ramenés à ‘Bofin et nous voulons les enterrer ici. Et nous voulons qu’ils reposent en paix.”

Image:

Monastère de St Colman sur Inishbofin. Les crânes sont visibles dans le coin inférieur droit. Photo : Trinity College de Dublin



Image:

Le monastère de St Colman aujourd’hui



TCD, qui possède 484 ensembles de restes humains collectés dans le monde entier à l’époque coloniale, ne conteste pas que les crânes aient été prélevés illégalement à Inishbofin et a mis en place un groupe de travail pour tenter de s’attaquer aux “héritages problématiques”.

Ces héritages incluent également l’ombre de l’esclavage.

La bibliothèque principale du TCD porte le nom du célèbre philosophe irlandais George Berkeley, membre de l’université dans les années 1700. Il a ensuite déménagé en Amérique, et la ville de Berkeley, en Californie, et sa célèbre université sont toutes deux nommées en son honneur.

Image:

Le crâne d’un insulaire mesuré avec un craniomètre sur Inishbofin en 1893. Photo : Trinity College Dublin



Cependant, les archives montrent qu’il a également acheté au moins quatre esclaves pour travailler dans sa plantation de Rhode Island dans les années 1730, et les étudiants actuels de Trinity exigent que la bibliothèque de Berkeley soit dénommée.

“Je pense que Trinity en tant qu’institution devrait être gênée”, déclare Gabi Fullam, président du TCD Students’ Union. “En tant qu’étudiant et quelqu’un qui fréquente cette bibliothèque, je ne trouve pas seulement cela embarrassant, je trouve cela dégradant.”

“On va s’attaquer à ça de front”

Le professeur Eoin O’Sullivan est doyen principal au TCD et dirige le groupe de travail qui s’attaque aux problèmes historiques.

“Je pense que cela reflète une ancienne université”, a-t-il déclaré à Sky News, “et qu’il y avait des pratiques à l’université que, dans la position actuelle, nous ne supporterions pas, mais qui étaient à l’époque parfaitement explicables et compréhensibles.

“Je pense que l’important est que Trinity dise” nous allons nous attaquer à ce problème de front “.”

Image:

La bibliothèque Berkeley du Trinity College de Dublin, du nom du propriétaire d’esclaves George Berkeley



Dans un communiqué, TCD a déclaré que son conseil d’administration avait décidé de “travailler avec les habitants d’Inishbofin et les autorités statutaires pour trouver une solution qui respecte les souhaits des insulaires”.

Il accepte toujours les soumissions du public sur le numéro séparé de la bibliothèque de Berkeley jusqu’en janvier.

Autres problèmes hérités

TCD, créé en 1592 par la charte royale de la reine Elizabeth et une attraction touristique importante à Dublin, n’est en aucun cas la seule université ou musée aux prises avec des problèmes d’héritage.

L’University College Cork a annoncé en septembre son intention de rapatrier d’anciens restes humains momifiés en Égypte. En Irlande du Nord, le musée d’Ulster a récemment restitué des restes humains et d’autres objets sacrés à Hawaï.

Au Royaume-Uni, l’Université de Cambridge envisage de restituer plus de 100 bronzes béninois volés au Nigeria, tandis que le British Museum subit une pression continue de la Grèce pour rendre les célèbres marbres du Parthénon.

De retour sur Inishbofin, l’image internationale plus large semble hors de propos. Pour les insulaires, l’injustice est noire et blanche et la solution l’est donc.

“Les crânes ont été volés ici”, dit Mme Coyne, “et ils doivent revenir ici. Ils doivent rentrer à la maison.”