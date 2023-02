Le trimestre stellaire de Cisco et l’augmentation des prévisions éclipsées par l’arriéré

Le géant des réseaux informatiques Cisco Systems (CSCO) a battu mercredi ses revenus et ses bénéfices pour son deuxième trimestre fiscal, tout en augmentant considérablement ses prévisions. Mais les résultats impressionnants ont été éclipsés par des questions persistantes sur l’état des nouvelles commandes pour son matériel, nous laissant prudents quant à l’avenir de la holding Club. Les revenus ont augmenté de 7 % d’une année sur l’autre, pour atteindre 13,6 milliards de dollars, dépassant les attentes des analystes de 13,43 milliards de dollars de revenus, selon les estimations compilées par Refinitiv. Le bénéfice par action (EPS) ajusté a augmenté de 5 % en glissement annuel pour atteindre 88 cents, devant les prévisions des analystes pour un EPS de 86 cents, selon les données de Refinitiv. Les actions de Cisco ont grimpé d’environ 3 % après les heures d’ouverture, à près de 50 dollars par action, ce qui porterait ses gains à environ 5 % depuis le début de l’année. Conclusion Cisco a dévoilé un deuxième trimestre fiscal stellaire après la cloche de clôture mercredi, et sa capacité à augmenter considérablement les prévisions a surpris la plupart des investisseurs. La société a principalement été en mesure de relever ses prévisions de revenus et de bénéfices en raison de la disponibilité accrue de l’offre. Les actions de Cisco avaient été punies en mai dernier lorsque ses problèmes de chaîne d’approvisionnement avaient atteint un point de basculement, les actions passant d’environ 50 dollars chacune à 40 dollars. Mais maintenant que les contraintes de sa chaîne d’approvisionnement se sont assouplies – lui permettant de battre et d’augmenter – les actions de la société devraient être récompensées à un prix supérieur à ces niveaux. Nous nous attendons à ce que Cisco reçoive finalement plus de crédit que ce que le marché offre actuellement. Cependant, des questions subsistent quant au moment exact où Cisco atteindra le pic de son arriéré. Il est sans aucun doute encourageant d’apprendre de la part de la direction que les tendances de la demande sont stables séquentiellement et que les annulations sont inférieures aux niveaux d’avant Covid. Mais jusqu’à ce que nous ayons une meilleure idée des perspectives de croissance de l’entreprise pour l’année prochaine, nous restons sur la touche avec une note de 2 . Commentaire trimestriel Les résultats trimestriels de Cisco ont dépassé les attentes des analystes dans presque tous les domaines, la croissance des revenus étant tirée par la division des réseaux agiles sécurisés, dont les produits comprennent du matériel et des logiciels de mise en réseau pour les centres de données. L’entreprise a également bien progressé dans son objectif d’augmentation des ventes de logiciels. Cisco est toujours au milieu d’une transition des ventes de matériel grumeleuses, qui sont cycliques, pour se concentrer davantage sur les logiciels par abonnement – une activité à marge plus élevée avec plus de prévisibilité. Et des marges plus élevées, combinées à la visibilité, sont le point idéal pour inciter les investisseurs à payer une prime. Les ventes de logiciels de Cisco ont augmenté de 10 % sur une base annuelle au cours de son deuxième trimestre fiscal, tandis que les revenus des abonnements logiciels ont augmenté de 15 %. Les revenus récurrents représentent désormais 44% du chiffre d’affaires total de l’entreprise. La santé de l’activité logicielle de Cisco est souvent évaluée en mesurant ses revenus récurrents annualisés (ARR) – une mesure d’abonnement qui représente le taux de revenus annualisé des abonnements actifs, des licences à durée déterminée, des contrats de maintenance et des obligations de performance restantes (RPO) – ce qui permet de montrer combien de revenus futurs sont sous contrat. Au cours du trimestre, l’ARR a augmenté de 6 %, à 23,3 milliards de dollars, et le RPO a augmenté de 4 %, à 31,8 milliards de dollars. Pendant ce temps, les actions de Cisco ont commencé à abandonner certains de leurs gros gains dans les échanges après les heures de bureau – l’action avait initialement augmenté d’environ 8% sur les résultats – suite aux questions difficiles des analystes mercredi soir sur les commandes de la société. Cisco avait ces dernières années accumulé un carnet de commandes record au cours de plusieurs trimestres de croissance des commandes, aidé par les contraintes de la chaîne d’approvisionnement pendant la pandémie de Covid-19. Mais les analystes et les investisseurs restent incertains quant à la santé des commandes de la société une fois ce carnet de commandes épuisé. Le cas baissier de Cisco est que l’entreprise vit de son arriéré, et quand il commencera à s’épuiser, il n’y aura pas assez de nouvelles commandes pour le reconstituer. Ainsi, lorsque la direction a noté que le total de ses commandes de produits avait diminué de 22 % d’une année sur l’autre au dernier trimestre et que le carnet de commandes avait diminué de 6 % en séquentiel, le stock a commencé à perdre de la vigueur. La direction de Cisco a fait valoir que la baisse annuelle de 22 % des commandes n’est que relative à l’un des plus grands trimestres de l’histoire de la société pour les commandes de produits, ce qui fausse les résultats. En effet, d’un trimestre à l’autre, la croissance totale des commandes de produits au cours du deuxième exercice était conforme au taux historique de la société. Le carnet de commandes, quant à lui, a encore augmenté d’une année sur l’autre, et la direction estime qu’elle terminera l’exercice à environ le double de ce qu’elle est normalement à la fin d’une année donnée, entre 4 et 5 milliards de dollars. De plus, à mesure que le matériel est expédié aux clients, davantage de logiciels sont joints. Une grande partie de ces revenus logiciels est imposable, ce qui signifie que les revenus sont étalés sur une longue période et ne sont pas reconnus immédiatement. Cisco a annoncé mercredi qu’il augmenterait son dividende trimestriel de 1 cent, soit de 3 %. La direction a également déclaré que la société avait racheté pour 1,26 milliard de dollars d’actions au cours du deuxième trimestre de l’exercice, à un prix moyen de 47,72 dollars pièce. Avec le stock oscillant autour de 50 $ par action ce soir, c’était une bonne utilisation de l’argent. Orientation Le trimestre de Cisco a peut-être été meilleur que ce à quoi s’attendait la rue, mais là où il a vraiment brillé, c’est l’orientation. Au troisième trimestre de l’exercice 2023 de la société, la direction s’attend à ce que les revenus augmentent de 11 % à 13 % d’une année sur l’autre, bien au-delà des prévisions des analystes pour une augmentation de 6 %. La direction a également guidé pour un BPA ajusté de 96 cents au cours de son troisième exercice, en avance sur les attentes de 89 cents par action. Pour l’ensemble de l’exercice 2023, la direction a relevé ses perspectives de croissance des revenus dans une fourchette de 9 % à 10,5 % d’une année sur l’autre, en hausse par rapport à une estimation précédente de 4,5 % à 6,5 %. La direction a également relevé ses perspectives de BPA ajusté pour l’exercice 2023 pour qu’elles se situent dans une fourchette de 3,73 $ à 3,78 $ par action, en hausse de 3,51 $ à 3,58 $ par action. La principale raison pour laquelle l’entreprise est en mesure de générer plus de revenus et de bénéfices plus élevés que prévu est l’amélioration de la disponibilité de l’offre. La société travaille également sur son carnet de commandes et fournit le matériel et les logiciels dont ses clients ont besoin. Néanmoins, le marché n’accorde pas à Cisco tout le crédit qu’il mérite pour ce battement de bénéfices et les prévisions soulevées par les inquiétudes selon lesquelles la société épuise simplement son arriéré, sans le reconstituer assez rapidement avec de nouvelles commandes. Et bien que la direction insiste sur le fait que l’environnement global de la demande du trimestre précédent n’a pas changé, nous restons également prudents quant à l’état du carnet de commandes à l’avenir. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long CSCO. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.

Un homme passe sous un logo Cisco lors du Mobile World Congress à Barcelone, Espagne, le 25 février 2019. Sergio Pérez | Reuter