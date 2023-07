Le trimestre solide de J&J amplifié par de nouveaux détails sur la participation dans l’unité de consommation de Kenvue

Johnson & Johnson (JNJ) a annoncé de solides bénéfices et revenus au deuxième trimestre avant la cloche d’ouverture jeudi, avec des résultats meilleurs que prévu tant au niveau national qu’international, ainsi que dans tous les principaux segments d’exploitation. Les ventes déclarées de J & J au deuxième trimestre ont augmenté de 6,3 % en glissement annuel pour atteindre 25,53 milliards de dollars, dépassant l’estimation consensuelle de Refinitv de 24,63 milliards de dollars. (Sur une base opérationnelle ajustée, qui exclut l’impact des acquisitions et des cessions ainsi que les fluctuations des devises, les ventes ont augmenté de 6,2 % par an.) Le bénéfice dilué ajusté s’est établi à 2,80 $ par action, un solide dépassement par rapport à l’estimation de 2,59 $ par action et un peu plus de 8 % de plus qu’il y a un an. (Sur une base opérationnelle, le bénéfice par action (EPS) a augmenté de 9,7 % d’une année sur l’autre.) JNJ YTD mountain Johnson & Johnson (JNJ) YTD performance Wall Street jeudi récompensait généreusement le nom du Club et la composante Dow, même si l’incertitude demeure quant à la manière dont l’entreprise peut résoudre les dizaines de milliers de poursuites intentées contre elle. Ces inquiétudes concernant les litiges liés au talc ont pesé sur l’action cette année, avec des actions en baisse de plus de 4,5 % depuis le début de l’année par rapport à l’avance de près de 18,8 % du S&P 500 sur la même période. Conclusion Alors que le talc reste un surplomb, il y avait beaucoup à aimer dans ce rapport. Les trois segments ont fait mieux que prévu. Nous avons vu la force à travers le monde. Bien que cela ne soit pas lié aux bénéfices, nous avons également reçu une mise à jour bienvenue sur les plans de la direction pour le reste de la participation de la société dans Kenvue (KVUE), la scission de la santé des consommateurs de J & J qui est devenue une action cotée en bourse en mai. En raison de la solide performance, la direction a relevé ses perspectives de ventes et de bénéfices pour le reste de l’année et a réitéré son objectif ambitieux de ventes pharmaceutiques pour 2025. De plus, la direction a annoncé une amélioration annuelle de la marge bénéficiaire avant impôt de la société, qui a atteint 34,6 %, soit une expansion de 60 points de base par rapport à la même période de l’année précédente, les améliorations dans les divisions Pharmaceutique et MedTech n’ayant été que partiellement compensées par une contraction des marges des consommateurs. Tout en restant conscients des problèmes de litiges liés au talc, nous réitérons notre note de 1 et notre objectif de prix de 195 $ en raison des solides résultats d’exploitation et de la mise à jour de la direction sur la séparation de Kenvue. Compte tenu de ce que nous avons vu dans la publication de jeudi, nous continuons de croire qu’une résolution sur le front du talc – même si J & J doit mettre un peu plus que les 8,9 milliards de dollars auxquels elle s’est déjà engagée – entraînerait une hausse significative car elle supprimerait la plus grande chose qui retient le stock depuis des années. Prévisions En plus des solides résultats trimestriels, la direction a relevé ses prévisions pour l’année complète à la fois pour les ventes opérationnelles ajustées hors revenus liés aux vaccins Covd et pour le BPA opérationnel ajusté. Les ventes opérationnelles ajustées pour l’ensemble de l’année 2023 (hors impact des acquisitions et des cessions, des fluctuations de change et des ventes de vaccins Covid) devraient désormais augmenter de 6 % à 7 %, par rapport à la fourchette précédemment prévue de 4,5 % à 5,5 %. Les ventes opérationnelles (hors fluctuations monétaires et ventes de vaccins Covid) devraient désormais se situer entre 99,3 milliards de dollars et 100,3 milliards de dollars (une augmentation de 7 % à 8 %), contre la fourchette précédemment prévue de 97,9 milliards de dollars à 98,9 milliards de dollars (soit une croissance annuelle de 5,5 % à 6,5 %). 7,5 %), en hausse par rapport à la fourchette précédemment prévue de 97,9 milliards de dollars à 98,9 milliards de dollars (soit une croissance annuelle de 5,5 % à 6,5 %). Cela se compare aux attentes de 98,8 milliards de dollars à paraître, donc un battement à mi-parcours. Le BPA opérationnel ajusté (excluant l’impact des conversions de devises) devrait désormais se situer entre 10,60 $ et 10,70 $ (une augmentation annuelle de 4,5 % à 5,5 %), en hausse par rapport à la fourchette précédente de 10,50 $ à 10,60 $ (ou une augmentation annuelle de 3,5 % à 4,5 %). Ce guide correspond aux attentes entrant dans l’impression, à mi-parcours. Le BPA ajusté devrait maintenant se situer entre 10,70 $ et 10,80 $ (croissance de 5,5 % à 6,5 % par rapport à l’année précédente), en hausse par rapport à la prévision précédente de 10,60 $ à 10,70 $ (ou croissance de 4,5 % à 5,5 % par rapport à l’année précédente). Plans de Kenvue La direction a mis à jour ses réflexions sur la manière de gérer la participation de 89,6 % de J & J dans Kenvue. Parallèlement à la publication des résultats financiers trimestriels, la société a annoncé qu’elle « avait l’intention de » scinder « les actions de Kenvue par le biais d’une offre d’échange comme forme de sa prochaine étape dans la séparation, sous réserve des conditions du marché ». Lors de l’appel, la direction a ajouté qu’une offre publique d’achat pourrait être lancée dès « les prochains jours ». Ce que cela signifie, c’est qu’au lieu de vendre des actions sur le marché libre, comme nous l’avons vu avec l’introduction en bourse de Kenvue dans ce que l’on appelle une « exclusion », J & J offrira aux actionnaires existants le choix d’échanger tout, une partie ou aucune de leurs actions ordinaires de Johnson & Johnson contre des actions ordinaires de Kenvue. Cela diffère d’un « spin-off » car les investisseurs doivent renoncer à leurs actions J & J – alors qu’un spin-off se verrait simplement attribuer la position de Kenvue, presque comme un dividende. Performance de KVUE ALL mountain Kenvue depuis l’introduction en bourse de mai Nous apprécions la décision d’opter pour une scission par rapport aux deux autres options car, comme l’a noté la direction, elle offre à l’entreprise la possibilité de céder sa participation dans Kenvue tout en potentiellement – en fonction du nombre d’investisseurs qui choisissent d’accepter l’offre – tout en acquérant « un grand nombre d’actions ordinaires Johnson & Johnson en circulation en une seule fois et en franchise d’impôt aux fins de l’impôt sur le revenu fédéral américain ». Considérez cela comme une sorte de rachat qui n’utilise pas de liquidités et ne réduit pas la flexibilité financière future de l’entreprise. Compte tenu de la capitalisation boursière de Kenvue d’environ 48 milliards de dollars et de la participation de 89,6 % de J & J, nous pourrions envisager un rachat potentiel d’environ 40 milliards de dollars. Une fois que nous aurons mieux compris les termes de l’offre, nous fournirons nos propres réflexions et une mise à jour de nos intentions. Pour l’instant, notre idée initiale est de nous en tenir à nos actions Johnson & Johnson car nous préférons les divisions Pharmaceutical et MedTech, qui constitueront le nouveau J & J et se négocieront sous le symbole boursier JNJ existant, au segment Consumer, qui ira avec Kevnue dont le symbole boursier est KVUE. Cette décision d’emprunter la voie de la scission pourrait bien contribuer à l’augmentation de plus de 6 % de JNJ jeudi et à la vente massive d’environ 3 % de KVUE. L’idée derrière ces mouvements est d’inciter les investisseurs à accepter l’accord. Il est possible que la direction de J & J propose des actions Kenvue à un prix inférieur à la valeur marchande. Si c’est bien ce que pensent les investisseurs, alors ce que nous voyons pourrait être un jeu d’arbitrage, les investisseurs achetant des actions de JNJ en pensant qu’ils peuvent les échanger plus tard contre des actions KVUE à prix réduit. Quoi qu’il en soit, l’arbitrage n’est pas notre jeu et nous voulons être investis dans J & J à long terme. Nous pensons que la nouvelle société composée uniquement des activités pharmaceutiques et axées sur la MedTech a une large piste de croissance devant elle, une fois la séparation terminée. Les résultats du T2 à l’échelle de l’entreprise de l’unité Consumer, représentée par Kevnue, continueront pour le moment d’être rapportés dans le cadre des chiffres trimestriels de Johnson & Johnson. Le seul changement – puisque J & J détient 89,6% de Kenvue – est que 10,4% des bénéfices générés depuis l’introduction en bourse de Kevnue début mai jusqu’à la fin du trimestre ne sont plus attribués à J & J. estimations. (Sur une base opérationnelle ajustée, les ventes ont augmenté de 7,7%). Comme nous pouvons le voir, la surperformance ici peut être largement attribuée aux revenus de gré à gré. Lors de l’appel, la direction a appelé « des augmentations de prix stratégiques et une croissance des OTC à l’échelle mondiale en raison de la forte performance de la douleur et de la saison du rhume, de la toux et de la grippe ». La marge bénéficiaire avant impôts des consommateurs s’est contractée de « 25,9% à 23,5% en raison des coûts supplémentaires pour soutenir l’activité autonome Consumer Health, des effets des taux de change et de l’inflation des matières premières, partiellement compensés par l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement », a ajouté l’équipe. Les ventes de produits pharmaceutiques ont augmenté de 3,1 % sur une base publiée au deuxième trimestre, pour s’établir à 13,73 milliards de dollars, dépassant les estimations. (Les ventes sur une base opérationnelle ajustée ont augmenté de 3,9%). Lors de l’appel, la direction a noté qu’en excluant l’impact de la baisse des résultats du vaccin Covid, les ventes ont augmenté de 6,2% sur une base opérationnelle (ce qui exclut l’impact de la conversion des devises). Bien que petit, nous voulons souligner les résultats meilleurs que prévu et la superbe croissance annuelle constatée chez Spravato et Carvykti, ce dernier ayant contribué à une croissance annuelle de plus de 30 % du portefeuille myélome multiple de J & J. On s’attend à ce que ces médicaments « contribuent de manière importante à la réalisation de [J & J’s] 2025 [Pharmaceutical] objectif de vente « de 57 milliards de dollars, a déclaré l’équipe. La forte croissance ici est encourageante car la rue reste sceptique quant à la faisabilité de cet objectif, modélisant actuellement un peu moins de 55 milliards de dollars de ventes pharmaceutiques pour 2025. Les ventes au deuxième trimestre ont grimpé de près de 13 % sur une base publiée pour atteindre 7,79 milliards de dollars, un chiffre supérieur aux attentes (les ventes ont augmenté de 9,9 % sur une base opérationnelle ajustée). Les moteurs de ces résultats ont été « les produits d’électrophysiologie dans les solutions interventionnelles, la traumatologie dans l’orthopédie, les produits de fermeture de plaies dans la chirurgie générale, la biochirurgie dans la chirurgie avancée et les lentilles de contact dans la vision », a indiqué la société. règlements et initiatives de gestion des coûts partiellement compensés par l’inflation des matières premières », a ajouté l’équipe. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long JNJ. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. 