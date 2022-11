Le trimestre de Nvidia ne parvient pas à exciter mais offre suffisamment d’espoir pour que le creux d’octobre puisse tenir

Nvidia (NVDA) a annoncé des résultats mitigés pour le troisième trimestre 2023 après la cloche de clôture mercredi, alors que le concepteur de puces continuait à éliminer les stocks excédentaires avec peu de visibilité sur le moment où la faible demande chinoise pourrait s’améliorer. Les actions battues ont augmenté de plus de 2% après les heures de négociation, mais n’ont récupéré qu’une partie de la baisse de 4,5% de la session régulière. Les revenus ont chuté de 17 % d’une année sur l’autre pour atteindre 5,93 milliards de dollars, dépassant les attentes de 5,77 milliards de dollars. Le bénéfice ajusté a chuté de 50% à 58 cents par action, court par rapport aux attentes de 69 cents. La marge brute ajustée de 56,1 % était bien en deçà des estimations de 64,5 % et des prévisions antérieures de la société de 65 %. Lors de l’appel aux résultats, la direction a imputé le manque à gagner à 702 millions de dollars de frais d’inventaire, ce qui est “en grande partie lié à la baisse de la demande de centres de données en Chine, partiellement compensée par un avantage de garantie d’environ 70 millions de dollars”. La marge brute de ce trimestre a été une grande amélioration par rapport aux 45,9 % du deuxième trimestre de l’exercice. Ce n’était pas le trimestre le plus propre de Nvidia, mais il fallait s’y attendre étant donné que la direction s’efforce toujours de réaligner les stocks avec les attentes de la demande – un facteur pesant sur ses segments de jeux et de visualisation professionnelle. Cela dit, de manière encourageante, l’équipe s’attend à ce que les niveaux d’inventaire des jeux approchent des niveaux normaux alors que nous entrons dans l’année civile 2023. La conclusion la plus positive du rapport est sans doute la capacité de la direction à proposer une puce alternative aux clients chinois à la place de l’A100 hautes performances. et les modèles H100, dont le gouvernement américain a annoncé au cours du trimestre qu’ils ne seraient plus autorisés à être exportés vers la Chine en raison de problèmes de sécurité nationale. Bien que nous soyons impressionnés par la rapidité avec laquelle la direction a pu remédier aux restrictions à l’exportation avec l’A800, la demande globale en Chine reste faible, comme indiqué dans le commentaire sur la marge brute ci-dessus. En conséquence, nous ne prévoyons pas de grande amélioration au cours du quatrième trimestre fiscal et pensons que la Chine sera un facteur de basculement majeur l’année prochaine. Nous aimerions pouvoir offrir une meilleure idée du moment où la demande en Chine pourrait s’améliorer, mais la réalité est que c’est entre les mains du gouvernement chinois, un régime qui ne s’intéresse pas à l’impact économique de sa politique zéro-Covid. Bien que nous ayons le sentiment que l’environnement de la demande ne s’aggravera probablement pas beaucoup à partir d’ici, il n’y a malheureusement pas grand-chose à faire pour ceux qui essaient de déterminer quand les choses vont tourner. Les prévisions du quatrième trimestre étaient décevantes, mais il était encourageant d’entendre la direction dire qu’elle s’attend à une croissance séquentielle dans les centres de données, les jeux et l’automobile. Pro Visualization, cependant, arrivera probablement à plat sur une base séquentielle. Compte tenu des conseils fournis, il n’y aura pas beaucoup de croissance, mais c’est un pas dans la bonne direction. Compte tenu de tout, de l’amélioration attendue de la rentabilité, d’un retour attendu à une croissance séquentielle dans les jeux, de la prise en charge par la direction des dépréciations d’inventaires sur la Chine et d’une attente de normalisation des stocks de jeux au début de l’année prochaine, nous sommes enclins à avoir une vision plus positive du titre que nous ne l’avons été. Les actions ont augmenté de 40 % au cours du mois dernier depuis leur creux de 52 semaines le 13 octobre. Mais on ne sait pas quand les tendances de la demande s’amélioreront sensiblement. À la clôture de mercredi, le titre était toujours en baisse de 45 % depuis le début de l’année. En conséquence, nous maintenons notre note 2 et réduisons notre objectif de prix Club à 200 $ par action au lieu de 220 $, reflétant l’incertitude en Chine et le ralentissement de l’environnement macroéconomique aux États-Unis, ce qui nous a de nouveau été rappelé avec Micron Technology plus tôt mercredi. les “perspectives pour le calendrier 2023 se sont affaiblies”. Orientations Dans la perspective du quatrième trimestre de l’exercice 2023, la direction a prévu ce qui suit sur une base non conforme aux PCGR. GAAP signifie principes comptables généralement reconnus. Les revenus de 6 milliards de dollars (plus/moins 2 %) sont légèrement inférieurs aux estimations de 6,1 milliards de dollars. Malgré une prévision de croissance séquentielle dans les centres de données, les jeux et l’automobile, les efforts de réalignement des stocks devraient continuer de peser sur les résultats. La marge brute ajustée de 66 % (plus/moins 50 points de base) est légèrement meilleure que les 65,4 % que la rue modélisait avant la publication. Bien que nous nous attendions à voir une marge brute ajustée d’environ 60 % au cours du trimestre déclaré, nous sommes ravis de voir que nous devrions commencer l’année prochaine avec des marges brutes plus conformes à la fourchette moyenne à supérieure de 60 % que nous avions développée. habitués avant la surabondance des stocks. La société prévoit des dépenses d’exploitation de 1,78 milliard de dollars, d’autres revenus d’environ 40 millions de dollars et un taux d’imposition de 9 % (plus/moins 1 %) et des dépenses en capital (capex) comprises entre 500 et 550 millions de dollars. Sur la base du guide, les analystes de Truist ont écrit dans une note mercredi soir que la fourchette de perspectives implicite du bénéfice par action (EPS) est de 76 à 86 cents, ce qui, au point médian de 81 cents par action, est bien au-dessus des 77 cents. la rue cherchait à entrer dans l’impression. Ventes du segment au troisième trimestre Le chiffre d’affaires du centre de données a augmenté de 31 % pour atteindre 3,83 milliards de dollars, un peu court par rapport au consensus de 3,84 milliards de dollars. Dans le communiqué, la direction a noté que “la croissance annuelle était généralisée parmi les fournisseurs de services cloud américains, les sociétés Internet grand public et d’autres industries verticales”. Cependant, sur une base séquentielle, la croissance a été freinée par la faiblesse de la Chine en raison des restrictions du gouvernement américain qui ont eu un impact sur la capacité de Nvidia à vendre ses puces phares A100 et H100 dans le pays. Cela dit, nous avons été ravis de voir la direction dire qu’elle était en mesure de « largement compenser » la baisse en vendant des produits alternatifs à la Chine. Pour rappel, la direction avait précédemment annoncé l’A800 comme une alternative à l’A100 répondant aux exigences d’exportation américaines. Malheureusement, lors de l’appel, la direction a noté que, quelle que soit leur capacité à proposer des produits alternatifs, “la demande en Chine reste globalement faible”, et cela devrait rester ainsi au cours du trimestre en cours. En ce qui concerne l’A800, pour quiconque craint qu’il aille “à l’encontre de l’esprit” de l’intention du gouvernement, comme l’a dit un analyste lors de l’appel, la direction a déclaré que la nouvelle puce est limitée par le matériel par rapport au logiciel, ce qui serait plus facile à reprogrammer/modifier . S’adressant à la gestion des vents contraires de 400 millions de dollars précédemment annoncée lors de l’annonce des restrictions, il semble que l’équipe ait été conservatrice en raison de préoccupations quant à la possibilité de mettre la puce en production à temps. Cependant, le résultat de mercredi, avec des revenus totaux dépassant les 5,9 milliards de dollars de gestion guidés au cours du trimestre précédent (avant que les restrictions ne soient annoncées et que l’équipe n’offre ce chiffre de 400 millions de dollars), montre à quelle vitesse l’équipe a pu modifier l’A100. et mettre l’A800 entre les mains des acheteurs chinois. Lors de l’appel, la direction a déclaré: “La société a fait des exploits remarquables pour s’attaquer à cette situation et s’assurer que notre entreprise n’est pas affectée et que nos clients ne sont pas affectés.” Dans la perspective de l’année prochaine, on a demandé à la direction lors de l’appel si elle pensait que le centre de données pouvait croître si les dépenses d’investissement dans le cloud aux États-Unis étaient stables ou en baisse. C’est une question que chaque investisseur se pose sans aucun doute, surtout compte tenu de l’annonce de Micron que nous avons détaillée plus tôt. En réponse, bien que la direction n’ait pas fourni la réponse la plus définitive, l’équipe n’a pas tardé à rappeler aux investisseurs que l’activité Data Center de Nvidia “est indexée sur deux dynamiques fondamentales”. Le premier, c’est que “l’informatique à usage général n’est plus évolutive”, un facteur que l’équipe a évoqué à plusieurs reprises auparavant, affirmant que la loi de Moore – l’observation selon laquelle le nombre de transistors sur les puces a historiquement doublé tous les deux ans – est mort et, par conséquent, l’informatique accélérée par l’unité de traitement graphique est la meilleure voie à suivre pour faire face à l’augmentation des charges de travail tout en économisant de l’argent et de l’énergie. Le second est l’intelligence artificielle (IA), la direction déclarant qu’elle « constate une augmentation de la demande dans certains secteurs très importants de l’IA ». La direction a noté que cette dynamique est plus importante que jamais et pense qu’elle est à l’origine de la forte demande qu’elle connaît actuellement. Bien qu’encore une fois, aussi encourageant que cela puisse être pour le potentiel de croissance à long terme de l’activité Data Center de Nvidia, cela ne répond pas directement aux préoccupations à plus court terme. Les revenus des jeux ont chuté de 51% à 1,57 milliard de dollars, mais c’était mieux que les attentes de 1,33 milliard de dollars. Les résultats ici reflètent les efforts continus de la direction pour réduire l’inventaire des canaux en vendant à des canaux partenaires à un niveau inférieur à la demande “pour aider à aligner les niveaux d’inventaire des canaux sur les attentes actuelles de la demande alors que les conditions macro-économiques et les blocages de Covid en Chine continuent de peser sur la demande des consommateurs”. En ce qui concerne notre position sur la correction des stocks, la direction a déclaré lors de l’appel qu’elle “pense que les stocks des canaux sont sur la bonne voie pour approcher des niveaux normaux à la sortie du quatrième trimestre”. Alors que la pression que nous constatons dans ce segment est susceptible de durer un peu plus longtemps, la demande de jeux reste forte et témoigne d’un potentiel de croissance à long terme, la direction commentant qu ‘”il y a une énergie formidable dans la communauté des joueurs qui, selon nous, continuera à alimenter des fondamentaux solides sur le long terme. Le nombre d’utilisateurs simultanés sur Steam vient d’atteindre un record de 30 millions, dépassant le précédent pic de 28 millions en janvier. Les revenus de la visualisation professionnelle ont chuté de 65 % à 200 millions de dollars, en dessous de l’estimation consensuelle de 337 millions de dollars. Semblable à ce que nous avons vu dans les jeux, les résultats ici ont été négativement impactés par la baisse des ventes aux partenaires dans le but de mieux aligner les inventaires des canaux avec les attentes de la demande. Ces efforts se poursuivent. Malgré la faiblesse à court terme, la direction estime que l’opportunité à long terme reste intacte, alimentée par la simulation de l’IA, la conception intensive en calcul et les travaux d’ingénierie. Les revenus de l’automobile ont augmenté de 86 % pour atteindre 251 millions de dollars, dépassant les 231 millions de dollars attendus. Lors de l’appel, la direction a déclaré que le segment connaît un grand élan et qu’il est en passe de devenir la prochaine entreprise multimilliardaire. Les revenus OEM et autres de 73 millions de dollars ont chuté de 69 % d’une année sur l’autre, bien en deçà des attentes de 140 millions de dollars. Allocation de capital Au cours de son troisième trimestre fiscal, Nvidia a reversé un total de 3,75 milliards de dollars aux actionnaires via des dividendes et des rachats. Au 30 octobre, il restait 8,28 milliards de dollars sous l’autorisation actuelle, qui court jusqu’en décembre 2023. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long NVDA. Le logo de Nvidia Corporation est visible lors de l’exposition annuelle d’ordinateurs Computex à Taipei, Taiwan, le 30 mai 2017. Tyrone Siu | Reuter